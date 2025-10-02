విజయదశమి రోజున ఇలా పూజ చేస్తే- ఏ పని మొదలుపెట్టినా విజయమే!
విజయదశమి రోజు జమ్మి చెట్టును ఎందుకు పూజిస్తారు?- దీని వెనుకున్న కథంటో మీకు తెలుసా?
Published : October 2, 2025 at 5:03 AM IST
Vijayadashami Significance : శరత్కాలంలో వచ్చే విజయదశమి పండుగ విజయాలకు ప్రతీక! ఈ పండుగ ముందు తొమ్మిది రోజులు దేవినవరాత్రుల పేరిట దుర్గాదేవిని వివిధ రూపాల్లో ఆరాధిస్తారు. నవరాత్రుల తర్వాత వచ్చే విజయదశమి వైభవం వర్ణించనలవికానిది. ఈ కథనంలో విజయదశమి విశిష్టతను, విజయదశమి రోజు అమ్మవారిని ఎలా ఆరాధించాలి? అనే విషయాలు తెలుసుకుందాం.
రాజరాజేశ్వరిగా దుర్గాదేవి
ఇంద్రకీలాద్రిపై శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు ముగింపు దశకు చేరుకున్నాయి. ఈ సందర్భంగా దసరా ఉత్సవాలలో చివరి రోజు అక్టోబర్ 2, గురువారం, విజయదశమి రోజు అమ్మవారు శ్రీ రాజరాజేశ్వరి దేవి అవతారంలో దర్శమివ్వనున్నారు. హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం విజయదశమి అతి పెద్ద పండుగ. ఉత్తర భారతంలో కూడా దుర్గా పూజ పేరుతో నవరాత్రులు ఘనంగా జరుగుతాయి.
ఏ రంగు వస్త్రం? ఏ పూలతో పూజ? ఏ నైవేద్యం?
రాజరాజేశ్వరిగా దర్శనమిచ్చే అమ్మవారికి ఈ రోజు ఎరుపు, ఆకుపచ్చ రంగు వస్త్రాలను సమర్పించాలి. చేమంతులు, గులాబీలతో అమ్మవారిని అర్చించాలి. చింతపండు పులిహోర, రవ్వ కేసరి, పరమాన్నం, లడ్డూలు నైవేద్యంగా సమర్పించాలి.
విజయాల విజయదశమి
శరన్నవరాత్రులలో తొమ్మిది రోజులు వివిధ అలంకారాలతో అమ్మవారిని భక్తి శ్రద్ధలతో పూజించుకున్న తరువాత చివరగా వచ్చే విజయదశమి అతి పెద్ద పండుగ. మహిషాసురునితో తొమ్మిది రోజులపాటు యుద్ధం చేసిన జగన్మాత తొమ్మిదో రోజు మహిషాసురుని సంహరించి లోకాలను రక్షించింది. ఇందుకు చిహ్నంగానే మనం విజయదశమి పండుగను జరుపుకుంటాం.
రావణ సంహారం
త్రేతాయుగంలో శ్రీరాముడు లోక కంటకుడైన రావణాసురుని సంహరించింది కూడా విజయదశమి రోజే అని అంటారు. అందుకే ఈ రోజు ఉత్తరభారతంలో అనేక ప్రాంతాల్లో రావణ దహనం జరుగుతుంది.
కురుక్షేత్రంలో పాండవుల విజయం
ఇక ద్వాపర యుగంలో జరిగిన మహాభారతానికి వస్తే ధర్మరాజు శకునితో మాయా జూదంలో పరాజయం పాలైన తర్వాత పాండవులు పన్నెండేళ్ళు అరణ్యవాసం, ఒక ఏడాది అజ్ఞాతవాసం చేయాల్సివచ్చింది. అప్పుడు పాండవులు అరణ్యవాసం ముగించుకొని అజ్ఞాతవాసం కోసం విరాటరాజు కొలువులోకి ప్రవేశించేముందు శమీ చెట్టుపై తమ ఆయుధాలను దాచి ఉంచారు. తిరిగి సంవత్సరం తరువాత పాండవులు తమ ఆయుధాలను జమ్మి చెట్టుపై నుంచి తిరిగి తీసుకున్నదే ఈ విజయదశమి రోజునే! విజయదశమి రోజున ఆ ఆయుధాలను పూజించి కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో కౌరవులపై విజయం సాధించారు. ఇలా విజయదశమి పండుగ వెనుక ఎన్నో విజయగాథలు దాగి ఉన్నాయి. అందుకే విజయదశమి రోజు ఏ పని తలపెట్టినా విజయం తథ్యం అని అంటారు.
