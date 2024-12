ETV Bharat / spiritual

"న్యూ ఇయర్​ రోజు ఈ రంగు దుస్తులు ధరిస్తే - సంవత్సరమంతా విద్యా, ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో పురోగతి"! - BEST COLOURS TO WEAR ON NEW YEAR

Best Colours to Wear on January 1 ( ETV Bharat )