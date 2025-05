ETV Bharat / spiritual

ఈ వారం మీ రాశిఫలం ఎలా ఉందో చూసుకున్నారా? - WEEKLY HOROSCOPE

Published : May 25, 2025 at 12:00 AM IST

Weekly Horoscope From 25th May To 31th May 2025 : మే 25వ తేదీ నుంచి మే 31వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

.

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు కెరీర్​పై శ్రద్ధ పెట్టాల్సిన సమయం. ఉద్యోగంలో మార్పు కోరుకునే వారు శుభవార్తలు వింటారు. ఉద్యోగులు పదోన్నతులు అందుకుంటారు. స్థానచలనం కూడా ఉండవచ్చు. వ్యాపారులు వ్యూహాత్మకంగా నడుచుకుంటే మంచి లాభాలను పొందగలరు. ఆస్తులు, భూములు కొనుగోలు చేయడానికి చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. విద్యార్థులు చదువుపై దృష్టి పెడితే పోటీల్లో విజయం సాధించే అవకాశం ఉంది. ప్రేమ వ్యవహారాలు అనుకూలిస్తాయి. వైవాహిక జీవితంలో విభేదాలు రాకుండా జాగ్రత్త పడాలి. ఆర్థిక ఒత్తిడి పెద్దగా ఉండదు. ఖర్చులు అదుపులోనే ఉంటాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభప్రదం.



.

వృషభం (Taurus) : వృషభరాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యక్తిగత జీవితంలో కొన్ని ఒడిదుడుకులు ఉండే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో సమస్యలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ప్రేమ వ్యవహారాలు బెడిసి కొడతాయి. జీవిత భాగస్వామితో మనస్పర్థలు రాకుండా జాగ్రత్త పడాలి. జీవిత భాగస్వామితో నాణ్యమైన సమయం గడపడం వల్ల సామరస్యం పెరుగుతుంది. ఆదాయ వనరులు పెరగడంతో ఆర్థిక స్థిరత్వం కలుగుతుంది. కొత్త వ్యాపారం ప్రారంభించాలనే వ్యాపారులకు సమయం అనుకూలంగా ఉంది. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. స్టాక్ మార్కెట్‌లో పెట్టుబడుల నుంచి మంచి లాభాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగులకు పనిఒత్తిడి అధికంగా ఉండవచ్చు. చేపట్టిన పనుల్లో నిర్లక్ష్యం లేకుండా చూసుకోండి. విద్యార్థులు చదువు పట్ల ఏకాగ్రత పెంచాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఉండవచ్చు. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.



.

మిథునం (Gemini) : మిథునరాశి వారికి ఈ వారం సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగాలలో ఆటంకాలు చికాకు పెడతాయి. ఉద్యోగులు కష్టించి పనిచేస్తే ప్రమోషన్‌కు అర్హత పొందే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారులు కొత్త పరిచయాల ద్వారా వ్యాపారాన్ని విస్తరించగలుగుతారు. ఆర్ధిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఆదాయానికి సరిపడా ఖర్చులు ఉంటాయి. నూతన ఆదాయ వనరుల కోసం చేసే ప్రయత్నాలు ఫలించవు. కుటుంబ సభ్యులతో మంచి సమయం గడపడం ద్వారా గృహ జీవితంలో ప్రశాంతత నెలకొంటుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో నిజాయితితో లేకపోతే సమస్యలు ఎదురవుతాయి. విద్యార్థులకు ఆశించిన ఫలితాలు ఉండకపోవచ్చు. దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య సమస్యలు మళ్లీ తలెత్తే అవకాశం ఉంటుంది, కాబట్టి ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ అవసరం. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.