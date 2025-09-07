ఆ రాశివారు పట్టుదలతో పనిచేస్తే విజయం తథ్యం- సూర్య ఆరాధన మేలు!
సెప్టెంబర్ 7వ తేదీ నుంచి సెప్టెంబర్ 13వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
September 7, 2025
మేషం (Aries) : మేషరాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉండవచ్చు. కెరీర్ పరంగా, ఈ వారం సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. ఉద్యోగులకు పదోన్నతులకు మెరుగైన అవకాశాలున్నాయి. వ్యాపారాలు గత పెట్టుబడుల నుంచి మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. స్థిరాస్తి, షేర్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు పెట్టేముందు అవగాహనతో ఉండడం అవసరం. ఆర్థికంగా, అప్రమత్తంగా ఉండండి. భూములు, ఆస్తులు కొనుగోళ్ల విషయంలో కుటుంబ సభ్యులను సంప్రదిస్తే మంచిది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఒత్తిడి ఉండవచ్చు. జీవిత భాగస్వామితో మనస్పర్థలు నివారించండి. విద్యార్థులకు చదువు పట్ల ఏకాగ్రత లోపించకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఖర్చులను నియంత్రించండి. చిన్న చిన్న అనారోగ్య సమస్యలుంటాయి. కాబట్టి ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శ్రేయస్కరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. కెరీర్పై దృష్టి సారిస్తారు. కొత్త వ్యక్తులతో కలిసి పనిచేయడం ద్వారా ప్రయోజనం కలుగుతుంది. భవిష్యత్తులో మెరుగైన ఆర్థిక భద్రత కోసం దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులపై దృష్టి సారిస్తారు. వ్యాపారులకు భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు కలిసివస్తాయి. లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. కొన్ని నూతన ఒప్పందాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆదాయం పెరగడంతో ఆర్థిక స్థిరత్వం ఉంటుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అపార్థాలు రాకుండా చూసుకోండి. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు నెలకొంటాయి. జీవిత భాగస్వామి అభిప్రాయాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం మంచిది. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యే విద్యార్థులు కృషితో మంచి విజయాన్ని సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం కొంత సమస్యాత్మకంగా ఉండవచ్చు. చిన్న చిన్న అనారోగ్య సమస్యలను కూడా నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. సూర్య ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. కెరీర్ పరంగా, వ్యాపారంలో కొత్త ప్రాజెక్టులు, వ్యాపార అవకాశాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగులు చేపట్టిన పనుల్లో ఉత్సాహం కోల్పోకుండా జాగ్రత్త పడండి. అనవసర విషయాల్లో తలదూర్చకండి. వివాదాస్పద అంశాలకు ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిది. ఆర్థిక అంశాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. బంధు వర్గం నుంచి, పితృ వర్గం నుంచి ఆకస్మిక ధనలాభాలుంటాయి. ప్రేమ వ్యవహారాలలో ఉన్నవారు శుభవార్తలు వింటారు. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయాన్ని గడుపుతారు. కుటుంబ సభ్యులతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఇల్లు, భూమి కొనుగోలు చేయడానికి ఇది అనుకూల సమయం. విద్యార్థులకు చదువుపై పూర్తి శ్రద్ధ అవసరం. ఆరోగ్యపరంగా ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించండి. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించండి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణతో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి వ్యాపారాలలో శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. చేపట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి. ఉద్యోగులు పదోన్నతుల కోసం అదనపు కృషి చేయాల్సి ఉంటుంది. వ్యాపారులు పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. ముఖ్యంగా స్థిరాస్తిలో పెట్టుబడి పెట్టడం మంచిది కాదు. ప్రేమ సంబంధాల్లో నిజాయితితో ఉండడం అవసరం. వైవాహిక జీవితంలో కొంత ఒత్తిడి ఉండవచ్చు కాబట్టి జీవిత భాగస్వామితో అవగాహన, సహనంతో