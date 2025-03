ETV Bharat / spiritual

హోలీ పండుగ ఎందుకు జరుపుకుంటారు? దీని వెనుక ఉన్న పరమార్థం అదే! - WHY DO WE CELEBRATE HOLI

By ETV Bharat Telugu Team Published : Mar 12, 2025, 4:44 AM IST

Why Do We Celebrate Holi : ప్రతి ఏడాది ఫాల్గుణ పౌర్ణమి నాడు మనం హోలీ పండుగను జరుపుకుంటాం. ఈ ఏడాది మార్చి 14 వ తేదీన హోలీ పండుగ జరుపుకోనున్న సందర్భంగా హోలీ పండుగ విశేషాలు తెలుసుకుందాం. పేర్లు వేరైనా పండుగ ఒకటే!

హోలీ పండుగను హోళికా పూర్ణిమ అని, కాముని పున్నమి అని కూడా అంటారు. మరో విశేషమేమిటంటే శ్రీ మహాలక్ష్మి ఈ రోజునే క్షీరసాగరం నుంచి ఉద్బవించింది కాబట్టి ఈ రోజున శ్రీలక్ష్మి జయంతిని కూడా మనం జరుపుకుంటాం. పెద్దలు కూడా పిల్లలుగా మారిపోయే ఈ హోలీ పండుగ జరుపుకోవడం వెనుక ఓ పురాణగాథ ఉంది. హోలీ వెనుక ఉన్న పురాణగాథ

హిరణ్యకశ్యపుడు అనే రాక్షసుడు విష్ణు ద్వేషి. కానీ అతని కుమారుడు ప్రహ్లాదు పరమ విష్ణు భక్తుడు. తన కుమారుని విష్ణు భక్తి నుంచి మరల్చడానికి హిరణ్యకశ్యపుడు ప్రహ్లాదుని ఎన్నో హింసలకు గురి చేస్తాడు. హిరణ్యకశ్యపునికి హోళికా అనే సోదరి ఉండేది. ఆమెకు అగ్ని వలన ఎలాంటి ప్రమాదం లేకుండా ఉండే శక్తి ఉండేది. ఇదే అవకాశంగా భావించిన హిరణ్యకశ్యపుడు ప్రహ్లాదుని తన ఒళ్లో కూర్చోబెట్టుకొని అగ్ని ప్రవేశం చేయమని తన సోదరిని ఆజ్ఞాపిస్తాడు. తద్వారా ప్రహ్లాదుడు మరణిస్తాడని, తన సోదరికి ఎలాంటి ప్రమాదం జరగదని హిరణ్యకశ్యపుడు అనుకుంటాడు. కానీ ఆ శ్రీమహావిష్ణువు తన భక్తులను సదా కాపాడుకుంటూనే ఉంటాడు కదా! అందుకే ఆ అగ్నిలో హోళికా దహనమైపోతుంది. ప్రహ్లాదుడు సురక్షితంగా బయటకు వస్తాడు. ఇందుకు సంకేతంగా హోలీ ముందురోజు రాత్రి హోళికా దహనం చేస్తారు. కామదహనం ఇందుకే!

ఇంకో కథనం ప్రకారం శివపార్వతుల కల్యాణానికి నడుం బిగించిన మన్మధుడు ఫాల్గుణ పౌర్ణమి రోజు ధ్యాన నిమగ్నుడైన పరమశివుని కామ వికారానికి లోను చేస్తాడు. అందుకు ఆగ్రహించిన పరమశివుడు తన మూడవ కన్నుతో మన్మధుణ్ణి దహనం చేస్తాడు. జరిగిన అనర్థం తెలుసుకున్న మన్మధుని భార్య రతీదేవి పరమశివునికి జరిగినదంతా చెప్పి తన భర్తను సజీవుణ్ణి చేయమని ప్రార్థించగా శివుడు మన్మధుడు శరీరం లేకున్నా సజీవుడై ఉంటాడని, కానీ మన్మధుడు రతి దేవికి మాత్రం కనిపిస్తాడని చెప్తాడు. ఆనాటి నుంచి ఫాల్గుణ పౌర్ణమిన కామదహనం పేరిట మనం పండుగను జరుపుకుంటాం. కామదహనం అంటే క్షణికమైన కోరికలను దహించి ఆనందంగా జీవించాలన్నదే ఈ పండుగ యొక్క పరమార్థం. ఇక హోలీ రోజు రంగులు చల్లుకోవడం వెనుక కూడా ఓ కథ ఉంది.

పాలమీగడ వంటి రంగు గల రాధను చూసి నల్లని కన్నయ్య చిన్న బుచ్చుకుంటుంటే యశోద రాధ మొహానికి ఇదే రోజున ఇంత రంగు పులిమిందంట! అందుకే ఈ రోజు ఒకరిపై ఒకరు రంగులు చల్లుకోవడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. అంతేకాకుండా వసంతం రాకను ఆహ్వానిస్తూ ఒకరిపై ఒకరు రంగులు చల్లుకొని ఆనందించడం కూడా ఆనవాయితీగా వస్తోంది.

హోలీ ఇలా జరుపుకుందాం

హోలీ పండుగ జరుపుకోవడం వెనుక ఆచార సాంప్రదాయాలే కాదు ఆరోగ్య రహస్యాలు కూడా ఉన్నాయి. ప్రకృతి సహజసిద్ధమైన రంగులు చల్లుకుంటే అవి ఆరోగ్యానికి మన శరీరానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. బజారులో దొరికే కృత్రిమ రసాయనాలు కలిపిన రంగులు చల్లుకుంటే మాత్రం హాని తప్పదు. సహజ రంగులతో హెల్తీ హోలీ

ప్రకృతి సిద్దమైన మోదుగ, బంతి పూలు, ఆకులు, బచ్చలి ఆకులు, బీట్రూట్, పాలకూర, దానిమ్మ గింజలు, దానిమ్మ తొక్కలు, గోరింటాకు వంటి సహజ సిద్దమైన వాటితో రంగులు తయారు చేసుకుని వాటి చల్లుకొని హోలీ సంబరాలు జరుపుకోవడం ద్వారా ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యం ఆనందానికి ఆనందం. ప్రస్తుతం బజారులో దొరికే సింథటిక్ రంగులు వాడితే అవి కళ్లకు, చర్మానికి హాని చేస్తాయి. కాబట్టి ఈ హోలీ పండుగను మనం సహజసిద్ధమైన రంగులతో జరుపుకుందాం పర్యావరణానికి మేలు చేద్దాం. మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుందాం. ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం