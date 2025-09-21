ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశి వారికి విశేషమైన ధనలాభాలు- కానీ ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు- హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం!

సెప్టెంబర్​ 21వ తేదీ నుంచి సెప్టెంబర్ 27వ​ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Weekly Horoscope
Weekly Horoscope (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 21, 2025 at 12:04 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

Weekly Horoscope From 21st September To 27th September 2025 : సెప్టెంబర్​ 21వ తేదీ నుంచి సెప్టెంబర్ 27వ​ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

.

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ వారం శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. ఆశించిన పదోన్నతులు అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో శ్రద్ధ, ఏకాగ్రత పెంచాలి. పెట్టుబడుల మీద దృష్టి సారిస్తే మంచిది. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు మెరుగ్గా ఉంటాయి. లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. షేర్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. కుటుంబంలో ఎదురయ్యే చిన్న చిన్న సమస్యలు అవగాహనతో సర్దుకుంటాయి. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఒక సంఘటన మీ మనోబలాన్ని పెంచుతుంది. విద్యార్థులు చదువు పట్ల ఏకాగ్రత పెంచాలి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభప్రదం.

.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగులకు ఈ వారం కలిసి వస్తుంది. చక్కని ప్రణాళికతో, సమయపాలనతో పెండింగ్ పనులు పూర్తి చేస్తారు. మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఉన్నతాధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ప్రమోషన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారులు పెట్టుబడుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. బాధ్యతాయుతంగా, ముందుచూపుతో వ్యవహరిస్తే నష్టభయం ఉండదు. ఆర్థిక ప్రణాళిక చాలా అవసరం. భవిష్యత్ అవసరాల కోసం పొదుపు మార్గాలపై దృష్టి సారిస్తారు. ముందుచూపుతో వ్యవహరిస్తే ఖర్చులు తగ్గుతాయి. కుటుంబంలో కొంత అలజడి ఉండవచ్చు. జీవిత భాగస్వామితో కలహాలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. విద్యార్థులకు అనువైన సమయం. కృషికి తగిన ఫలితం లభిస్తుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగులకు కెరీర్ అవకాశాలు మెరుగ్గా ఉంటాయి. నిరుద్యోగులు, ఉద్యోగంలో మార్పు కోరుకునే వారు శుభవార్తలు వింటారు. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి శుభ సమయం. వ్యాపారాన్ని నలువైపులకు విస్తరిస్తారు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించండి. పెట్టుబడుల విషయంలో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడుల విషయంలో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు తీసుకుంటే మంచిది. ఎవరికీ అప్పులు ఇవ్వద్దు. అనవసర చర్చలు, వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు నెలకొంటాయి. విద్యార్థులు చదువు పట్ల ఏకాగ్రత పెంచాలి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉండవచ్చు. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగులు, వ్యాపారులు తమ తమ వృత్తిలో కొత్త అవకాశాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగులు నూతన బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. స్వస్థానప్రాప్తి ఉంది. వ్యాపారంలో గుర్తింపు, ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది. ఉద్యోగ మార్పు గురించి ఆలోచిస్తున్న వారు మంచి అవకాశాలు అందుకుంటారు. స్థిరాస్తి పెట్టుబడులకు అనువైన సమయం. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ముందుచూపుతో ఆర్థిక స్థిరత్వం సాధిస్తారు. విద్యార్థులు కృషి, పట్టుదలతో విజయాన్ని సాధించగలరు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తిపరంగా కొన్ని ఇబ్బందులు ఉండవచ్చు. చిత్తశుద్ధి, పట్టుదలతో పనిచేస్తే విజయాలు సిద్ధిస్తాయి. ఉద్యోగులు ఆత్మవిశ్వాసంతో పనిచేస్తే లక్ష్యాలను చేరుకోవచ్చు. వృత్తి పరమైన ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ సమయస్ఫూర్తితో ముందుకు సాగితే ఒత్తిడిని అధిగమించవచ్చు. ఆర్థికంగా పటిష్టమైన ప్రణాళిక అవసరం. అనవసర ఖర్చులు పెరగకుండా నివారించండి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సహనంతో నడుచుకోవాలి. కుటుంబ సభ్యుల అభిప్రాయానికి విలువ ఇవ్వడం మంచిది. జీవిత భాగస్వామితో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. విద్యార్థులు గట్టి కృషితో విజయం సాధించగలరు. ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. దుర్గాదేవి ఆరాధన శుభకరం.

.

కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. గత కొంతకాలంగా ఇబ్బంది పెట్టిన సమస్యలు తొలగిపోతాయి. ఉద్యోగులు ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న పదోన్నతులు, బదిలీ వంటి ప్రయోజనాలు పొందుతారు. వృత్తి వ్యాపార ఉద్యోగాల్లో ఊహించని మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి. కీలక బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. అదనపు ఆదాయ వనరులు సమకూరుతాయి. సంపద వృద్ధి చెందుతుంది. బుద్ధిబలంతో కుటుంబ సమస్యలను పరిష్కరిస్తారు. పోటీపరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులు తమ లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి మరింత కష్టపడాల్సి ఉంటుంది. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. శ్రీ కనకదుర్గాదేవి దర్శనం వలన మేలు జరుగుతుంది

.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి వ్యాపారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండడం అవసరం. వ్యాపారంలో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగులకు స్థానచలనం సూచన ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. రుణభారం, ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త పడండి. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. కుటుంబ సభ్యులతో, జీవిత భాగస్వామితో అనవసర కలహాలు, వివాదాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. దైవారాధనతో మానసిక ప్రశాంతత నెలకొంటుంది. కొన్ని అనుకోని ప్రయాణాలు ఉండవచ్చు. విద్యార్థులు కష్టపడితే పోటీ పరీక్షల్లో విజయాన్ని సాధించగలరు. ఈ వారం అనారోగ్య సూచన ఉంది కాబట్టి ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి. శ్రీరామనామ జపం మేలు చేస్తుంది.

