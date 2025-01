ETV Bharat / spiritual

ఏకాదశి రోజు ఉపవాసం ఎందుకు ఉండాలి? అసలు విషయమేమిటంటే? - EKADASHI FASTING SIGNIFICANCE

Why We Do Fasting On Ekadashi : ఒక సంవత్సరంలో 24 ఏకాదశులు వస్తాయి. ఏకాదశికి ప్రత్యేకత ఉపవాసం వల్లనే వస్తుంది. శాస్త్రం ప్రకారం ఏకాదశి రోజు భోజనం చేయడం నిషిద్ధం. ప్రతి ఒక్కరూ ఏకాదశికి ఉపవాసం ఉండాలని అంటారు కానీ అసలు ఏకాదశికి ఉపవాసం ఎందుకు చేయాలి? ఏకాదశి ఉపవాసం వెనుక ఏదైనా గూఢార్థం ఉందా? ఈ అంశాలను గురించి ఈ కథనంలో విపులంగా తెలుసుకుందాం.

ఆరోగ్యరీత్యా నెలకు రెండు సార్లు ఉపవాసం ఉండడం ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. అయితే ఏకాదశి ఉపవాసం వెనుక ఓ ఆసక్తికరమైన పౌరాణిక గాథ ఉంది.

'ముర' అనే రాక్షసుని కథ

భవిష్య పురాణం ప్రకారం సత్యయుగంలో 'ముర' అనే రాక్షసుడు ఉండేవాడు. ముర బ్రహ్మదేవుని గురించి గొప్ప తపస్సు చేసి అనేక శక్తులు పొందుతాడు. వర ప్రభావంతో అత్యంత శక్తివంతుడైన ముర అమాయక ప్రజలను, విష్ణు భక్తులను, ఋషులను, దేవతలను హింసించసాగాడు.

విష్ణువును ఆశ్రయించిన ఋషులు, దేవతలు

ముర పెట్టే బాధలు భరించలేక ఋషులు, దేవతలు శ్రీహరిని ప్రార్ధిస్తారు. శ్రీహరి మురతో 1000 సంవత్సరాలు యుద్ధం చేస్తాడు. ఈ యుద్ధంలో శ్రీహరి తీవ్రంగా అలిసిపోయి విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి ఓ గుహలో విశ్రమిస్తాడు.

విష్ణువును సంహరించబోయిన ముర

విష్ణువు విశ్రాంతి తీసుకునే సమయంలో ఇదే అదనుగా భావించి ముర శ్రీహరిని సంహరించబోగా అప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణువు శరీరం నుంచి మహా తేజస్సుతో కూడిన యోగమాయ అనే కన్య ఉద్భవించి ముర రాక్షసుని సంహరిస్తుంది.