Weekly Horoscope From 24th August To 30th August 2025 : ఆగస్టు 24వ తేదీ నుంచి ఆగస్టు 30వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
మేషం (Aries) : మేషరాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తిరీత్యా, వ్యక్తిగతంగా మధ్యమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో మార్పు కోరుకునే వారు మరి కొంతకాలం ఆగాల్సి ఉంటుంది. వ్యాపారంలో ఆటు పోట్లు ఉండవచ్చు. కీలక వ్యవహారాల్లో సొంత నిర్ణయాల కన్నా సమిష్టి నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. ముఖ్యమైన ఒప్పందాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. పెట్టుబడులు మంచి రాబడిని అందిస్తాయి. వైవాహిక జీవితంలో సమస్యలు ఉండవచ్చు. విద్యార్థులు చదువు పట్ల ఏకాగ్రత పెంచాలి. ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించాలి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
వృషభం (Taurus) : వృషభరాశి వారికి ఈ వారం అత్యంత ఫలదాయకంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా శుభవార్తలు వింటారు. గ్రహ సంచారం అనుకూలిస్తోంది కాబట్టి ఏ పని తలపెట్టినా విజయం సిద్ధిస్తుంది. ముఖ్యమైన కార్యక్రమాల్లో నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. వ్యాపారులు నూతన పెట్టుబడులు అందుకుంటారు. ఉద్యోగుల్లో స్థిరమైన ప్రగతిని చూస్తారు. జీవిత భాగస్వామికి ప్రమోషన్ లభిస్తుంది. కుటుంబ ఆదాయం పెరగడం ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. పెట్టుబడులు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆర్థిక విషయాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. గత కొంతకాలంగా వాయిదా పడుతున్న ఆస్తుల కొనుగోలు, అమ్మకాలు సాఫీగా సాగిపోతాయి. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యే విద్యార్థులు కృషితో విజయాన్ని అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభప్రదం.
మిథునం (Gemini) : మిథునరాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వారం ఆరంభంలో అన్ని రంగాల వారికి తీవ్రమైన పని ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికినీ సమర్థవంతంగా అధిగమిస్తారు. ఉద్యోగులకు పనిభారం ఉన్నప్పటికినీ సహోద్యోగుల సహకారంతో సునాయాసంగా పూర్తి చేస్తారు. వృత్తి, వ్యాపారాల కోసం సుదూర ప్రయాణాలు చేయాల్సి రావచ్చు. ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించండి. విద్యార్థులకు చదువుపై ఏకాగ్రత పెంచాలి. ఆర్థికంగా ఆశించిన ప్రయోజనాలు ఉండకపోవచ్చు. కుటుంబంలో సుఖసంతోషాలు నెలకొంటాయి. సంతానానికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉండవచ్చు. ఆంజనేయ స్వామి ఆలయ సందర్శన మేలు చేస్తుంది.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటకరాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఏకాగ్రత, చిత్తశుద్ధితో చేపట్టిన పనుల్లో విజయాలు సాధిస్తారు. లక్ష్యసాధన కోసం చేసే ప్రయత్నాలు సత్ఫలితాన్ని ఇస్తాయి. ఉద్యోగులు సమిష్టి కృషితో విజయాలు సాధించవచ్చు. ఆర్థికంగా అనుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపారులు వారం చివరలో వ్యాపారంలో తీవ్రమైన సవాళ్లు, పోటీలను ఎదురుకోవాల్సి ఉంటుంది. బుద్ధిబలంతో పనిచేసి విజయాన్ని సాధిస్తారు. పోటీ పరీక్షల కోసం సిద్దమవుతున్న విద్యార్థులు శుభవార్తలు వింటారు. వైవాహిక జీవితంలో ఎదురయ్యే సమస్యలను కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో పరిష్కరించుకుంటారు. ఓ శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. బంధు మిత్రులతో విహారయాత్రలకు వెళతారు. విందు వినోదాలలో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం కొంత ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
