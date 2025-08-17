Weekly Horoscope From 17th August To 23rd August 2025 : ఆగస్టు 17వ తేదీ నుంచి ఆగస్టు 23వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి వ్యాపారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండడం అవసరం. వ్యాపారంలో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగులు పదోన్నతులు అందుకుంటారు. స్థానచలనం సూచన ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. ఆదాయ వృద్ధి గురించిన శుభవార్తలు వింటారు. రుణభారం, ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త పడండి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో నిజాయతితో ఉండడం అవసరం. కుటుంబ సభ్యులతో, జీవిత భాగస్వామితో సత్సంబంధాలు పెంచుకోవడంపై దృష్టి సారించండి. అనవసర కలహాలు, వివాదాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. ఈ వారం అనారోగ్య సూచన ఉంది కాబట్టి ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి. యోగా , ధ్యానం చేయడం వలన మానసిక ప్రశాంతత నెలకొంటుంది. విద్యార్థులు కష్టపడితే పోటీ పరీక్షల్లో విజయాన్ని సాధించగలరు. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. శ్రీరామనామ జపం మేలు చేస్తుంది.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనుల్లో పురోగతి ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మార్పు కోరుకునేవారు కొంతకాలం వేచి ఉంటే మంచిది. వ్యాపారులకు భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. నూతన ఒప్పందాలు కలిసి వస్తాయి. ఉద్యోగులు సహచరుల సహాయంతో కొత్త ప్రాజెక్టులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థికంగా విశేష లాభాలు అందుకుంటారు. విద్యార్థులు కఠిన శ్రమతోనే విజయం సాధించగలరు. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఒక శుభవార్త మీ కుటుంబంలో సంతోషాన్ని నింపుతుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సమస్యలు తొలగుతాయి. వివాహ జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త పడండి. ఆరోగ్యం గతంలో కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభప్రదం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో స్థిరత్వం ఉంటుంది. వ్యాపారులు పెట్టుబడుల విషయంలో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. తొందరపాటు నిర్ణయాలు నష్టం కలిగిస్తాయి. వ్యాపార నిమిత్తం చేసే ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. కొత్త ఒప్పందాలకు, వ్యాపార విస్తరణకు శుభ సమయం. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఆదానవు ఆదాయ వనరులు ఏర్పడుతాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో గందరగోళం నెలకొంటుంది. విద్యార్థులు తమ చదువులపై మరింత దృష్టి పెట్టాలి. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త పడండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధనతో సత్ఫలితాలు ఉంటాయి.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. కెరీర్, వ్యాపార పరంగా కొత్త అవకాశాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగులు నూతన బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. స్వస్థానప్రాప్తి ఉంది. ఉద్యోగ మార్పు గురించి ఆలోచిస్తున్న వారు మంచి అవకాశాలు అందుకుంటారు. స్థిరాస్తి పెట్టుబడులకు అనువైన సమయం. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. ప్రేమ సంబంధాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. జీవిత భాగస్వామితో కలిసి విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ముందుచూపుతో ఆర్థిక స్థిరత్వం సాధిస్తారు. విద్యార్థులు కృషి, పట్టుదలతో విజయాన్ని సాధించగలరు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ వారం విజయవంతంగా ఉంటుంది. అదృష్టం వరిస్తుంది. మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచే అనేక సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగులు తమ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు పొందుతారు. స్థానచలనంకు అవకాశం ఉంది. ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. నూతన వాహన యోగం ఉంది. ఆదాయం పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. బంధు మిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఖర్చుల విషయంలో తెలివిగా వ్యవహరించండి. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి భుజంగ స్తోత్ర పారాయణ శుభప్రదం.
కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగులు ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న పదోన్నతులు, కోరుకున్న చోటికి బదిలీ వంటి ప్రయోజనాలు పొందుతారు. వృత్తి పరంగా నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. వృత్తి వ్యాపార ఉద్యోగాలలో ఊహించని మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి. కీలక బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. అదనపు ఆదాయ వనరులు సమకూరుతాయి. సంపద వృద్ధి చెందుతుంది. స్థిరాస్తిలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి అనువైన సమయం. జీవిత భాగస్వామి సహకారంతో కుటుంబ సమస్యలను పరిష్కరిస్తారు. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలుంటాయి. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. పోటీపరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులు తమ లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి మరింత కష్టపడాల్సి ఉంటుంది. సూర్యాష్టకం పఠించడం వలన మేలు జరుగుతుంది.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. ఆర్థికంగా ఎదగడానికి చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఉద్యోగులకు శ్రేష్ఠమైన కాలం. మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. పదవీయోగం ఉంది. గ్రహసంచారం అనుకూలంగా ఉన్నందున చేపట్టిన పనుల్లో విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంటారు. వ్యాపార నిమిత్తం దూర ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. ఆదాయం పెరగడం ఆనందం కలిగిస్తుంది. షేర్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు పెట్టేటప్పుడు ఆచి తూచి వ్యవహరించాలి. అనుభవజ్ఞుల సలహాలు మేలు చేస్తాయి. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. కుటుంబంలో సంతోషం నెలకొంటుంది. కొన్ని ఆకస్మిక ప్రయాణాలు ఉండవచ్చు. ఇష్ట దేవతారాధన శుభప్రదం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ వారం ఫలవంతంగా ఉంటుంది. వ్యాపార భాగస్వాముల మధ్య అవగాహన పెరుగుతుంది. కెరీర్ పరంగా మంచి అవకాశాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగులు వారం ప్రారంభంలో కొన్ని సమస్యలు ఎదుర్కొనే అవకాశముంది. కానీ పట్టుదలతో వ్యవహరిస్తే విజయాన్ని సాధించవచ్చు. వ్యాపారంలో మంచి అభివృద్ధి ఉంటుంది. కీలక పెట్టుబడుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవడం మంచిది. విద్యార్థులు అడ్డంకులను అధిగమించి విజయానికి చేరువవుతారు. ప్రేమ విషయాల్లో స్థిరత్వం ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో మధుర క్షణాలను గడుపుతారు. ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉండవచ్చు. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు వృతి వ్యాపారాల్లో మెరుగైన ప్రయోజనాలు పొందాలంటే తీవ్ర కృషి అవసరం. చేపట్టిన పనుల్లో ఉత్సాహం తగ్గకుండా చూసుకోండి. నూతన ఆదాయ వనరులు అందుకుంటారు. అనారోగ్య సమస్యల కారణంగా ఏ పనిపై దృష్టి సారించలేకపోతారు. వ్యాపారంలో తీవ్రమైన పోటీని ఎదుర్కొంటారు. ఆర్థిక సంబంధిత విషయాల్లో ఆచి తూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మేలు. స్థిరాస్తులు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు న్యాయపరమైన సలహాలు తీసుకోండి. చట్టపరమైన ఇబ్బందులు, న్యాయపరమైన చిక్కులు ఉండవచ్చు. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. కుటుంబ శ్రేయస్సు కోసం కృషి చేస్తారు. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. వగ్రహ ప్రదక్షిణలు చేస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ వారం ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగులకు మంచి అవకాశాలు రావడంతో ప్రతిభను నిరూపించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసంతో పనిచేసి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. వ్యాపారులకు కలిసివచ్చే సమయం. కొత్త ప్రాజెక్ట్లు, భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు ప్రారంభించేందుకు అనువైన సమయం. ఆర్థిక వృద్ధి ఉంటుంది. రావలసిన బకాయిలు చేతికి అందుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో సంతోషకరమైన సమయాన్ని గడుపుతారు. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోవడం మంచిది. విద్యార్థులు చదువుపై మరింత శ్రద్ధ పెట్టడం అవసరం. వారం చివరిలో ప్రయాణం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ వారం శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో పురోగతి ఉంటుంది. ఆదాయపరంగా శుభవార్తలు వింటారు. ఊహించని ధనలాభాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. బంధు మిత్రులతో సరదాగా గడుపుతారు. ఒక శుభవార్త మీ ఆనందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. వ్యాపారులు సరైన వ్యూహంతో ముందుకెళ్తే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. పెట్టుబడుల విషయంలో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు తప్పనిసరి. భూ, గృహ, వాహన యోగాలున్నాయి. సమాజంలో గౌరవం, పరపతి పెరుగుతాయి. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త పడండి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సానుకూలత ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభప్రదం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగులు నూతన బాధ్యతలను స్వీకరించాల్సి ఉంటుంది. వ్యాపారంలో ఈ వారం స్థిరమైన వృద్ధిని ఆశించవచ్చు. ముఖ్యంగా కొత్త ఒప్పందాలు, వ్యాపార విస్తరణ మెరుగైన అవకాశాలు ఉంటాయి. ఆర్థిక సమస్యలు తలెత్తకుండా ఖర్చులు అదుపులో చేయడం అవసరం. విద్యార్థులు విజయం సాధించాలంటే పట్టుదల, ఏకాగ్రత అవసరం. పాత అనారోగ్య సమస్యలు తిరగబెట్టే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయకండి. ప్రయాణాలు అనుకూలం కాదు కాబట్టి ముఖ్యమైన ప్రయాణాలను వాయిదా వేయడం ఉత్తమం. జీవిత భాగస్వామితో ఆనందకరమైన సమయాన్ని గడుపుతారు. సిద్ధి గణపతి ఆలయ సందర్శన శుభప్రదం.