ముందుకు సాగాలి. కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకుంటే కుటుంబ కలహాలు ఉండవు. విద్యార్థులు చదువులో విజయం సాధించాలంటే మరింత శ్రద్ధ వహించాలి. దీర్ఘకాలిక అనారోగ్యం ఉన్నవారు ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగులకు ఈ వారం శుభప్రదంగా ఉంటుంది. మీ ప్రతిభకు గుర్తింపుతో పాటు పదోన్నతులు కూడా పొందుతారు. విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశం కూడా ఉంది. వ్యాపారులు మంచి ప్రణాళికతో, ముందుచూపుతో వ్యవహరిస్తే ఆశించిన లాభాలు పొందవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి నిలకడగా ఉంటుంది. ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఖర్చులు కూడా అదుపులోనే ఉంటాయి. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అపార్థాల కారణంగా ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. మానసిక పరిపక్వతతో సమస్యలను పరిష్కరించుకుంటే మంచిది. కుటుంబ జీవితంలో ఆనందం నెలకొంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో అర్థవంతమైన సమయాన్ని గడపడం మీ బంధాన్ని మరింతగా పెంచుతుంది. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉండవచ్చు. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ వారం ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగాలలో నెలకొన్న గందరగోళం తొలగిపోతుంది. ఒక సువర్ణావకాశం ఈ వారంలో అందుకుంటారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో పురోగతి కోసం చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. వ్యాపారులకు లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. అయితే పెరుగుతున్న ఖర్చులు కొంత ఒత్తిడిని కలిగిస్తాయి. ఎవరికీ డబ్బు అప్పుగా ఇవ్వద్దు. మొహమాటంతో ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. చక్కని అవగాహనతో ప్రేమ జీవితం మెరుగుపడుతుంది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సామరస్యంగా వ్యవహరిస్తే మంచిది. ఒక తీర్థయాత్రకు అవకాశముంది. ప్రయాణాలలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వాహన ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశముంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆరోగ్యం బాగానే ఉంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన మేలు చేస్తుంది.
తుల (Libra) : తులారాశి వారికి ఈ వారం సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి వ్యాపారాలలో శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. కెరీర్, వ్యాపార పరంగా ఆదాయాన్ని పెంచే ఒక ముఖ్యమైన అవకాశాన్ని అందుకుంటారు. దీనితో ఆర్థికస్థితి మెరుగవుతుంది. ఉద్యోగులు విజయం సాధించాలంటే అదనపు కృషి చేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రేమ సంబంధాల్లో స్థిరత్వాన్ని కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. వైవాహిక జీవితంలో కొంత ఒత్తిడి ఉండవచ్చు కాబట్టి అవగాహన, సహనంతో ముందుకు సాగాలి. కుటుంబ కలహాలు మనశ్శాంతిని దూరం చేస్తాయి. కోపావేశాలు, మాటతీరుని అదుపులో ఉంచుకుంటే మంచిది. ఆర్థిక పరంగా స్థిరాస్తిలో పెట్టుబడి పెట్టడం మంచిది కాదు. విద్యార్థులు చదువులో విజయం సాధించాలంటే మరింత శ్రద్ధ వహించాలి. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి. ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలిక అనారోగ్యం ఉన్నవారు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం అవసరం. శని శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చికరాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపారులు నూతన వ్యూహాలు అనుసరిస్తే లాభాలు పెరుగుతాయి. రుణసమస్యలు ఏర్పడకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఉద్యోగులు ఉన్నతాధికారులతో మర్యాదపూర్వకంగా నడుచుకోవాలి. ఎవరితోనూ వాదప్రతివాదనలకు దిగవద్దు. వృత్తి నిపుణులు పనిలో నైపుణ్యాలు మెరుగు పరుచుకుంటే విజయం సిద్ధిస్తుంది. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. రావలసిన బకాయిలు అందుతాయి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో ఓర్పుతో ఉండాలి. