ఆ రాశివారికి ఈవారంలో లవ్​ మ్యారేజ్- స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు తప్పవ్​! - WEEKLY HOROSCOPE

Published : May 18, 2025 at 12:01 AM IST

Weekly Horoscope From 18th May To 24th May 2025 : మే 18వ తేదీ నుంచి మే 24వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

మేషం (Aries) : మేషరాశి వారికి ఈ వారం సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగాలలో కొత్త సవాళ్లు ఎదురవుతాయి. చిత్తశుద్ధి, ఏకాగ్రత ఉంటే ఆటంకాలు అధిగమించవచ్చు. వ్యాపారస్థులకు ఈ వారం ఫలవంతంగా ఉంటుంది. కొత్త పరిచయాలతో వ్యాపారాన్ని విస్తరిస్తారు. సమిష్టి నిర్ణయాలతో భాగస్వామ్య వ్యాపారాలలో రాణిస్తారు. లాభాలు కూడా ఆశించిన మేరకు ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఈ వారం అంత ఆశాజనకంగా ఉండదు. రుణభారం పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకుంటే మంచిది. ప్రేమ వ్యవహారాలు ఆనందదాయకంగా ఉంటాయి. వైవాహిక జీవితంలో జీవిత భాగస్వామితో కొన్ని ఇబ్బందులు తలెత్తవచ్చు. పెద్దల జోక్యంతో సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. విద్యార్థులు ఏకాగ్రతతో, పట్టుదలతో అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మానసిక ప్రశాంతత కొరవడుతోంది. ఇష్ట దేవతారాధనతో ప్రశాంతత కలుగుతుంది.

వృషభం (Taurus) : వృషభరాశి వారికి ఈ వారం ప్రతికూల ఫలితాలు ఉండవచ్చు. కొన్ని రకాల చట్ట పరమైన కార్యకలాపాల కోసం డబ్బు మంచినీళ్లలా ఖర్చవుతుంది. వృత్తి ఉద్యోగాలలో పనిభారం, అధిక ఒత్తిడి ఉండవచ్చు. వ్యాపారంలో లాభాల ఆర్జన కోసం తీవ్రంగా శ్రమించాలి. అనుకోని సమస్యలు ఎదురైనప్పుడు మనోధైర్యాన్ని కోల్పోవద్దు. కుటుంబంలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఉండవచ్చు. ఆదాయం ఆశించిన మేరకు ఉండకపోవచ్చు. ఖర్చులు అధికంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అపార్ధాలకు తావు లేకుండా చూసుకోండి. జీవిత భాగస్వామి అభిప్రాయాలకు విలువ ఇవ్వడం అవసరం. అనారోగ్య సమస్యలు తీవ్రం కాకముందే చికిత్స తీసుకోవడం మంచిది. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

మిథునం (Gemini) :మిథునరాశి వారికి ఈ వారం ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు వృత్తి పరంగా అనేక అవకాశాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగస్తులు ఉన్నతాధికారులతో సత్సంబంధాలు కలిగి ఉంటే గొప్ప ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. పదోన్నతులకు అవకాశం ఉంది. మీ ప్రతిభతో ముఖ్యమైన పనులు అవలీలగా పూర్తి చేస్తారు. వ్యాపారంలో వ్యూహాత్మకంగా నడుచుకుని విజయం సాధిస్తారు. రాబడి పెరుగుతుంది. ఆర్థికంగా, ఆదాయం పెరుగుతుంది. పొదుపుపై దృష్టి పెడతారు. ప్రేమ వ్యవ్యహారాల్లో ఒత్తిడి పెరగవచ్చు. కుటుంబ సమస్యలు మనశ్శాంతిని దూరం చేస్తాయి. దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య సమస్యల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.