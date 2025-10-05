ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశివారికి వ్యాపార, వ్యవహారాల్లో ధనలాభాలు- దుర్గాదేవి ఆలయ సందర్శన శుభప్రదం!

అక్టోబర్ 5వ తేదీ నుంచి అక్టోబర్​ 11వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Weekly Horoscope
Weekly Horoscope (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 5, 2025 at 12:02 AM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

Weekly Horoscope From 5th October to 11th October 2025 : అక్టోబర్ 5వ తేదీ నుంచి అక్టోబర్​ 11వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

.

మేషం (Aries) : మేషరాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగులకు ఈ వారం కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాలు పెంచుకోడానికి, నైపుణ్యాలు వృద్ధి చేసుకోడానికి అనువైన సమయం. స్థానచలనం సూచన ఉంది. వ్యాపారంలో లాభాలు ఉంటాయి. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే విషయంలో తెలివిగా వ్యవహరిస్తే సత్ఫలితాలు సాధించవచ్చు. ఆర్థికంగా అవసరానికి సరిపడా ధనం ఉన్నప్పటికీ ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున జాగ్రత్త వహించాలి. ప్రేమికుల మధ్య అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. వైవాహిక జీవితంలో చిన్న చిన్న విభేదాలను నివారిస్తే ప్రశాంతమైన జీవితం ఉంటుంది. విద్యార్థులు చదువుపై దృష్టి పెట్టాలి. లక్ష్యాలపై శ్రద్ధ పెంచితే సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. కుటుంబంతో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ పెట్టండి. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

వృషభం (Taurus) : వృషభరాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం మధ్యస్థ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగులు ఉత్తమ ఫలితాలు కోసం సరైన ప్రణాళిక, కృషి అవసరం. ఉద్యోగంలో హోదా పెరగవచ్చు. వ్యాపారులు కొత్త ప్రాజెక్టులు అందుకుంటారు. సమయ పాలన, కష్టపడే తత్వంతోనే వ్యాపారంలో విజయాలు ఉంటాయి. పోటీదారులను తక్కువగా అంచనా వేయద్దు. ఆర్థికంగా సరైన ప్రణాళిక ఉంటే ఖర్చులు అదుపులో ఉంటాయి. ఆశించిన ధనలాభాలు ఉంటాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అపార్ధాలకు అవకాశం లేకుండా చూసుకోండి. కుటుంబంలో చిన్న చిన్న సమస్యలను ఓర్పు, సహనంతో అధిగమించవచ్చు. విద్యార్థులు ఉన్నత విద్యావకాశాలు కోసం పట్టుదల పెంచాలి. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యపరంగా చిన్న చిన్న సమస్యలు ఉండవచ్చు. నవగ్రహ ధ్యానంతో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

మిథునం (Gemini) : మిథునరాశి వారికి ఈ వారం సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగులు నూతన అవకాశాలు అందిపుచ్చుకుంటారు. కెరీర్​లో విజయం సాధిస్తారు. సామాజిక సమావేశాలు, చర్చల్లో మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. బదిలీకి అవకాశం ఉంది. వ్యాపారులు ప్రారంభించిన పనుల్లో పురోగతి సాధిస్తారు. లాభాలు కూడా గణనీయంగా పెరుగుతాయి. పెట్టుబడుల విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో గందరగోళం లేకుండా స్పష్టతతో ముందుకెళ్తే మంచిది. జీవిత భాగస్వామితో చిన్న చిన్న సమస్యలు వైవాహిక జీవితంలో కొంత ఒత్తిడిని కలిగించవచ్చు. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకుని ప్రశాంతంగా ఉంటే మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. విద్యార్థులకు విదేశీ అవకాశాలు కలిసి వస్తాయి. కుటుంబంతో చేసే ఒక తీర్ధయాత్ర మనశ్శాంతినిస్తుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటకరాశి వారికి ఈ వారం ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు ఈ వారం ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగులు స్వీయ నిర్ణయాలతో ముందుకెళ్తే విజయం సిద్ధిస్తుంది. కెరీర్​లో అభివృద్ధి కోసం చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. వ్యాపారులు వ్యాపార విస్తరణ కోసం చేసే ప్రయత్నాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి. ఆర్థికంగా ఈ వారం శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ప్రభుత్వ పథకాల ద్వారా ప్రయోజనం పొందుతారు. గతంలో రావాల్సిన బకాయిలు వసూలవుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ఆశించిన ధనలాభాలు అందుకుంటారు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో పురోగతి ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. కుటుంబంలో గతంలో ఉన్న విభేదాలు తొలగిపోతాయి. ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక కార్యకలాపాలలో పాల్గొంటారు. ధార్మిక సంబంధిత ఖర్చులు పెరుగుతాయి. విద్యార్థులు చదువుపై పూర్తి శ్రద్ధ పెడితే ఉన్నత విద్యావకాశాలకు మార్గం సుగమం అవుతుంది. బంధు మిత్రులతో వేడుకల్లో, విందు వినోదాలలో పాల్గొంటారు. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభప్రదం.

