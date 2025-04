ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశుల వారు బీకేర్ ఫుల్- వారమంతా వృథా ప్రయాణాలు, వేస్ట్ ఖర్చులు! - WEEKLY HOROSCOPE

Weekly Horoscope From 27th April To 3rd May 2025 : ఏప్రిల్‌ 27వ తేదీ నుంచి మే 3వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

మేషం (Aries) : మేషరాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగాలలో ఎదురయ్యే సవాళ్ళను బుద్ధిబలంతో అధిగమిస్తారు. అన్ని రంగాల వారికి కెరీర్ లో పురోగతి కోసం కష్టపడి పనిచేయడం అవసరం. చేపట్టిన పనుల్లో నిర్లక్ష్యం చోటు చేసుకోకుండా జాగ్రత పడండి. ఉన్నతాధికారులతో వినయ విధేయతలతో ఉండడం అవసరం. విద్యార్థులు తెలివితేటలు ఉన్నా నిర్లక్ష్యం కారణంగా ఆశించిన ఫలితాలు అందుకోలేరు. కుటుంబంలో ఏర్పడే ఉద్రిక్తతల పరిష్కారానికి కృషి చేయడం అవసరం. వృథా ప్రయాణాలు, పెట్టుబడుల కారణంగా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. పెట్టుబడుల విషయంలో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. పొదుపు ప్రయత్నాలపై దృష్టి సారించాలి. ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు చేస్తున్న వారు శుభవార్తలు వింటారు. కుటుంబ సభ్యులతో, బంధు మిత్రులతో సామరస్యంగా నడుచుకోవాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.



వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి ఈ వారం సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఇతరుల స్వభావాన్ని అంచనా వేయడంలో విఫలం అవుతారు. మూడో వ్యక్తి కారణంగా కుటుంబంలో కలహాలు ఏర్పడతాయి. జీవిత భాగస్వామితో అభిప్రాయం భేదాలు రాకుండా జాగ్రత్త పడండి. వృత్తి ఉద్యోగాలలో పనిభారం, ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఆర్థికంగా, ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది, రావలసిన బకాయిలు అందుతాయి. వ్యాపారంలో కృషికి తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. విద్యార్థులకు ఏకాగ్రత లోపిస్తుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఉండవచ్చు. దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలు ఇబ్బందులకు గురిచేస్తాయి. చికిత్సాపరమైన ఖర్చులు అధికమవుతాయి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనోధైర్యాన్ని కోల్పోవద్దు. దైవారాధన మానవద్దు. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.



మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ వారం సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఈ రాశి వారు ఈ వారం ప్రారంభంలో వృత్తి వ్యాపార ఉద్యోగాలలో సమస్యలు ఎదుర్కొంటారు. కీలకమైన వ్యవహారంలో నిర్ణయాలు తీసుకునే శక్తి లోపిస్తుంది. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేస్తే మంచిది. ఆర్ధికంగా ఆశించిన ఫలితాలు ఉండకపోవచ్చు. ఉద్యోగంలో శ్రమ పెరుగుతుంది. నిరుద్యోగులు మంచి ఉద్యోగం కోసం మరికొంత కాలం వేచి చూడాలి. ఉద్యోగస్తులకు శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉండవచ్చు. సహోద్యోగుల సహకారంతో పెండింగ్ పనులు పూర్తి చేస్తారు. విద్యార్థులు తీవ్రమైన కృషితోనే విజయం సాధించగలరు. కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యం ఆందోళన కలిగించవచ్చు. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించాలి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగిపోతాయి.