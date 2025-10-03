ETV Bharat / spiritual

ఎంత కష్టపడ్డా డబ్బు రావడం లేదా?- 41 రోజుల రూపాయి పూజ చేస్తే కనక వర్షమే!

అప్పులు వెంటాడుతున్నాయా? 41 రోజుల రూపాయి పూజతో కష్టాల నుంచి విముక్తి!

Goddess Lakshmi
Goddess Lakshmi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 3, 2025 at 4:07 AM IST

3 Min Read
Goddess Lakshmi Worship : ఐశ్వర్యం కోరుకోని వారు ఎవరూ ఉండరు. కొందరికి అయాచితంగా వద్దన్నా ధనం వస్తూనే ఉంటుంది. కొంతమంది ఎంత కష్టపడినా చాలీచాలని ఆదాయంతో ఇబ్బందులు పడుతుంటారు. ఆర్థిక సమస్యలు తొలగించి, సిరిసంపదలను వృద్ధి చేసే ఒక శక్తివంతమైన పూజ గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

రూపాయి నాణేల పూజ
లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కోసం చేసే ఈ నాణేల పూజ ప్రతిరోజూ చేసుకోవచ్చు. వీలు కాకుంటే వారానికి ఒకసారి అయినా చేసుకోవచ్చు. భవిష్యోత్తర పురాణంలో లక్ష్మి ఆరాధన గురించిన ప్రస్తావనలో నాణేల పూజ విధానం గురించిన వివరణ ఉంది.

నాణేల పూజ ఎలా చేయాలి?
ప్రతి రోజు చేసే నిత్య పూజలో లక్ష్మీ దేవి ఫొటో కానీ విగ్రహం కానీ చక్కగా అమర్చుకోవాలి. పసుపుకుంకుమ, పువ్వులతో లక్ష్మిదేవిని అలంకరించి ధనప్రాప్తి కలిగించమని అమ్మవారికి సంకల్పం చెప్పుకొని పూజ మొదలుపెట్టాలి.

పూజా విధానం
ముందుగా ఆవునేతితో దీపారాధన చేసుకోవాలి. కలువ పూలను అమ్మవారి ముందు ఉంచాలి. సాంబ్రాణి ధూపం వేయాలి. తరువాత 108 ఒక్క రూపాయి బిళ్ళలు తీసుకుని లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామాలు చదువుతూ ఒక్కో నామానికి ఒక్కో రూపాయి బిళ్ళ అమ్మవారి ఫోటో ముందు ఉంచుతూ అర్చన చేయాలి. పూజ పూర్తయ్యాక పచ్చ కర్పూరంతో హారతి ఇవ్వాలి. ప్రతిరోజు ఏ నైవేద్యం పెట్టినా ఫర్వాలేదు కానీ శుక్రవారం మటుకు బెల్లంఅన్నం నివేదన చేస్తూ ఉండాలి.

మండల పూజ
ఈ నాణేల పూజ ఒక మండలం పాటు అంటే 41 రోజులపాటు చేయాలి. ఇలా ప్రతి రోజు నాణేల పూజ చేస్తే ఇంట్లో ఎప్పుడూ డబ్బుకు లోటు ఉండదు. డబ్బు కోసం అప్పు చేసే అవసరం ఎన్నటికీ రాదు. ఇప్పటికే ఉన్న అప్పులు కూడా తీరుతాయి.

ఈ నియమాలు పాటిస్తే మేలు
లక్ష్మీదేవిని ఐశ్వర్యం కోరుతూ చేసే ఈ నాణేల పూజకు ప్రత్యేకించి ఎలాంటి ఆహార నియమాలు పాటించాల్సిన అవసరం లేదు. అయితే లక్ష్మీదేవి పరిశుభ్రంగా ఉన్న ఇంటిలోనే స్థిరంగా నివసించి ఉంటుంది. కాబట్టి పూజ చేసే ప్రదేశం పరిశుభ్రంగా, పరిమళ భరితంగా ఉండేలా చూసుకుంటే చాలు. దుమ్ము ధూళి ఉన్న ప్రాంతంలో ఎన్ని పూజలు చేసినా ఉపయోగం ఉండదని గుర్తుంచుకోవాలి.

పూజించిన నాణేలు ఏమి చేయాలి?
ప్రతి రోజూ ఈ కాసులు పూజ పూర్తయ్యాక లక్ష్మీదేవి పాదాల చెంతనే ఉంచాలి. ప్రతి రోజూ పూజలో ఆ నాణేలనే వాడాలి.

ఇది తప్పకుండా గుర్తుంచుకోండి
ఈ పూజకు వాడిన రూపాయి కాసులు ఎవరికి ఇవ్వకూడదు. ఖర్చు పెట్టకూడదు. దీక్ష చేపట్టిన 41 రోజుల తర్వాత కూడా ఈ పూజ యథావిధిగా చేసుకోవచ్చు.

ఇలా కూడా చేయవచ్చు!
ఇదే విధంగా ఈ పూజను తామర గింజలతో, పసుపు కొమ్ములతో కూడా చేయవచ్చు. ఆర్థిక స్తోమత ఉన్నవారు 108 వెండి కానీ బంగారు పుష్పాలతో కానీ అష్టోత్తరం శతనామాలు చదువుతూ పూజ చేయవచ్చు. గురువు నుంచి మంత్రం ఉపదేశం పొందినవారు లక్ష్మీ గాయత్రి, లక్ష్మీ మూల మంత్రం, కమలదేవి మంత్రంతో ఇదే విధంగా 108 సార్లు అర్చన చేసుకోవచ్చు.

శ్రీలక్ష్మికి ప్రీతికరం
లక్ష్మీదేవికి నేతితో దీపారాధన శ్రేష్ఠం. క్షీరాన్నం, పరమాన్నం, నిమ్మపండు పులిహోర, పెసరపప్పు పాయసం, సెనగలు అమ్మవారికి ఇష్టమైన నైవేద్యాలు.

పూజా మందిరం పరిమళభరితంగా
ధనప్రాప్తి కోసం చేసే లక్ష్మీ పూజ, కుబేర పూజలో సువాసన గల పువ్వులు, అగరుబత్తీలు, సాంబ్రాణి ధూపాలు తప్పకుండా ఉండాలి. లక్ష్మీదేవికి సువాసన అంటే ఇష్టం కాబట్టి పూజా మందిరం సువాసనతో ఉండాలి. పూజలో ఇది ముఖ్యమైన విషయం. ప్రతి రోజూ కుదరని వాళ్ళు వారంలో రెండుసార్లు గురువారం, శుక్రవారం అయినా చేసుకోవచ్చు. పూజ చేసే ఈ రూపాయి బిళ్లలు బీరువాలో కానీ, నిత్యం పూజ చేసే పూజగదిలో అమ్మవారి ఫొటో ముందుకానీ ఉంచడం మంచిది. చూశారుగా! ఐశ్వర్యాన్ని అందించే ఈ నాణేల పూజను మనం కూడా చేసుకుందాం. సిరి సంపదలను పొందుదాం. - ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మి దేవ్యై నమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంత వరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

