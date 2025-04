ETV Bharat / spiritual

గుడిలో కొట్టిన కొబ్బరికాయ కుళ్లిపోతే అదృష్టమా? అరిష్టమా?? - శాస్త్రాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే? - ROTTERN COCONUT POOJA ASTROLOGY

Rottern Coconut in Pooja is it a Bad or Good Sign ( Getty images )