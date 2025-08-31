ETV Bharat / spiritual

చంద్ర గ్రహణం అయ్యాక ఏం చేయాలి? ఏమేం దానాలు ఇవ్వాలి? - LUNAR ECLIPSE RITUALS

భాద్రపద పౌర్ణమి రోజు ఏర్పడనున్న చంద్ర గ్రహణం

Published : August 31, 2025 at 2:08 AM IST

Lunar Eclipse Rituals : శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరంలో భాద్రపద పౌర్ణమి రోజున చంద్ర గ్రహణం ఏర్పడనుంది. గతంలో ఒకటి రెండు గ్రహణాలు వచ్చినా అవి మన దేశంలో కనిపించలేదు కాబట్టి వాటి ప్రభావం మన దేశంలో లేదు. ఈ భాద్రపద మాసంలో పౌర్ణమి రోజు ఏర్పడనున్న చంద్ర గ్రహణం ఏ సమయంలో ఏర్పడనుంది? గ్రహణ సమయంలో ఎలాంటి పరిహారాలు పాటించాలి? అనే ఆసక్తికర విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

గ్రహణాలు ఎలా ఏర్పడతాయి?
క్షీర సాగర మధనం తర్వాత ఏర్పడిన అమృతాన్ని దేవదానవులకు పంచిపెట్టే సమయంలో రాక్షసుడైన రాహువు అమృతాన్ని దొంగిలించి త్రాగడానికి ప్రయత్నించాడు. విష్ణువు రాహువును గుర్తించి అతని శిరస్సును ఖండిస్తాడు. అప్పటి నుంచి రాహువు చంద్రుని, సూర్యుని మిగడానికి ప్రయత్నించడం వల్లనే సూర్య చంద్ర గ్రహణాలు ఏర్పడుతాయని పౌరాణిక కథనం.

శాస్త్రీయ కోణం
సైన్స్ ప్రకారం చూస్తే గ్రహణాలు అనేవి సూర్యుడు, భూమి, చంద్రుడు ఒకే సరళరేఖలో ఉన్నప్పుడు, సూర్యుని కాంతికి ఒక ఖగోళ వస్తువు అడ్డుపడినప్పుడు ఏర్పడతాయి. భూమి నీడ చంద్రుడిపై పడినప్పుడు చంద్రగ్రహణం ఏర్పడుతుంది, ఇది పౌర్ణమి రోజున జరుగుతుంది. చంద్రుడు భూమి మరియు సూర్యుడి మధ్య వచ్చినప్పుడు భూమిపై కొంత భాగానికి సూర్యుడు కనపడకుండా పోతే, సూర్యగ్రహణం ఏర్పడుతుంది. ఇది అమావాస్య రోజున ఏర్పడుతుంది. ఈ క్రమంలో ఈ ఏడాది రానున్న చంద్ర గ్రహణం గురించిన వివరాలు, చేయాల్సిన పరిహారాలు గురించి తెలుసుకుందాం.

చంద్ర గ్రహణం ఎప్పుడు?
ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్‌ 7, ఆదివారం భాద్రపద శుద్ధ పౌర్ణమి రోజున ఈ సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణం ఏర్పడనుంది. ఈ చంద్ర గ్రహణం భారతదేశంలో కూడా కనిపిస్తుంది. అలాగే మన దేశంతో పాటు ఆసియా, ఆస్ట్రేలియా, అమెరికా, న్యూజిలాండ్‌ వంటి దేశాల్లో కూడా ఈ చంద్ర గ్రహణం కనిపించనుంది.

గ్రహణ సమయం
సెప్టెంబర్ 7న రాత్రి 9:58 గంటలకు చంద్ర గ్రహణం ప్రారంభమై సెప్టెంబర్ 8వ తేదీ తెల్లవారుజామున 1:26 గంటలకు ముగియనుంది. దీని మొత్తం వ్యవధి దాదాపు 3 గంటల 28 నిమిషాలు ఉంటుంది. ఈ చంద్ర గ్రహణం రోజు చంద్రుడు ఎరుపు రంగులో ఉంటాడు. కాబట్టి చంద్రుడిని బ్లడ్ మూన్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ ఏడాదిలో ఇదే చివరి చంద్ర గ్రహణం కానుంది.