.

సింహం (Leo) : సింహరాశి వారికి ఈ వారం సామాన్యంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులతో బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. పని ఒత్తిడి, శ్రమ అధికంగా ఉంటాయి. సమయపాలన, క్రమశిక్షణతో ఒత్తిడి అధిగమించవచ్చు. వ్యాపారులు ఈ వారం కొంచెం అప్రమత్తంగా ఉండాలి. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులు, ప్రాజెక్టుల విషయంలో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు పాటిస్తే మంచిది. నష్టాలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఆదాయం పెరిగినప్పటికీ ఖర్చులు కూడా పెరగడంతో కొన్ని సమస్యలు ఉండవచ్చు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అపార్ధాలకు చోటు లేకుండా చూసుకోవాలి. విద్యార్థులు సమయాన్ని సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకుంటే విజయం సిద్ధిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య చిన్నపాటి కలహాలు ఉండవచ్చు. సమన్వయంతో ఉంటే అన్ని సర్దుకుంటాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

కన్య (Virgo) : కన్యారాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం మిశ్రమ వాతావరణం ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మార్పు కోరుకునే వారు కొంతకాలం వేచి ఉండడం మంచిది. ఉద్యోగంలో అదనపు బాధ్యతలు స్వీకరించాల్సి ఉంటుంది. ప్రతి అడుగు ఆచి తూచి వేయాలి. అధికారులతో జాగ్రత్తగా నడుచుకోవాలి. నిరుద్యోగుల ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. వ్యాపారులు భాగస్వామ్య వ్యాపారాలపై దృష్టి సారిస్తే మంచిది. స్థిరాస్తి, షేర్ మార్కెట్ రంగాల్లో పెట్టుబడులు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. విద్యార్థులు ఆశించిన ఫలితాల కోసం పట్టుదల, ఏకాగ్రత పెంచాలి. కుటుంబ వ్యవహారాలలో అనుకూలత ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఖర్చులు నియంత్రించండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి. శివారాధన మేలు చేస్తుంది.

.

తుల (Libra) : తులారాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి విజయావకాశాలు మెరుగ్గా ఉంటాయి. శ్రేయోదాయకమైన కాలం కొనసాగుతోంది. ఉద్యోగ ప్రయత్నాలలో ఉన్నవారికి విజయావకాశాలు బలంగా ఉన్నాయి. ఉద్యోగంలో అనవసర చర్చలకు, కలహాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. బాధ్యతాయుతంగా నడుచుకోవడం వలన మేలు కలుగుతుంది. అధికారులతో సౌమ్యంగా వ్యవహరించాలి. ఓర్పు, నేర్పుతో ఉద్యోగంలో సత్ఫలితాలు సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో ధన లాభాలతో పాటు పురోగతి కూడా ఉంటుంది. లక్ష్మీకటాక్షంతో ఐశ్వర్యవంతులవుతారు. స్థిరాస్తుల కొనుగోళ్లు, అమ్మకాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. నూతన గృహయోగం ఉంది. కొన్ని శుభవార్తలు మీ ఇంట్లో సంతోషాన్ని నింపుతాయి. ఆర్థిక క్రమశిక్షణ పాటించి ఖర్చులు అదుపు చేయండి. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణతో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చికరాశి వారికి ఈ వారం సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం కృషికి తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో మార్పులు, చేర్పులు చోటు చేసుకుంటాయి. అధికారుల నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. పదోన్నతులకు అవకాశం ఉంది. సహోద్యోగులతో అపార్ధాలు చోటు చేసుకోకుండా జాగ్రత్త వహించండి. వ్యాపారంలో కృషికి తగిన ఫలితాలు ఉండవచ్చు. తొందరపాటు నిర్ణయాలతో నష్టం కలుగుతుంది కాబట్టి అనుభవజ్ఞుల మార్గదర్శకత్వంతో ముందుకెళ్తే ఆశించిన లాభాలు ఉంటాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. పూర్వీకుల ఆస్తులు కలిసి వస్తాయి. పొదుపు ప్రణాళికలపై దృష్టి సారించండి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఆనందం నెలకొంటుంది. ప్రేమికులు శుభవార్తలు వింటారు. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తారు. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరిగే సూచన ఉంది. బంధు మిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శివపార్వతుల ఆలయ సందర్శనం శుభప్రదం.

