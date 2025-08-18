ETV Bharat / spiritual

నీడ ఓ మిస్టరీ- ఛాయ ఓ మాయ- అంతుచిక్కని రహస్యాల 'ఛాయా సోమేశ్వరాలయం' విశేషాలివే! - CHAYA SOMESHWARA TEMPLE

ఛాయా సోమేశ్వరాలయం విశిష్టత, చరిత్ర మీ కోసం!

Chaya Someshwara Temple
Lord Shiva (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 18, 2025 at 5:09 AM IST

3 Min Read

Chaya Someshwara Temple : పురాణాల ప్రకారం పరమేశ్వరుడు ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాల రూపంలో వెలిశాడని అంటారు. హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రాలను దర్శించిన వారికి పునర్జన్మ ఉండదని, మోక్షాన్ని పొందుతారని తెలుస్తోంది. అయితే జ్యోతిర్లింగం కాకపోయినా వాటితో సమానమైన శైవ క్షేత్రాలు మన దేశంలో ఎన్నో ఉన్నాయి. వీటిలో కొన్ని ఆలయాలు ఆధ్యాత్మిక కేంద్రాలుగా విరాజిల్లుతున్నాయి. కొన్ని క్షేత్రాలు అయితే శాస్త్రజ్ఞులకు సవాలు విసురుతున్నాయి. అలాంటి ఓ అద్భుత శైవ క్షేత్రం గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ఛాయా సోమేశ్వరాలయం
నల్లగొండలోని పానగొల్లులో వెలసిన ఛాయా సోమేశ్వరాలయం ఒక మిస్టరీ! శాస్త్రజ్ఞులకు సవాలు విసురుతున్న ఈ ఆలయంలో ఎన్నో ప్రత్యేకతలు! మరెన్నో అంతుచిక్కని రహస్యాలు. భారతీయ వాస్తు శాస్త్రం గొప్పతనానికి నిదర్శనంగా నిలిచే ఈ ఆలయం ప్రఖ్యాత శైవ క్షేత్రంగా ప్రసిద్ధి చెందింది.

ఆలయ చరిత్ర
సుమారు 800 ఏళ్ల కిందట కందూరు చాళుక్య ప్రభువైన ఉదయ భానుడనే రాజు ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించినట్లు సమాచారం. ఈ ఆలయం త్రికూటాలయంగా మూడు గర్బాలయాలతో ప్రసిద్ధి పొందింది. ఛాయా సోమేశ్వరాలయాన్ని త్రికూటాలయం అని కూడా అంటారు.

ఈ నీడ ఓ మాయ!
ఈ ఆలయంలోని గర్భగుడిలో శివలింగం వెనుక సూర్యుని కిరణాలతో సంబంధం లేకుండా లింగం ఆకారంలో నీడ దర్శనమిస్తుంది. ఇది ఎలా ప్రత్యక్షంగా కనిపిస్తుందనేది ఇప్పటికీ మిస్టరీగానే మిగిలింది. ఈ ఆలయం గర్బగుడి ముఖద్వారం ముందు రెండు స్తంబాలున్నా, అన్నివేళలా ఒకే నీడ పడుతుంది. వెలుతురు ఉన్నంతసేపు ఆ నీడ కదలకుండా ఒకే స్థానంలో ఉండటం ఈ ఆలయం ప్రత్యేకత.

వీడని మిస్టరీ ఈ నీడ!
ఆలయానికి పడమర దిక్కున ఉన్న గర్బగుడిలో ఉన్న శివలింగం మీదుగా ఈ నీడ కనిపిస్తుంది. ఈ నీడ వెలుతురు ఉన్నంత సేపు ఒకే చోట స్థిరంగా ఉంటుంది. సూర్యుడి గమనం మారినా ఆ నీడలో ఎలాంటి మార్పు రాదు. సాధారణంగా ‘నీడ’ అనేది వెలుతురుకు వ్యతిరేకంగా పడుతుంది. కానీ, ఈ నీడ సూర్యుడి వెలుతురుతో పనిలేకుండా ఒకే చోట స్థిరంగా కనిపించడం ఎవరికీ అంతు చిక్కని రహస్యం.