అపరాజితాదేవి అవతరించిన దశమి
అపరాజితా దేవి అవతరించిన రోజు విజయదశమి. అపరాజితా దేవి అంటే పరాజయమన్నది ఎరుగని దేవత. త్రిశక్తి స్వరూపమైన ఈ దేవిని పూజిస్తే పరాజయమన్నదే ఉండదు. అమ్మవారు మధు, కైటభులనే రాక్షసులను సంహరించి ప్రజలకు సుఖఃశాంతులను అందించినది కూడా ఈ రోజే!
ఆయుధ పూజ - వాహన పూజ
విజయదశమి రోజు ప్రతి ఒక్కరు తమ వృత్తికి సంబంధించిన పరికరాలను పూజిస్తారు. అలాగే తాము ఉపయోగించే వాహనాలను కూడా విశేషంగా పూజిస్తారు. ఇలా చేయడం వలన సంవత్సరం మొత్తం తాము చేసే ప్రతి పనిలోనూ విజయం సిద్ధిస్తుందని విశ్వాసం.
శమీ వృక్ష పూజ
విజయదశమి పండుగ రోజు జమ్మి చెట్టుకు పూజ చేయడం ఒక విశిష్టమైన ఆచారం. ఈ సంప్రదాయం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బాగా కనిపిస్తుంది. విజయదశమి రోజున జమ్మి చెట్టును పూజించి జమ్మి ఆకులను బంగారంలా భావించి ఒకరికొకరు ఇచ్చి పుచ్చుకుంటారు. ఇలా జమ్మి చెట్టును పూజించడం వల్ల అన్నీ రంగాల్లో విజయం, శ్రేయస్సు లభిస్తుందని నమ్ముతారు. అలాగే తెలంగాణ సంప్రదాయం ప్రకారం విజయదశమి రోజు పాలపిట్టను చూడడం కూడా శుభప్రదమని భావిస్తారు.
కొత్త పనులకు శ్రీకారం
విజయానికి సంకేతంగా భావించే విజయదశమి పండుగ చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి ప్రతీకగా నిలుస్తుంది. దుర్గాదేవి మహిసాసురుడనే రాక్షసుడిని సంహరించడం, శ్రీరాముడు రావణాసురుని అంతమొందించడం వంటి కథలే ఇందుకు ఉదాహరణ. అలాగే విజయదశమి సామరస్యం, ఐక్యతకు చిహ్నంగా భావిస్తారు. ఎందుకంటే, విజయదశమి దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో వివిధ రూపాల్లో అందరూ కలిసిమెలిసి జరుపుకునే పండుగ. ఇది మనుషుల మధ్య సామరస్యాన్ని, ఐక్యతను పెంపొదిస్తుంది. ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే విజయదశమి రోజున ఏ పని ప్రారంభించినా ఖచ్చితంగా విజయం లభిస్తుందని బలంగా నమ్ముతారు. అందుకే విజయదశమి రోజున కొత్త వ్యాపారాలు, శుభకార్యాలు ప్రారంభించడం శుభప్రదంగా భావిస్తారు.
పండుగలు సాంప్రదాయ చిహ్నాలు
పండుగలు మన సంప్రదాయానికి ప్రతీకలు. ప్రతిఒక్కరు సంప్రదాయరీతిలో పండుగలు జరుపుకోవాలి. మన పిల్లలకు పండుగల యొక్క గొప్పతనాన్ని తెలపాలి. మన సాంప్రదాయ విలువలను మన భావితరాలకు భద్రంగా అందించాలి. మనమందరం కూడా విజయదశమి పండుగను ఆనందంగా జరుపుకుందాం. ఆ విజయదుర్గ అనుగ్రహంతో సకల విజయాలను పొందుదాం. - శ్రీమాత్రేనమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంత వరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.