సంపూర్ణ పుణ్యఫలం లభించాలంటే - ఈ ఆలయాలకు వెళ్లాకే తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకోవాలి! - Right Sequence of Tirumala Tour

Which Place to be Visited First in Tirumala Tour : తిరుమలలో కొలువై ఉన్న కలిగయుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకునేందుకు ప్రపంచం నలుమూలల నుంచి నిత్యం వేల సంఖ్యలో భక్తులు తరలివస్తుంటారు. స్వామి రూపాన్ని కనులారా వీక్షించి ధన్యులు అవుతారు. అయితే, మెజార్టీ జనం తిరుమల(Tirumala) టూర్​కి వెళ్లినప్పుడు శ్రీవారి దర్శనం మాత్రమే కాకుండా చుట్టుపక్కల ఉన్న దేవాలయాలను దర్శించుకుంటూ ఉంటారు. ఈ క్రమంలోనే చాలా మందిలో.. సంపూర్ణమైన పుణ్యఫలం దక్కాలంటే.. మొదట తిరుచానూరు అమ్మవారిని దర్శించుకోవాలా? లేదంటే నేరుగా తిరుమల పైకే వెళ్లాలా? లేదంటే ముందు శ్రీ కాళహస్తికి వెళ్లాలా? అనే సందేహాలు వస్తుంటాయి. అసలు ఏవిధంగా తిరుమల యాత్రను స్టార్ట్ చేస్తే పుణ్యఫలాలు లభిస్తాయి? దీనిపై జ్యోతిష్య పండితులు ఏం చెబుతున్నారు? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

మీరు తిరుమల టూర్ ప్లాన్ చేసినట్లయితే ఈ విధంగా పుణ్యక్షేత్రాలను దర్శించుకుంటే పరిపూర్ణమైన యాత్ర ఫలితం లభిస్తుందంటున్నారు ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు నండూరి శ్రీనివాస్​​. ఆయన చెప్పిన వివరాల మేరకు..