జవాబు లేని ప్రశ్నలు
ఈ ఆలయంలో మరో చిత్రమైన విషయం ఏమిటంటే, ఆ నీడ ఏ వస్తువుదనే విషయం ఇప్పటికీ అంతు చిక్కలేదు. ఆలయంలోని రెండు స్తంబాల్లో ఒకదాని నీడై ఉండొచ్చని భావించినా, ఒకే నీడ రెండు స్తంబాలకు మధ్యలో ఉండే గర్బగుడిలోని విగ్రహం వెనుక వైపు పడుతోంది. దీంతో ఈ నీడ దేనికి చెందింది అనేది అంతు చిక్కని ప్రశ్నగా మారింది.

త్రికూటాలయం
త్రికూటాలయంలోని మూడు గర్బ గుడులు కూడా ఒకేరీతిగా ఉంటాయి. అయితే, పడమటి గర్భగుడిలో మాత్రమే ఈ నీడ కనిపించడాన్ని భక్తులంతా దేవుడి మాయ అని నమ్ముతారు. ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించిన శిల్పి గర్బగుడిలో పడే నీడకు, సూర్యుడి కాంతితో పనిలేకుండా పగటి వేళల్లో వెలుతురు మాత్రమే ఉపయోగపడేలా నిర్మించినట్లు భావిస్తున్నారు. అయితే, ఈ నీడ ఎలా ఏర్పడుతుందనేది ఇప్పటికీ మిస్టరీనే.

పూజోత్సవాలు
ఈ ఛాయాసోమేశ్వరాలయంలో ప్రతిరోజూ ఉదయం, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం అర్చనలు, హారతులు జరుగుతాయి. ప్రతి సోమవారం శివునికి అభిషేకం జరుగుతుంది. ప్రతి మాసంలో వచ్చే మాసశివరాత్రి రోజు శివునికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు, పూజలు విశేషంగా జరుగుతాయి. అలాగే మాఘ మాసం, శ్రావణమాసం, కార్తీక మాసంలో ఆలయంలో విశేష పూజలు జరుగుతాయి. ఇక మహాశివరాత్రి పర్వదినం రోజు శివునికి రుద్రాభిషేకాలు, అన్నాభిషేకాలు జరుగుతాయి. కార్తీకమాసం నెల రోజులు దీపాల కాంతులతో ఆలయం వెలిగిపోతుంది.

ఎలా చేరుకోవాలి?
హైదరాబాదుకు సుమారు 100 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న నల్లగొండలోని పానగల్‌లో ఈ ఆలయం ఉంది. హైదరాబాద్ నుంచి ఛాయాసోమేశ్వరాలయం చేరుకోడానికి రైలు, బస్సు సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

శివలింగం వెనుక ఏర్పడే నీడ ఎలా ఏర్పడుతుందన్న విషయం ఇప్పటికీ అంతు చిక్కని రహస్యంగానే మిగిలిపోయింది. ఇది దైవ రహస్యమని భక్తులు అనడం విశేషం. ఈ ఆలయాన్ని జీవితంలో ఒక్కసారి దర్శించినా కలిబాధల నుంచి ఉపశమనం పొంది మోక్షాన్ని పొందుతారని విశ్వాసం. మనం కూడా ఛాయా సోమేశ్వర ఆలయాన్ని దర్శిద్దాం. పునర్జన్మ రాహిత్య శాశ్వత శివ సాయుజ్యాన్ని పొందుదాం.

