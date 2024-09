ETV Bharat / spiritual

సొంత ఇంట్లో వక్ర దశలో శని- వాళ్లకు ఉద్యోగంలో శుభయోగాలు! మీ రాశి ఉందేమో చెక్ చేసుకోండి మరి!! - Vakri Shani In Horoscope

What Happens When Shani Is Vakri ( ETV Bharat, Getty Images )