.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సురాశి వారికి ఈ వారం శుభఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం శుభప్రదంగా ఉంటుంది. శ్రేష్టమైన సమయం నడుస్తోంది. ఉద్యోగంలో మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. పదోన్నతులు అందుకుంటారు. ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. వ్యాపారులకు ఈ వారం పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. ఊహించని లాభాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. పెద్ద ప్రాజెక్టులు, కాంట్రాక్టులు అందుకుంటారు. నూతన ఒప్పందాలు దీర్ఘకాలంలో ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. మనోబలంతో తీసుకునే నిర్ణయాల వలన శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆత్మవిశ్వాసంతో కీలక వ్యవహారాల్లో పురోగతి సాధిస్తారు. స్థిరాస్తిలో, స్టాక్ మార్కెట్‌లో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి అనువైన సమయం. ఆర్థికపరమైన అభివృద్ధి ఉంటుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అవగాహనతో అపార్ధాలు దూరం చేయవచ్చు. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. విద్యార్థులు కృషి, పట్టుదలతో విజయానికి చేరువవుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. గణపతి ఆరాధన శుభకరం.

.

మకరం (Capricorn) : మకరరాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం వృత్తి పరమైన పురోగతి ఉంటుంది. ఉద్యోగులు పనిపట్ల శ్రద్ధ, ఏకాగ్రత పెంచాలి. బాధ్యతాయుతంగా పనిచేస్తే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో మార్పు కోసం ప్రయత్నించే వారు మంచి అవకాశాలు అందుకుంటారు. వ్యాపారులు పఠిష్టమైన ప్రణాళికతో ముందుకెళ్తే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆర్థిక నష్టాలు సంభవించకుండా జాగ్రత్త పడండి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాలు నష్టం కలిగిస్తాయి. రుణాలు ఇవ్వడం కానీ, తీసుకోవడం కానీ చేయవద్దు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో తొందరపాటుతో తగదు. ఘర్షణలు, వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. విద్యార్థులు కృషి, పట్టుదలతో ప్రయోజనం పొందుతారు. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సమయానుకూలంగా నడుచుకోవడం మంచిది. వాహనప్రమాదాలు ఏర్పడకుండా జాగ్రత్తగా ఉండండి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉండవచ్చు. ఇష్ట దేవతారాధన మేలు చేస్తుంది.

.

కుంభం (Aquarius) : కుంభరాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం మధ్యమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగులు తమ పని పట్ల చిత్తశుద్ధితో ఉండాలి. చిన్నపాటి నిర్లక్ష్యం పెద్ద నష్టం కలిగిస్తుంది. ఉద్యోగంలో మార్పు కోసం ప్రయత్నించే వారికి సానుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. వ్యాపారులు సన్నిహితుల సహాయంతో కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభిస్తారు. కృషికి తగిన ఫలితాలు తప్పకుండా ఉంటాయి. ఆర్థికంగా పరిస్థితి బాగానే ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు ఆర్థిక సమస్యలకు కారణం కావచ్చు. ఖర్చుల విషయంలో తెలివిగా వ్యవహరించండి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో నిజాయితీ ముఖ్యం. జీవిత భాగస్వామి నిర్ణయాలకు గౌరవం ఇవ్వడం వల్ల మేలు జరుగుతుంది. కుటుంబంలో సామరస్యపూరిత వాతావరణం ఉంటుంది.ఆరోగ్యం బాగానే ఉంటుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం శ్రేయోదాయకంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అభివృద్ధికి సంబంధించి శుభవార్తలు వింటారు. వృత్తి పరంగా ఎదగడానికి చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. మీ పనితీరుకు ఉన్నతాధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటారు. వ్యాపారులకు ఈ వారం అదృష్టదాయకంగా ఉంటుంది. పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. స్వయంకృషితో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు తగ్గుతాయి. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఒక సుదూర ప్రయాణం ఉండవచ్చు. విద్యార్థులు ఆశించిన విజయాలు అందుకుంటారు. ప్రేమికులు వివాహ బంధంతో ఒక్కటవుతారు. వైవాహిక జీవితంలో ఆనందం నెలకొంటుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం. దుర్గాదేవి ఆలయ సందర్శన శుభప్రదం.

For All Latest Updates

TAGGED:

HOROSCOPE ETV BHARATWEEKLY HOROSCOPE IN TELUGUHOROSCOPE WEEKLY IN TELUGUTELUGU HOROSCOPEWEEKLY HOROSCOPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నోబెల్ వెనుకున్న చరిత్ర ఏమిటి? ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్‌కు అంత సంపద ఎక్కడిది? విజేతలను ఎలా ఎంపిక చేస్తారు?

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

భావోద్వేగాల నియంత్రణలేక బంధానికి బీటలు - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే మేలు జరుగుతుందంటున్న నిపుణులు!

మేం మా బాధలు చెప్పినా ఎవరు వినరు- అందుకే చెప్పం: జాన్వీ కపూర్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.