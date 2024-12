ETV Bharat / spiritual

మార్గశిర మాసంలో రోజూ ఈ పనులు చేస్తే మీ పాపాలన్నీ పరార్​! అవేంటంటే?

What To Do Everyday In Margashira Month In Telugu : మాసాలలోకెల్లా మార్గశిర మాసం అత్యుత్తమమైనది. ఈ మాటను శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీతలోనే వివరించాడు. అందుకే "మాసానాం మార్గశీర్షోహం" అంటారు. లక్ష్మీ,నారాయణుడికి అత్యంత ప్రీతికరమైన మార్గశిర మాసంలో చేయాల్సిన పూజలు, పుణ్యకార్యాల గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

కృష్ణార్పణం మార్గశీర్షం

వ్యాస మహర్షి రచించిన విష్ణు పురాణంలో వివరించిన ప్రకారం మార్గశిర మాసం ఆధ్యాత్మిక సాధనకు అత్యుత్తమైనది. ఈ మాసంలో శ్రీకృష్ణుడికి ప్రత్యేక పూజలు చేయాలి. ఈ మాసంలో శ్రీ కృష్ణుడిని పూజిస్తే అనేక శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. ముఖ్యంగా చిన్ని కృష్ణుడి భజనలు కీర్తనలు చేస్తూ ఉండడం వలన కృష్ణుని కృపా కటాక్ష వీక్షణాలను పొందవచ్చు.