సింహం (Leo) : సింహరాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉండవచ్చు. ఆర్థికంగా అదృష్టం మీ వైపు ఉంటుంది. ఊహించని ధనలాభాలు అందుకుంటారు. పెట్టుబడుల విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. వ్యాపారులు వ్యాపార విస్తరణ, కొత్త వ్యాపారాలను ప్రారంభించడానికి ఇది అనుకూలమైన సమయం. ఉద్యోగ ప్రయత్నాలలో ఉన్న వారు స్థిరమైన ప్రయత్నంతో మంచి అవకాశాలను పొందవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉంటుంది. వైవాహిక జీవితంలో అసూయ, అపార్థాల వల్ల సమస్యలు ఎదుర్కొంటారు. ఓర్పు, సహనంతో వ్యవహరిస్తే సమస్యలు తొలగుతాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం. ఆదిత్య హృదయం పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
కన్య (Virgo) : కన్యరాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి వ్యాపారాలలో సాహసోపేతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. ఎవరి అంచనాలకు అందనంత ఎత్తుకు ఎదుగుతారు. వృత్తి జీవితం, వ్యక్తిగత జీవితం సమన్వయము చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తూ అందరి అభిమానాన్ని పొందుతారు. చేపట్టిన ప్రతి పనిలోనూ విజయం సాధిస్తారు. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య అనురాగం వృద్ధి చెందుతుంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు పొందుతారు. విదేశాలకు వెళ్లే ఛాన్స్ కూడా ఉంది. వ్యాపారులకు ఆశించిన దానికన్నా ఎక్కువగా ఆదాయం వృద్ధి చెందుతుంది. కుటుంబ బాధ్యతలను సమర్ధవంతంగా నిర్వహిస్తారు. వైవాహిక జీవితం ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. దైవానుగ్రహం పరిపూర్ణంగా ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయాన్ని గడుపుతారు. ఊహించని విధంగా సంపదలు కలిసి వస్తాయి. శ్రీ లలిత సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.
తుల (Libra) : తులారాశి వారికి ఈ వారం విజయవంతంగా ఉంటుంది. శుభ సమయం నడుస్తోంది. లక్ష్మీ కటాక్షం ఉంది. ఆర్థిక అభివృద్ధికి సంబంధించి శుభవార్తలు వింటారు. అన్ని రంగాల వారు చేపట్టిన ప్రతి పనిలోనూ విజయాన్ని అందుకుంటారు. వ్యాపారులకు ఆదాయం పెరిగే సూచనలున్నాయి. ఖర్చులు పెరిగినప్పటికీ, ఊహించని లాభాలు సంతృప్తిని కలిగిస్తాయి. ఉద్యోగులు చాలా కాలంగా బదిలీ, పదోన్నతి కోసం ఎదురు చూస్తున్నట్లయితే, ఈ వారం మీ కోరిక నెరవేరుతుంది. వారం చివరలో విలాసవంతమైన వస్తువులను కొనుగోలు చేస్తారు. శ్రేయోభిలాషుల సహకారంతో ముఖ్యమైన పనులను విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు నెలకొంటాయి. గణపతి ఆలయ సందర్శన శుభప్రదం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చికరాశి వారికి ఈ వారం అద్భుతంగా ఉంటుంది. బుద్ధిబలంతో క్లిష్టమైన సమస్యను పరిష్కరిస్తారు. వృత్తిలో ఎదురయ్యే సవాళ్ళను అవకాశాలుగా మలచుకొని ముందుకు దూసుకెళ్తారు. ఆత్మవిశ్వాసంతో పనిచేసి గొప్ప విజయాలను అందుకుంటారు. వ్యాపారులు విపరీతమైన లాభాలను పొందుతారు. విద్యార్థులు మంచి విజయాలను సాధిస్తారు. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగులు నూతన బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. స్థాన చలనం సూచన ఉంది. వారం మధ్యలో కుటుంబంలో కొన్ని సమస్యలు ఆందోళన కలిగించవచ్చు. కానీ మీ ప్రతిభతో వాటిని పరిష్కరిస్తారు. ఈ వారం ఆర్థికపరంగా శుభ ప్రయోజనాలను అందుకుంటారు. శత్రువుల నుంచి ఆపదలు ఎదురు కావచ్చు. అప్రమత్తంగా ఉండండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభప్రదం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సురాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపారాన్ని విస్తరించాలని ఆలోచిస్తున్న వారికి ఈ వారం కోరికలు నెరవేరవచ్చు. వస్త్రాభరణాల వ్యాపారులకు ఈ వారం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. చాలా కాలంగా భూమి, భవనం లేదా వాహనం కొనాలని ఆలోచిస్తున్నట్లయితే, ఈ వారం మీ కోరిక నెరవేరవచ్చు. వ్యాపార సంబంధిత నిర్ణయాలలో తొందరపాటు కూడదు. ఉద్యోగులు క్షణికావేశంలో నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. ఓర్పుతో వేచి చూస్తే ఆశించిన ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ మార్పు కోరుకునేవారు ప్రయత్నాలు చేయడానికి అనుకూలమైన సమయం. వాదనలకు దూరంగా ఉండటం ముఖ్యం. అనవసర ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించండి. శని స్తోత్రాలు పఠిస్తే అనుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి.