సూతక కాలం ఎప్పుడంటే?
హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం గ్రహణం ఏర్పడటానికి ముందు కొంత సమయం నుంచి, గ్రహణ సమయంతో పాటు, గ్రహణం తరువాత కొంత సమయాన్ని కలిపి సూతక కాలంగా పరిగణిస్తారు. ఈ సందర్భంగా చంద్ర గ్రహణం ఏర్పడటానికి 9 గంటల ముందు సూతక కాలం మొదలవుతుంది. అంటే సెప్టెంబర్‌ 7వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12.57 గంటల నుంచి సూతక కాలం ప్రారంభమవుతుంది. ఈ సూతక కాలంలో ఆలయాల తలుపులు మూసివేస్తారు, పూజలు చేయరు. గ్రహణం ముగిసిన తర్వాత ఆలయాలను, ఇంటిని సంప్రోక్షణ కార్యక్రమాలు చేసిన తరువాత మాత్రమే తిరిగి ఆలయాలు తెరచి పూజలు చేస్తారు.

గ్రహణ కాలంలో పాటించాల్సిన నియమాలు
హిందూ సంప్రదాయం గ్రహణ కాలంలో కొన్ని నియమాలు తప్పకుండా పాటించాలని చెబుతోంది. అవేమిటంటే సూతక కాలంలో గ్రహణం ముగిసే వరకు ఆహారం తీసుకోరు. ఆరోగ్యం సరిగా లేని వారు ఆహారం తీసుకోకుండా ఉండలేకపోతే పాలు, పండ్ల రసం వంటివి తీసుకుంటారు. అలాగే గ్రహణానికి ముందు వండిన ఆహారంపై దర్భ గడ్డి లేదా తులసి ఆకులు వేయడం వల్ల ఆహారం కలుషితం కాకుండా ఉంటుందని నమ్మకం.

భగవంతుని ధ్యానం తప్పనిసరి
గ్రహణం సమయంలో శుభకార్యాలు, పూజలు, దేవాలయ దర్శనాలు చేయరు. ఈ సమయంలో వీలైనంత వరకు భగవన్నామ స్మరణ, ధ్యానం చేయడం వంటివి మంచివి.

గ్రహణం ముగిసిన తర్వాత ఈ పరిహారాలు తప్పనిసరి
సెప్టెంబర్ 7 వ తేదీ ఆదివారం అర్ధరాత్రి 1:26 గంటలకు గ్రహణం ముగుస్తుంది కాబట్టి మరుసటి రోజైన సెప్టెంబర్ 8 వ తేదీ సోమవారం సూర్యోదయానికి ముందే గ్రహణ స్నానం చేయాలి. హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం గ్రహణం విడిచిన తర్వాత నదీస్నానం, సముద్ర స్నానం చేస్తే అత్యధిక శుభ ఫలితాలు ఉంటాయని విశ్వాసం.

దైవారాధనకు ఇలా సిద్ధం
గ్రహణ స్నానం చేసిన తర్వాత ఇంటిని, పూజ గదిని శుభ్రం చేసుకుని నిత్యపూజ చేసుకోవాలి. గ్రహణ స్నానం చేసిన తర్వాతనే ఆహారం తీసుకోవాలని శాస్త్రం చెబుతోంది.

ఈ దానాలు శ్రేష్టం
చంద్ర గ్రహణం ముగిసిన తర్వాత చేసే దానాలకు విశేషమైన ఫలితం ఉంటుందని పండితులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ రోజు బట్టలు, ఆహారం, ధాన్యం, శక్తిమేర డబ్బు దానం చేయాలి. సమీపంలో ఉన్న దేవాలయానికి వెళ్లి దైవ దర్శనం చేసుకోవడం మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఈ నియమాలను పాటించడం వల్ల గ్రహణం వలన ఎలాంటి దుష్ప్రభావాలు ఉండవని నమ్మకం. అలాగే గ్రహణ స్నానం తర్వాత పితృదేవతల ప్రీతి కోసం పిండ ప్రదానాలు చేయడం, బ్రాహ్మణులకు గోదానం వంటివి చేయడం వలన వంశాభివృద్ధి కలుగుతుందని విశ్వాసం. రానున్న చంద్ర గ్రహణం రోజు మనం కూడా శాస్త్రంలో చెప్పిన పరిహారాలు పాటించి ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలను సొంతం చేసుకుందాం. శుభం భూయాత్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