.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ వారం ఫలవంతంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన పురోగతి ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఆర్థికంగా స్థిరత్వం లభిస్తుంది. గతంలో నిర్లక్ష్యం చేసిన కొన్న సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఉద్యోగంలో నైపుణ్యాలు పెరగడంతో మంచి గుర్తింపు సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో ఆటంకాలు తొలగడంతో అభివృద్ధి సాధిస్తారు. శుక్రగ్రహం అనుకూలతతో విశేషమైన ధనలాభాలు ఉంటాయి. ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరిగే సూచన ఉంది. బంధుమిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. విద్యార్థులు ఆశించిన విజయాలు అందుకుంటారు. వారాంతంలో ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఆనందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.

.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ పెరగవచ్చు. ఆశించిన ప్రయోజనాల కోసం తీవ్ర కృషి అవసరం. చేపట్టిన పనుల్లో ఉత్సాహం తగ్గకుండా చూసుకోండి. వ్యాపారులు ఆత్మవిశ్వాసంతో నిర్ణయాలు తీసుకుంటే లాభాలు పెరుగుతాయి. నూతన ఆదాయ వనరులపై దృష్టి సారిస్తారు. ఉద్యోగంలో సమయ పాలనతో మేలు జరుగుతుంది. అధికారులతో జాగ్రత్తగా నడుచుకోవాలి. ఆర్థిక సంబంధిత విషయాలలో ఆచి తూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మేలు. తొందరపాటు నిర్ణయాలతో నష్టం కలుగుతుంది. స్థిరాస్తులు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు న్యాయపరమైన సలహాలు తీసుకోండి. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. కుటుంబ శ్రేయస్సు కోసం కృషి చేస్తారు. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. శుభకాలం నడుస్తోంది. శ్రేయోదాయకమైన ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఇంటా బయట మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. బుద్ధిబలంతో ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఒత్తిడిని అధిగమిస్తారు. కీలక విషయాల్లో ఏమరుపాటు తగదు. సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. నూతన వాహన యోగం, గృహ యోగాలు ఉన్నాయి. సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఖర్చుల విషయంలో తెలివిగా వ్యవహరించాలి. విద్యార్థులకు విదేశీ అవకాశాలు మెరుగ్గా ఉంటాయి. గతంలో నిర్లక్ష్యం చేసిన అనారోగ్య సమస్యలు తిరిగి ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. శని ధ్యానంతో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ వారం ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో శుభ యోగాలున్నాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో చిన్నపాటి సమస్యలు ఎదురైనా ఉన్నతాధికారుల మద్దతు, సహోద్యోగుల సహకారంతో అన్ని పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. ఒక వ్యవహారంలో మీ వాగ్ధాటికి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో లాభాలు పెరుగుతాయి. గతంలో నష్టపోయిన డబ్బును కూడా తిరిగి పొందుతారు. కొత్త అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకుంటే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆర్థిక స్థితి మెరుగుపడుతుంది. ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడంపై దృష్టి పెట్టండి. భవిష్యత్తు కోసం జాగ్రత్తగా ప్రణాళికలు వేసుకోండి. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల కోసం అధిక ధనవ్యయం చేస్తారు. వారాంతంలో శుభవార్తలు వింటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ వారం సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో పనిభారం, బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. కర్తవ్య నిర్వహణ కోసం తీవ్రంగా శ్రమిస్తారు. లక్ష్య సాధనలో కొన్ని ఇబ్బందులు తప్పవు. ఒక వ్యవహారంలో నిందలు పడాల్సి వస్తుంది. వ్యాపారులు ఈ వారం స్థిరమైన వృద్ధిని ఆశించవచ్చు. ముఖ్యంగా కొత్త ఒప్పందాలు, వ్యాపార విస్తరణకు మెరుగైన అవకాశాలు ఉంటాయి. ఆర్థిక సమస్యలు తలెత్తకుండా ఖర్చులు అదుపు చేయడం అవసరం. విద్యార్థులు విజయం సాధించాలంటే పట్టుదల, ఏకాగ్రత అవసరం. అనారోగ్య సమస్యలను నిర్లక్ష్యం చేయకండి. ప్రయాణాలు అనుకూలం కాదు కాబట్టి ముఖ్యమైన ప్రయాణాలను వాయిదా వేయడం ఉత్తమం. వారాంతంలో పదవీయోగం ఉండవచ్చు. సిద్ధి గణపతి ఆలయ సందర్శన శుభప్రదం.

For All Latest Updates

TAGGED:

HOROSCOPE ETV BHARATWEEKLY HOROSCOPE IN TELUGUHOROSCOPE WEEKLY IN TELUGUTELUGU HOROSCOPEWEEKLY HOROSCOPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

భారత్- బంగ్లా బోర్డర్​లో 158ఏళ్ల దుర్గమ్మ గుడి- భద్రత మధ్య 9 రోజుల పూజలు- BSF ప్రోటోకాల్​తో!

Bigg Boss 9 : సంజనా గల్రానీ చెల్లి టాలీవుడ్ హీరో భార్య! - ఈ విషయాలు తెలుసా?

కొంత భయం- మరికొంత కుట్ర- సౌదీతో ఒప్పందం వెనుక పాక్ దుర్బుద్ధి ఇదే!

కుక్కలు వెంటపడితే ఏం చేయాలి? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.