Raksha Bandhan Gift for Sister : అన్నా చెల్లెళ్ల అనురాగం, అక్కా తమ్ముళ్ల అనుబంధానికి ప్రతీక రక్షా బంధన్ (రాఖీ పండుగ). సోదర, సోదరీమణుల మధ్య సంబంధాలను ఈ పర్వదినం మరింత బలోపేతం చేస్తుంది. రాఖీ పండగనాడు సోదరీమణులు తమ సోదరుల చేతికి రాఖీని కడతారు. అప్పుడు సోదరికి సోదరుడు గిఫ్ట్లు ఇవ్వడం అనవాయితీగా వస్తోంది. అలాగే తమ సోదరిని జీవితాంతం రక్షిస్తామని, అండగా ఉంటానని సోదరుడు వాగ్దానం చేస్తాడు. ఈ క్రమంలో రక్షా బంధన్ రోజు సోదరికి సోదరుడు ఇవ్వకూడని గిఫ్ట్లు ఏంటి? అశుభకరమైనవిగా భావించే బహుమతులు ఏంటి? అక్కా లేదా చెల్లెకి సోదరుడు ఏ బహుమతి ఇవ్వాలి? తదితర విషయాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ప్రతి ఏటా శ్రావణ పౌర్ణమి నాడు రాఖీ పండుగను జరుపుకొంటారు. అయితే, ఈ పర్వదినానికి భారతీయ సంస్కృతిలో చాలా విశిష్టత ఉంది. సోదర, సోదరీమణుల మధ్య విడదీయరాని సంబంధానికి ఇదొక గుర్తింపుగా నిలుస్తుంది. రాఖీ పండుగ నాడు సోదరికి సోదరుడు బహుమతులు ఇస్తాడు. అయితే పండితులు, హిందూ గ్రంథాల ప్రకారం కొన్ని గిఫ్ట్లను అశుభకమరమైనవి పరిగణిస్తారు. వాటిని సోదరికి ఇవ్వడం వల్ల అశుభ ఫలితాలు వస్తాయని నమ్ముతారు.
రాఖీ పండుగ రోజున సోదరికి ఏవి బహుమతులుగా ఇవ్వకూడదు?
నల్ల దుస్తులు, ఆభరణాలు
నలుపు రంగును శని, రాహువుకు చిహ్నంగా భావిస్తారు. అలాగే ప్రతికూలత, అస్థిరత, నిరాశను పెంచుతుందని నమ్ముతారు. రక్షా బంధన్ వంటి శుభదినాన నల్ల దుస్తులు లేదా నల్ల ఆభరణాలను సోదరికి బహుమతిగా ఇవ్వకూడదు. ఇలాంటి గిఫ్టులు ఇస్తే సోదర, సోదరీమణుల మధ్య సంబంధాలు దెబ్బతింటాయని భావిస్తారు. అనేక మతాల్లో నలుపు రంగును దుఃఖం, చీకటికి చిహ్నంగా భావిస్తారు. అందుకే రక్షా బంధన్ నాడు నల్ల దుస్తులు, బ్లాక్ బూట్లు, బ్యాగులు బహుమతులుగా ఇవ్వకపోవడం మంచిదని పండిత్ శశికాంత్ శర్మ తెలిపారు.
పదునైన వస్తువులు (కత్తి, కత్తెర, గోళ్ల కట్టర్)
పదునైన వస్తువులు సంబంధాలను తెంచుకోవడాన్ని సూచిస్తాయి. అలాంటి వాటిని సోదరికి బహుమతిగా ఇవ్వకూడదని హిందూ గ్రంథాల్లో ఉంది. ఇలాంటి గిఫ్టులు ఇవ్వడం వల్ల సోదర-సోదరీమణుల సంబంధంలో అపార్థాలు, గొడవలు వచ్చి విడిపోయే ప్రమాదం ఉందని హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని మండి జిల్లాకు చెందిన పండిట్ హర్షవర్ధన్ త్రిపాఠి పేర్కొన్నారు.