ఓం నమః శివాయ!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

Chaya Someshwara Temple : పురాణాల ప్రకారం పరమేశ్వరుడు ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాల రూపంలో వెలిశాడని అంటారు. హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రాలను దర్శించిన వారికి పునర్జన్మ ఉండదని, మోక్షాన్ని పొందుతారని తెలుస్తోంది. అయితే జ్యోతిర్లింగం కాకపోయినా వాటితో సమానమైన శైవ క్షేత్రాలు మన దేశంలో ఎన్నో ఉన్నాయి. వీటిలో కొన్ని ఆలయాలు ఆధ్యాత్మిక కేంద్రాలుగా విరాజిల్లుతున్నాయి. కొన్ని క్షేత్రాలు అయితే శాస్త్రజ్ఞులకు సవాలు విసురుతున్నాయి. అలాంటి ఓ అద్భుత శైవ క్షేత్రం గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ఛాయా సోమేశ్వరాలయం
నల్లగొండలోని పానగొల్లులో వెలసిన ఛాయా సోమేశ్వరాలయం ఒక మిస్టరీ! శాస్త్రజ్ఞులకు సవాలు విసురుతున్న ఈ ఆలయంలో ఎన్నో ప్రత్యేకతలు! మరెన్నో అంతుచిక్కని రహస్యాలు. భారతీయ వాస్తు శాస్త్రం గొప్పతనానికి నిదర్శనంగా నిలిచే ఈ ఆలయం ప్రఖ్యాత శైవ క్షేత్రంగా ప్రసిద్ధి చెందింది.

ఆలయ చరిత్ర
సుమారు 800 ఏళ్ల కిందట కందూరు చాళుక్య ప్రభువైన ఉదయ భానుడనే రాజు ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించినట్లు సమాచారం. ఈ ఆలయం త్రికూటాలయంగా మూడు గర్బాలయాలతో ప్రసిద్ధి పొందింది. ఛాయా సోమేశ్వరాలయాన్ని త్రికూటాలయం అని కూడా అంటారు.

ఈ నీడ ఓ మాయ!
ఈ ఆలయంలోని గర్భగుడిలో శివలింగం వెనుక సూర్యుని కిరణాలతో సంబంధం లేకుండా లింగం ఆకారంలో నీడ దర్శనమిస్తుంది. ఇది ఎలా ప్రత్యక్షంగా కనిపిస్తుందనేది ఇప్పటికీ మిస్టరీగానే మిగిలింది. ఈ ఆలయం గర్బగుడి ముఖద్వారం ముందు రెండు స్తంబాలున్నా, అన్నివేళలా ఒకే నీడ పడుతుంది. వెలుతురు ఉన్నంతసేపు ఆ నీడ కదలకుండా ఒకే స్థానంలో ఉండటం ఈ ఆలయం ప్రత్యేకత.

వీడని మిస్టరీ ఈ నీడ!
ఆలయానికి పడమర దిక్కున ఉన్న గర్బగుడిలో ఉన్న శివలింగం మీదుగా ఈ నీడ కనిపిస్తుంది. ఈ నీడ వెలుతురు ఉన్నంత సేపు ఒకే చోట స్థిరంగా ఉంటుంది. సూర్యుడి గమనం మారినా ఆ నీడలో ఎలాంటి మార్పు రాదు. సాధారణంగా ‘నీడ’ అనేది వెలుతురుకు వ్యతిరేకంగా పడుతుంది. కానీ, ఈ నీడ సూర్యుడి వెలుతురుతో పనిలేకుండా ఒకే చోట స్థిరంగా కనిపించడం ఎవరికీ అంతు చిక్కని రహస్యం.

జవాబు లేని ప్రశ్నలు
ఈ ఆలయంలో మరో చిత్రమైన విషయం ఏమిటంటే, ఆ నీడ ఏ వస్తువుదనే విషయం ఇప్పటికీ అంతు చిక్కలేదు. ఆలయంలోని రెండు స్తంబాల్లో ఒకదాని నీడై ఉండొచ్చని భావించినా, ఒకే నీడ రెండు స్తంబాలకు మధ్యలో ఉండే గర్బగుడిలోని విగ్రహం వెనుక వైపు పడుతోంది. దీంతో ఈ నీడ దేనికి చెందింది అనేది అంతు చిక్కని ప్రశ్నగా మారింది.