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ఊహించని సమస్యలు ఏర్పడే అవకాశముంది కాబట్టి సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించాలి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో, ఆర్థికంగా స్థిరమైన ప్రగతి కోసం శ్రమించాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆంజనేయస్వామి దండకం పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు వృతి వ్యాపారాలలో మెరుగైన ప్రయోజనాలు పొందాలంటే తీవ్ర కృషి అవసరం. వ్యాపారులు శ్రమకు తగిన ఫలితాలు పొందుతారు. ఉద్యోగులు పదోన్నతుల కోసం తీవ్రంగా శ్రమించాలి. వృత్తి పరంగా, వ్యక్తిగతంగా మొండి పట్టుదలకు పోకుండా రాజీధోరణి అవలంభిస్తే మంచిది. ఆర్థిక సంబంధిత విషయాలలో ఆచి తూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మేలు. స్థిరాస్తులు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు కుటుంబ సభ్యుల సలహా మేలు చేస్తుంది. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయాన్ని గడుపుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. కొత్త ఆదాయ వనరులు అందుబాటులోకి వస్తాయి. ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శనతో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగాలలో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగులు పదోన్నతులు, జీతం పెరుగుదల వంటి శుభ ఫలితాలు అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో నూతన పెట్టుబడులు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. రుణభారం తగ్గుతుంది. పెట్టుబడులు ఆశించిన లాభాలు అందిస్తాయి. నూతన పెట్టుబడులు, ఒప్పందాలు వాయిదా వేస్తే మంచిది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సమస్యలు రాకుండా జాగ్రత్త పడండి. కుటుంబంలో కలహాలు రాకుండా కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఖర్చులు పెరిగే సూచన ఉంది. విద్యార్థులు తమ చదువులపై దృష్టి పెట్టాలి. అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తవచ్చు. హనుమాన్ చాలీసా పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉండవచ్చు. ఉద్యోగంలో మీ శ్రమకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. నూతన బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. ఉన్నతాధికారుల మద్దతు ఉంటుంది. వ్యాపారంలో ఆశించిన ఫలితాలు ఆలస్యం కావచ్చు. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు కలిసి వస్తాయి. సమిష్టి నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం మంచిది. రుణభారం తగ్గవచ్చు. ఎవరికీ డబ్బు అప్పుగా ఇవ్వద్దు. ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకుంటే ఆర్థిక సమస్యలు ఉండవు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో కొన్ని సవాళ్లు ఉండవచ్చు. కుటుంబంలో అనుకోని సమస్యలు, అనవసర వాదనలు తలెత్తవచ్చు. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో సమస్యలు తొలగిపోతాయి. విద్యార్థులు పట్టుదల, కృషితో విజయాన్ని సాధించగలరు. ఆరోగ్యం పరంగా కొన్ని సమస్యలు ఉండవచ్చు. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
మీనం (Pisces) : మీనరాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఇంటా బయటా అనవసర వాదనలకు దూరంగా ఉండండి. పనిప్రదేశంలో కొన్ని ఘటనలతో కలత చెందవచ్చు, భావోద్వేగాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ప్రతి అడుగు ఆచి తూచి వేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రేమ సంబంధాలలో మూడవ వ్యక్తి అపార్థాలను సృష్టించవచ్చు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. విందు వినోదాలలో పాల్గొంటారు. ఆడంబరమైన, విలాసవంతమైన వస్తువులకోసం అధిక ధనవ్యయం ఉండవచ్చు. పొదుపుపై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టండి. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులతో ప్రయోజనం ఉంటుంది. ఆదాయవృద్ధిపై దృష్టిసారిస్తే మంచిది. వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని ఇతరులతో పంచుకోవద్దు. ఆరోగ్యం పరంగా జాగ్రత్తగా ఉండండి. చిన్న చిన్న అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేస్తే ప్రమాదం. విశ్రాంతికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. శివాష్టకం పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.