రుమాలు
రుమాలు దుఃఖం, వీడ్కోలుతో ముడిపడి ఉండే వస్తువు. దీన్ని బహుమతిగా ఇవ్వడం సోదరి కళ్లలో కన్నీళ్లు తెప్పించే ఘటనలు జరిగే అవకాశం ఉందని నమ్ముతారు. భారతీయ సంప్రదాయంలో రుమాలును వీడ్కోలు సమయంలో ఇస్తారు. కాబట్టి ఏదైనా శుభకార్యం లేదా వేడుకలో దీనిని ఉపయోగించకూడదని పండిట్ నరేశ్ శర్మ వెల్లడించారు.
వాచ్
వాచ్ బహుమతిగా ఇవ్వడం గురించి సమాజంలో రెండు వాదనలు ఉన్నాయి. వాచ్ను కాలానికి చిహ్నంగా పరిగణిస్తారు. అందుకే దీన్ని గిఫ్టుగా ఇవ్వడం వల్ల సోదర, సోదరీమణులు సంబంధాలు కొంత కాలం వరకే పరిమితమవుతాయని విశ్వసిస్తారు.
ఇనుము, ఉక్కు వస్తువులు
ఇనుము, ఉక్కు వస్తువులు రాహువు, శని, అంగారక గ్రహాలతో సంబంధం కలిగి ఉంటాయి. వాటిని బహుమతిగా ఇవ్వడం వల్ల జీవితంలో అస్థిరత, ప్రమాదం, మానసిక భారాన్ని ఆహ్వానించినట్లేనని పండిత్ శశికాంత్ శర్మ తెలిపారు.
సోదరీమణులకు ఏ గిఫ్ట్లు ఇవ్వాలి?
వెండి వస్తువులు (నాణేలు, కంకణాలు వంటివి)
వెండి చల్లదనం, చంద్రుడితో ముడిపడి ఉంటుంది. ఇది మానసిక శాంతి, శ్రేయస్సుకు చిహ్నం. అందుకే వెండి వస్తువులను సోదరిగా గిఫ్ట్స్ గా ఇస్తే శుభసూచికమని పండితులు చెబుతున్నారు.
పసుపు లేదా తెలుపు రంగు దుస్తులు
పసుపు రంగు జ్ఞానం, శ్రేయస్సు, అంగారక గ్రహానికి చిహ్నంగా ఉంటుంది. అలాగే తెలుపు రంగు స్వచ్ఛత, సమతుల్యతకు చిహ్నంగా భావిస్తారు. అందుకే పసుపు లేదా తెలుపు రంగు దుస్తులను సోదరికి గిఫ్ట్గా ఇవ్వడం వల్ల మేలు జరుగుతుందని పండితులు అంటున్నారు.
మతపరమైన వస్తువులు
రుద్రాక్ష, తులసి మాల, పూజ కిట్ వంటి మతపరమైన వస్తువులను కూడా సోదరికి సోదరుడు బహుమతిగా ఇవ్వవచ్చు. ఈ గిఫ్టులు ఆధ్యాత్మికతకు సంబంధించినవి. ఇవి జీవితంలో సానుకూల శక్తిని పెంచుతాయి.
పుస్తకాలు
సోదరి ఆసక్తికి అనుగుణంగా పుస్తకాలు ఇవ్వడం వల్ల జ్ఞానం పెరగడమే కాకుండా, ఆప్యాయతకు శాశ్వత చిహ్నంగా కూడా మారుతుంది.
స్వీట్లు, గిఫ్ట్ కార్డులు
సోదర, సోదరీమణుల సంబంధాల్లో స్వీట్లు మరింత మాధుర్యాన్ని తెస్తాయని నమ్ముతారు. అందుకే రాఖీ కట్టిన తర్వాత సోదరీమణులు సోదరుడికి మిఠాయిలు తినిపిస్తారు.
రక్షా బంధన్ నాడు ఇచ్చే బహుమతి కేవలం ఒక వస్తువు కాదు. అది సోదర, సోదరిమణుల మధ్య ప్రేమ, ఆప్యాయత, ఆశీర్వాదానికి చిహ్నం. కాబట్టి రాఖీ పండగ నాడు ఏదైనా గిఫ్టును ఇచ్చే ముందు బడ్జెట్ను మాత్రమే కాకుండా సెంటిమెంట్, సంప్రదాయాన్ని కూడా పరిగణలోకి తీసుకోండి.