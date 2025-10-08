ETV Bharat / spiritual

నల్ల దారం ఎందుకు కట్టుకుంటారు? - అసలు కారణం మీకు తెలుసా?

- కట్టుకునే ముందు ఈ పద్ధతులు పాటించాల్సిందేనంటున్న జ్యోతిష్యులు

Black Thread to Hand wrist : హిందువులు నల్ల దారానికి చాలా ప్రాముఖ్యత ఇస్తారు. దేవుళ్ల దగ్గరకు వెళ్లి వచ్చిన వారు తప్పకుండా నల్ల దారం తీసుకొని వస్తారు. అలా తెచ్చిన నల్లదారాలను చేతులకు కట్టుకుంటారు. మెడలో ధరిస్తారు. ఇంకా కాళ్లకు కూడా కట్టుకుంటారు. అయితే, చాలా మంది దీన్నొక భక్తి భావంగా చూస్తారు తప్ప, దాని వెనకున్న అసలైన కారణాలు మాత్రం వారికి తెలియదు. ఇది కేవలం మతపరమైన ఆచారం మాత్రమే కాదని, సంస్కృతిలోనే దీనికి తగిన స్థానం ఉందని పండితులు చెబుతుంటారు. మరి, ఇంతకీ ఈ నల్ల దారం ఎందుకు కట్టుకుంటారు? అందుకు గల కారణాలేంటి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

ఎక్కువ మంది హిందువులు దిష్టి దోషాన్ని తొలగించుకోవడానికి మాత్రమే నల్లదారం కట్టుకుంటారు. నిజానికి "నలుపు" రంగును చాలా ముఖ్యమైన విషయంగా చూస్తారు. చిన్న పిల్లలుగా ఉన్నప్పట్నుంచి పెళ్లి పెళ్లి పీటలు ఎక్కేంత వరకు ప్రతీ ప్రధాన సందర్భాల్లోనూ నల్ల చుక్క కూడా ఇందుకే పెట్టుకుంటారు. నర దిష్టి నుంచి ఇది తప్పిస్తుందని భావిస్తారు. నల్ల చుక్క మాదిరిగానే నల్ల దారం కూడా దిష్టి తగలకుండా కాపాడుతుందని నమ్ముతారు.

ఆరోగ్యం కోసం :

ఇంట్లో ఎవరైనా దీర్ఘకాలం అనారోగ్యానికి గురైతే ప్రత్యేక పూజలు చేస్తారు. ఇలాంటి సందర్భంలోనూ రోగి చేతికి నల్ల దారం కడతారు. దీనివల్ల నెగెటివ్ ఎనర్జీ ఏదైనా ఒంటి మీద ఉంటే వదిలిపోతుందని భావిస్తారు. తద్వారా ఆరోగ్యం మెరుగు పడుతుందని విశ్వసిస్తారు. ఇంకా పూజలతోపాటు వ్రతాలు చేసే సమయంలోనూ నల్ల దారం ధరిస్తారు.

నల్ల దారం కట్టడానికీ నియమం :

  • నిజానికి చాలా మంది ఆలయాల ముందు విక్రయించే నల్ల దారం కొనుగోలు చేసి చేతి కట్టుకుంటారు. కానీ, దారం ధరించడానికి కూడా పద్ధతులు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతుంటారు.
  • ఈ నల్ల దారాన్ని పురుషులు కుడి చేతికి కట్టుకోవాలి
  • మహిళలు, ఇంకా పిల్లలు ఎడమ చేతికి కట్టుకోవాలి
  • మరో ముఖ్యమైన విషయం శనివారం లేదా అమావాస్య రోజుల్లో ఈ దారం ధరించాలని జ్యోతిష్యులు సూచిస్తుంటారు.
  • శనివారం శనిదేవుడికి ఇష్టమైన రోజుగా చెబుతారు. ఆయనకు నల్ల రంగు ఇష్టమని నమ్ముతారు. అందువల్ల ఆ రోజు నల్ల దారం కట్టుకోవడం వల్ల శని దోషాలు తగ్గుతాయని, ఇంకా దుష్టశక్తుల నుంచి రక్షణ లభిస్తుందని విశ్వసిస్తారు.
  • అమావాస్య రోజున తామసిక శక్తులు ఎక్కువగా సంచరిస్తుంటాయని పురాణాలు చెబుతాయి.
  • అందువల్ల ఈ రోజున నల్ల దారం ధరిస్తే దృష్టి దోషంతోపాటు నెగటివ్ ఎనర్జీ కూడా దరి చేరదని నమ్ముతారు.
  • ఇక దారాన్ని ఎన్ని రౌంట్లు చుట్టుకోవాలనేది కూడా ఉంది. బేసి సంఖ్యలో చుట్టుకోవాలని సూచిస్తారు. వీలైతే మూడు, లేదంటే ఏడు, తొమ్మిది రౌంట్లు చుట్టుకుంటే మంచిదని సూచిస్తుంటారు.

కట్టే ముందు ఇలా :

  • నల్లదారం మెడలో ధరించినా, చేయి, కాలికి కట్టుకున్నా కట్టే ముందు కొన్ని పద్ధతులు పాటించాలని సూచిస్తున్నారు.
  • తప్పకుండా స్నానం చేసిన తరువాతనే దారం కట్టుకోవాలట
  • దారం కట్టుకునే ముందు ఇంట్లో దీపం లేదా అగరబత్తీ వెలిగించడం మంచిదని చెబుతున్నారు.
  • ఈ సమయంలో "ఓం నమః శివాయ" వంటి మంత్రాలు జపించడం, ఇష్టదైవాన్ని తలుచుకోవడం చేయాలని సూచిస్తున్నారు.