త్రికూటాలయం
త్రికూటాలయంలోని మూడు గర్బ గుడులు కూడా ఒకేరీతిగా ఉంటాయి. అయితే, పడమటి గర్భగుడిలో మాత్రమే ఈ నీడ కనిపించడాన్ని భక్తులంతా దేవుడి మాయ అని నమ్ముతారు. ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించిన శిల్పి గర్బగుడిలో పడే నీడకు, సూర్యుడి కాంతితో పనిలేకుండా పగటి వేళల్లో వెలుతురు మాత్రమే ఉపయోగపడేలా నిర్మించినట్లు భావిస్తున్నారు. అయితే, ఈ నీడ ఎలా ఏర్పడుతుందనేది ఇప్పటికీ మిస్టరీనే.

పూజోత్సవాలు
ఈ ఛాయాసోమేశ్వరాలయంలో ప్రతిరోజూ ఉదయం, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం అర్చనలు, హారతులు జరుగుతాయి. ప్రతి సోమవారం శివునికి అభిషేకం జరుగుతుంది. ప్రతి మాసంలో వచ్చే మాసశివరాత్రి రోజు శివునికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు, పూజలు విశేషంగా జరుగుతాయి. అలాగే మాఘ మాసం, శ్రావణమాసం, కార్తీక మాసంలో ఆలయంలో విశేష పూజలు జరుగుతాయి. ఇక మహాశివరాత్రి పర్వదినం రోజు శివునికి రుద్రాభిషేకాలు, అన్నాభిషేకాలు జరుగుతాయి. కార్తీకమాసం నెల రోజులు దీపాల కాంతులతో ఆలయం వెలిగిపోతుంది.

ఎలా చేరుకోవాలి?
హైదరాబాదుకు సుమారు 100 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న నల్లగొండలోని పానగల్‌లో ఈ ఆలయం ఉంది. హైదరాబాద్ నుంచి ఛాయాసోమేశ్వరాలయం చేరుకోడానికి రైలు, బస్సు సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

శివలింగం వెనుక ఏర్పడే నీడ ఎలా ఏర్పడుతుందన్న విషయం ఇప్పటికీ అంతు చిక్కని రహస్యంగానే మిగిలిపోయింది. ఇది దైవ రహస్యమని భక్తులు అనడం విశేషం. ఈ ఆలయాన్ని జీవితంలో ఒక్కసారి దర్శించినా కలిబాధల నుంచి ఉపశమనం పొంది మోక్షాన్ని పొందుతారని విశ్వాసం. మనం కూడా ఛాయా సోమేశ్వర ఆలయాన్ని దర్శిద్దాం. పునర్జన్మ రాహిత్య శాశ్వత శివ సాయుజ్యాన్ని పొందుదాం.

ఓం నమః శివాయ!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

For All Latest Updates

TAGGED:

CHAYA SOMESHWARA TEMPLECHAYA SOMESHWARA TEMPLE HISTORYCHAYA SOMESHWARA TEMPLE STORYCHAYA SOMESHWARA TEMPLE RITUALSCHAYA SOMESHWARA TEMPLE

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఊదలతో "మసాలా కిచిడీ" - బ్రేక్​ఫాస్ట్​, డిన్నర్​కు పర్ఫెక్ట్​ - టేస్ట్​ సూపర్​!

రోజుకు రూ.1.50తో రూ.10 లక్షల ఇన్సూరెన్స్​ - తపాలా శాఖ ప్రమాద బీమా పాలసీలు

ఆధార్​ మాదిరిగా భూములకు 'భూధార్' - ప్రతి కమతానికీ ప్రత్యేక సంఖ్య​

రెండో రోజు కలెక్షన్స్– 'కూలీ' కంటే రూ.3కోట్లు ఎక్కువ వసూలు చేసిన 'వార్ 2'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.