ETV Bharat / spiritual

"ఆదివారం మహాలయ అమావాస్య" - ఇలా చేస్తే సమస్త శుభాలు కలుగుతాయంటున్న జ్యోతిష్యులు!

సెప్టెంబర్ 21న సర్వ పితృ మోక్ష అమావాస్య - పితృదోషాలు పోవాలంటే ఇలా చేయండి!

mahalaya_amavasya_2025
mahalaya_amavasya_2025 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 18, 2025 at 10:04 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Mahalaya Amavasya 2025 : సెప్టెంబర్ 21న మహాలయ అమావాస్య వస్తోంది. చనిపోయిన పితృదేవతలకు ఈ అమావాస్య ఎంతో ఇష్టం. భాద్రపద మాసం బహుళ పక్షాన్ని మహాలయ పక్షం అంటారు. ఈ సమయంలో పితృదేవతలకు పిండ ప్రదానాలు చేయడంతో పాటు ఇంట్లో చేయాల్సిన విధి విధానాలు, దాన, ధర్మాల గురించి ప్రముఖ జ్యోతిష్యుడు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్ తెలిపారు. ఆ వివరాలు ఆయన మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం.

సెప్టెంబర్ 21 సర్వ పితృ మోక్ష అమావాస్య సందర్భంగా పితృదేవతల అనుగ్రహం కోరుకునే వారు కొన్ని విధి విధానాలు పాటించాలి. సెప్టెంబర్ 21న ఆదివారం అమావాస్య. దీనినే సర్వ పితృ మోక్ష అమావాస్య అంటారు. చాలా శక్తివంతమైన అమావాస్య. ఈ మహాలయ అమావాస్య సందర్భంగా కూష్మాండం బ్రాహ్మణులకు దానం చేయాలి. సమస్త శుభాలు కలగాలంటే కూష్మాండంతో పాటు వస్త్ర దానాలు చేయాలి. ఈ రోజున ఉప్పు, ఇనుము, పత్తి, బియ్యం దానం చేయాలి. అదే విధంగా మహాలయ అమావాస్య రోజున పితృ తర్పణం ఇవ్వాలి. గ్లాసులో నీళ్లు, నువ్వులు, పాలు, దర్బలు వేసి ఇంటి యజమాని దక్షిణం వైపునకు మళ్లి తర్పణం మూడు సార్లు ఇవ్వాలి. బొటన వేలు, చూపుడు వేలు మధ్య నుంచి నీళ్లు వదలాలి.

సర్వ పితృఅమావాస్య రోజున సూర్యునికి ఆర్ఘ్యం వదలాలి. నీళ్లలో ఎర్రని పూలు వదలాలి. గోవులు, కాకులకు ఆహారం అందించాలి. పితృ దేవతల అనుగ్రహం కోసం ప్రధాన ద్వారం వద్ద గంగా జలం చల్లాలి. పితృదేవతలకు ఆహారాన్ని అందించే దేవతను స్మరిస్తూ "ఓం స్వదాదేవ్యైఃనమ" అనే మంత్రాన్ని 21 సార్లు స్మరించాలి అని మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్ తెలిపారు.

పితృదేవతలకు ఎంతో ఇష్టం

భాద్రపద మాసం బహుళ పక్షాన్ని మహాలయ పక్షం అంటారు. సంవత్సరంలో ఎన్ని అమావాస్యలు ఉన్నా పితృదేవతలకు మహాలయ అమావాస్య అంటే ఇష్టం. ఈ రోజున మరణించిన పెద్దలకు కొన్ని పరిహారాలు చేస్తే తరతరాలుగా ఉన్న పితృదోషాలు, పితృశాపాలు తొలగిపోతాయి. గ్లాసులో నీళ్లు అందులో నల్ల నువ్వులు కలిపి చూపుడు వేలు, బొటన వేలు మధ్య నుంచి నీళ్లు వదలాలి

అదే విధంగా గోవుకు పచ్చగడ్డి ఆహారం తినిపిస్తే చాలు! పితృదోషాలు తొలగిపోతాయి. తద్దినాలు, పిండ ప్రదానాలు చేయాలి. రోజూ ఇవ్వడం వీలు కాకపోతే పెద్దలు మృతి చెందిన తిథి నాడు పిండ ప్రదానం చేయాలి.

సుమంగళి స్త్రీలకు నవమి రోజున పిండ ప్రదానం చేయడం మంచి ఫలితాలు ఇస్తుంది. ఏకాదశి తిథినాడు చనిపోయిన వారికి ద్వాదశి రోజున పిండ ప్రదానం చేయాలి. తద్దినం పెట్టించే సమయంలో ఇంటి ముందు ముగ్గు వేయకూడదు. కేవలం నీళ్లు మాత్రమే చల్లాలి. వంటకు అదే రోజు తెచ్చిన నీళ్లు వాడాలి. తద్దినం భోజనంలో ఉప్పు వేయకూడదు. వంట చేసే వాళ్లు కుంకుమ కాకుండా విభూది మాత్రమే ధరించాలి. అనపకాయ, ఇంగువ, దోసకాయ, వెల్లుల్లి ఉండకూడదు. బంగారం ధరించకూడదు. వెండి చూడడం మంచిది. మేనల్లుడు దగ్గర ఉండి తద్దినం పెట్టించడం వల్ల పితృదేవతలు ఎంతో సంతోషిస్తారు. తద్దినం రోజున పూజ చేయడం, జుత్తు కట్ చేయించడం, కొత్త దుస్తులు కొనడం చేయకూడదని మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్ తెలిపారు.

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

రెండ్రోజుల్లో "సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణం" - జ్యోతిష్యులు ఏమంటున్నారంటే!

"ఈ ఆదివారం చంద్రగ్రహణం" - "వారికి" జాతకరీత్యా అనూహ్య మార్పులు ఉంటాయంటున్న జ్యోతిష్యులు!

For All Latest Updates

TAGGED:

MAHALAYA AMAVASYAPITRU AMAVASYAమహాలయ అమావాస్య 2025ఎంగిలి పువ్వు బతుకమ్మ 2025MAHALAYA AMAVASYA 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

పరస్పర విశ్వాసం పెంచుకోవడంపై భారత్-చైనా ఫోకస్- LAC వెంబడి సంయుక్తంగా సైనిక పెట్రోలింగ్!

షుగర్​ లెవల్స్​ కంట్రోల్లో ఉండాలా? - ఆహారంలో వీటిని చేర్చుకుంటే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

వ్యవసాయంలో రిటైర్ ఉద్యోగి లాభాల బాట- మోడ్రన్ ఫార్మింగ్​లో వరి సాగు

ఎండిన పూలను పడేస్తున్నారా? - ఇలా వాడితే ఎన్నో ప్రయోజనాలు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.