ఇంట్లో స్వస్తిక్ గుర్తు ఎక్కడ ఉండాలి? - దానివల్ల ఉపయోగమేంటి?

- వంట గదిలో స్వస్తిక్ సింబల్ వేస్తే ఏమవుతుంది? - పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి

Swastik Vastu Significance
Swastik Vastu Significance (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 25, 2025 at 12:00 PM IST

Swastik Vastu Significance : హిందూ సంప్రదాయంలో స్వస్తిక్ గుర్తుకు ఎంత ప్రాధాన్యత ఉందో అందరికీ తెలిసిందే. ఏ కార్యం మొదలు పెట్టినా ముందుగా పసుపు, కుంకుమతో స్వస్తిక్ సింబల్ గీస్తారు. దీన్ని అత్యంత పవిత్రమైన చిహ్నంగా భావిస్తారు. ఇది సూర్యుని వంటి శక్తికి, సౌభాగ్యానికి, ఇంకా సకల శుభాలకూ ప్రతీకగా చూస్తారు. హిందూ మతంతోపాటు బౌద్ధ, జైన మతాల్లోనూ దీనికి మంచి ప్రాధాన్యత ఉంది. ఇంట్లో సరైన ప్రదేశంలో స్వస్తిక్ గుర్తు గీస్తే వాస్తు ప్రకారం పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఇంట్లోకి వస్తుందని, నెగటివ్ ఎనర్జీని తొలగిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ఏ ప్రదేశం సరైనది?

  • ఇంట్లో పలు ముఖ్యమైన చోట్ల స్వస్తిక్ గుర్తు ఏర్పాటు చేసుకోవడం మంచిదని పండితులు సూచిస్తున్నారు.
  • ఇంట్లోకి ప్రవేశించే ప్రధాన ద్వారం దగ్గర ఉంచితే అన్నివిధాలా మంచిది
  • తలుపు మీద ఈ గుర్తు వేయడం అత్యంత శుభప్రదంగా భావిస్తారు
  • తలుపులకు రెండు వైపులా గీస్తే దుష్ట శక్తుల నుంచి ఇల్లుకు రక్షణ లభిస్తుందని విశ్వసిస్తారు.
  • ఈ గుర్తు ఇంట్లోకి శాంతి, సంపద, శుభాన్ని తీసుకొస్తుందని నమ్ముతారు.

దేవుడి ముందు :

  • ఇంట్లోని పూజా గదిలో స్వస్తిక్ గుర్తు ఉంచితే మంచిదని పండితులు చెబుతున్నారు.
  • ఇది భక్తి ప్రపత్తులను పెంచుతుందని.. శాంతిని కూడా మెరుగు పరుస్తుందంటున్నారు.
  • ఇంట్లోకి సానుకూల శక్తిని ఆహ్వానిస్తుందని సూచిస్తున్నారు.
Swastik Vastu Significance
Swastik Vastu Significance (Getty Images)

వంటగది :

  • స్వస్తిక్ సింబల్ వంట గదిలో కూడా వేసుకుంటారు
  • కొత్త ఇంట్లో పాలు పొంగించే సమయంలో ఈ గుర్తు వేయడాన్ని మనం చూడొచ్చు
  • అందు వల్ల ప్రతి రోజూ కూడా కిచెన్​లో స్వస్తిక్ గుర్తు వేసుకోవచ్చు
  • ఇది వంటగదిలోకి సంపదను తీసుకొస్తుందని చెబుతారు. ఇంకా పోషక శక్తిని పెంచుతుందని నమ్ముతారు
  • వంటగది గోడలపై గీస్తే ఆరోగ్యం లభిస్తుంది.

లివింగ్ రూమ్, బెడ్ రూమ్​ :

  • ఇక లివింగ్ రూమ్​లో గీస్తే మంచిదని వాస్తు నిపుణులు సూచిస్తున్నారు
  • దీనివల్ల ఇంట్లో శుభకార్యాలు సజావుగా జరుగుతాయని, ఇంట్లో సంతోషం వెల్లి విరిస్తుందని చెబుతున్నారు.
  • ఇంకా బెడ్​ రూమ్​ లో కూడా స్వస్తిక్ సింబల్ గీయాలని సూచిస్తున్నారు
  • దాంపత్య జీవితం సఖ్యతతో సాగడంతోపాటు ప్రేమ, శాంతి, ఐక్యతను పెంచుతుందని చెబుతున్నారు.

ఇలా గీయాలి :

  • స్వస్తిక్ గుర్తును ఎల్లప్పుడూ ఎరుపు, పసుపు, కుంకుమ రంగులతో మాత్రమే గీయాలి.
  • ఇది ఎప్పుడూ క్లాక్ వైస్​ గానే ఉండాలి. యాంటీ క్లాక్ వైస్​గా ఉండకూడదు.
  • పూజా గదిలో స్వస్తిక్ వేసినప్పుడు.. ఓం, శ్రీ పదాలు కలిపి రాస్తే మరింత శుభప్రదం అవుతుంది.
  • వ్యాపార ప్రాంగణాల్లోనూ తలుపులు, లాకర్‌, ఖాతా పుస్తకాలు వంటి వాటిపై స్వస్తికం గుర్తు వేస్తే సంపద పెరుగుతుందని నమ్ముతారు.

