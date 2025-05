ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశివారికి ఈ వారంలో ప్రమోషన్ వచ్చే ఛాన్స్- వ్యాపారంలో లాభాలే లాభాలు! - WEEKLY HOROSCOPE

Published : May 4, 2025 at 12:03 AM IST

Weekly Horoscope From 4th May To 10th May 2025 : మే 4వ తేదీ నుంచి మే 10వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి వ్యాపారాలలో అప్రమత్తంగా ఉండడం అవసరం. వ్యాపారంలో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగస్తులు పదోన్నతులు అందుకుంటారు. స్థానచలనం సూచన ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. రుణభారం, ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త పడండి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో నిజాయితితో ఉండడం అవసరం. కుటుంబ సభ్యులతో, జీవిత భాగస్వామితో సత్సంబంధాలు పెంచుకోవడంపై దృష్టి సారించండి. ఈ వారం అనారోగ్య సూచన ఉంది కాబట్టి ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి. యోగా , ధ్యానం చేయడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత నెలకొంటుంది. విద్యార్థులు కష్టపడితే పోటీ పరీక్షల్లో విజయాన్ని సాధించగలరు. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. శ్రీరామనామ జపం మేలు చేస్తుంది.

వృషభం (Taurus) :వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనుల్లో పురోగతి ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మార్పు కోరుకునేవారు కొంతకాలం వేచి ఉంటే మంచిది. వ్యాపారులకు భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. నూతన ఒప్పందాలు చేసుకుంటారు. ఉద్యోగులు మిత్రుల సహాయంతో కొత్త ప్రాజెక్టులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థికంగా విశేష లాభాలు అందుకుంటారు. విద్యార్థులు కఠిన శ్రమతోనే విజయం సాధించగలరు. గతంలో కంటే ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాలతో మానసిక ప్రశాంతత కలుగుతుంది. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త పడండి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సమస్యలు తొలగుతాయి. వివాహ జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో సహనంతో వ్యవహరించండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధనతో సత్ఫలితాలు ఉంటాయి.



మిథునం (Gemini) : ఈ వారం మిథున రాశి వారికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి వ్యాపారాలలో ఆశించిన శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో మార్పు కోరుకునే వారు శుభవార్తలు వింటారు. స్థానచలనం, పదోన్నతులు ఉండవచ్చు. వ్యాపారస్తులు నూతన పరిచయాలు పెంచుకుంటారు. కొత్త ఒప్పందాలకు, వ్యాపార విస్తరణకు శుభ సమయం. ఊహించని లాభాలు అందుకుంటారు. స్థిరమైన ఆర్థిక పురోగతి సాధిస్తారు. స్థిరాస్తి కొనుగోలుకు అనుకూలమైన సమయం. అన్ని రంగాల వారికి కెరీర్ లో పురోగతి ఉంటుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో గందరగోళం నెలకొంటుంది. విద్యార్థులు తమ చదువులపై మరింత దృష్టి పెట్టాలి. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త పడండి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.