మకరం (Capricorn) : మకరరాశి వారికి ఈ వారం గొప్పగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు తమ తమ రంగాల్లో అభివృద్ధికి సంబంధించి శుభవార్తలు వింటారు. వ్యాపారంలో లాభాలు, పెట్టుబడుల రూపంలో ధనప్రవాహం ఉంటుంది. కొత్త పెట్టుబడులు లాభాలను తెచ్చి పెడతాయి. అయితే పెట్టుబడులు పెట్టే ముందు సన్నిహితులు, నిపుణులను సంప్రదిస్తే మేలు. ఉద్యోగంలో హోదా పెరగవచ్చు. నూతన బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. పోటీ పరీక్షలకు హాజరయ్యే విద్యార్థులకు శుభసమయం. విజయం ఖచ్చితంగా లభిస్తుంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ దుర్గాదేవి ధ్యానం మేలు చేస్తుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభరాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగులు తమ పై అధికారుల నుంచి సహాయ సహకారాలు పొందుతారు. కోరుకున్న చోటికి బదిలీ, పదోన్నతులు ఉంటాయి. ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కూడా మెండుగా ఉంటాయి. కొత్తగా చేపట్టే ప్రాజెక్టులు మీ స్థాయిని పెంచుతాయి. మీడియా, జర్నలిజంలో పనిచేసే వ్యక్తులకు ఈ వారం అదృష్టంగా ఉంటుంది. విద్యార్థులు తిరుగులేని విజయాలు సాధిస్తారు. వ్యాపారులకు ఊహించని ధనలాభాలు ఉంటాయి. వ్యాపార విస్తరణకు అవసరమైన ధనం సమకూరుతుంది. అవివాహితులకు వివాహం నిశ్చయమవుతుంది. ఇంట్లో శుభకార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు. పిల్లలకు సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. గృహంలో సుఖశాంతులు వెల్లివిరుస్తాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. గణపతి ఆరాధనతో మరిన్ని శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.
మీనం (Pisces) : మీనరాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి వ్యాపారాలలో గత కొంతకాలంగా ఎదురవుతున్న ఆటంకాలు తొలగిపోతాయి. వారం ప్రథమ భాగం అదృష్టదాయకంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఉద్యోగులు ఉన్నతాధికారుల మద్దతు, సహోద్యోగుల సహకారాన్ని అందుకుంటారు. వ్యాపారులు వ్యాపారపరంగా చేసే పర్యటనలు అనుకూలిస్తాయి. కొత్తగా చేపట్టిన ప్రాజెక్ట్లు సజావుగా సాగి మంచి ఫలితాలను తెస్తాయి. వారం ద్వితీయార్థంలో ఆరోగ్యపరమైన ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయి. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ అవసరం. ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. జీవిత భాగస్వామితో కలహాలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఆర్థిక సమస్యలు ఏర్పడకుండా ఖర్చులు అదుపు చేయండి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.