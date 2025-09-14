ఆ రాశివారు వివాదాలకు దూరంగా ఉండాలి- లేకుంటే నష్టపోయే ప్రమాదం- శివారాధన శ్రేయస్కరం!
సెప్టెంబర్ 14వ తేదీ నుంచి సెప్టెంబర్ 20వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : September 14, 2025 at 12:17 AM IST
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ వారం సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన పురోగతి సాధిస్తారు. పట్టుదల, కృషితో చేపట్టిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో కొంత పని ఒత్తిడి ఉండవచ్చు కానీ సమయపాలనతో అధిగమిస్తారు. వ్యాపారులు ఆశించిన లాభాల కోసం గట్టి కృషి చేయాల్సి ఉంటుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు, భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి అనువైన సమయం. వ్యాపార విస్తరణతో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్ధికంగా అభివృద్ధి చెందుతారు. ఖర్చులు అదుపులోనే ఉంటాయి. ఆస్తులు వృద్ధి చేస్తారు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఆశించిన పురోగతి ఉంటుంది. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు నెలకొంటాయి. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. దైవారాధనతో ప్రశాంతత కలుగుతుంది. విద్యార్థులు ఏకాగ్రత, పట్టుదలతో విజయాలు సాధిస్తారు. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉంటాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగులు నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. వీలైనంత వరకు పని ప్రదేశంలో ఆచి తూచి నడుచుకోండి. అనవసర ఘర్షణలు, వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. వ్యాపారులకు ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. కొంచెం ఆలస్యంగా అయినా ఆశించిన లాభాలు అందుకుంటారు. పెట్టుబడులు పెరుగుతాయి. ఆశించిన రుణాలు మంజూరవుతాయి. ఆర్థికాభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో చిన్న చిన్న అపార్ధాలు ఏర్పడుతాయి. వివాహ జీవితం ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. విద్యార్థులకు ఈ వారం అంత అనుకూలం కాదు. ఎంత కష్టపడినా ఫలితాలు మాత్రం నిరాశ పరుస్తాయి. మెరుగైన ఫలితాల కోసం తీవ్రంగా కృషి చేయాలి. దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పరిస్థితులు అస్థిరంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగులు అధికారులతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. ఎవరితోనూ వివాదాలకు దిగవద్దు. బాధ్యతలు పెరగడంతో పని ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. వ్యాపారులు భాగస్వామ్య వ్యాపారాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తే మంచిది. కీలక నిర్ణయాల విషయంలో అందరినీ కలుపుకుని పోవడం వలన మేలు జరుగుతుంది. ముందుచూపుతో వ్యవహరిస్తే ఆర్థిక నష్టాలు నివారించవచ్చు. కొత్తగా ప్రారంభించబోయే పనులు వాయిదా వేస్తే మంచిది. వ్యాపార నిమిత్తం చేసే ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉన్నప్పటికీ ఊహించని ఖర్చులు అధికంగా ఉంటాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సానుకూలత ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. కుటుంబంలో వేడుకలు జరిగే అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులు కృషికి తగిన ఫలితాలను అందుకుంటారు. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉండవచ్చు. సూర్యాష్టకం పఠించడం శుభప్రదం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారాలు లాభాల బాటలో పయనిస్తాయి. గతంలో కోల్పోయిన డబ్బును తిరిగి పొందే అవకాశం ఉంది. పెట్టుబడుల విషయంలో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు పాటిస్తే మంచిది. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగులకు శుభ సమయం నడుస్తోంది. పదోన్నతులు అందుకుంటారు. మీ ప్రతిభకు పురస్కారాలు, రివార్డులు అందుకుంటారు. ఆర్థికంగా కూడా మేలైన సమయం. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అవగాహన లోపంతో అపార్థాలు ఏర్పడవచ్చు. కుటుంబంలో చిన్న చిన్న సమస్యలు ఉండవచ్చు. కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకుని ప్రశాంతంగా ఉంటే మంచిది. అపనిందలు, అపార్ధాలకు దూరంగా ఉండండి. విద్యార్థులు కొన్ని సవాళ్లతో ఒత్తిడికి గురవుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సవాళ్లు ఎదురవుతాయి. బుద్ధిబలంతో వ్యవహరిస్తే ఆటంకాలు దూరమవుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రద్ధ అవసరం. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనోధైర్యాన్ని కోల్పోవద్దు. పట్టుదల, ఏకాగ్రత ఉంటే చేపట్టిన పనుల్లో విజయం తప్పకుండా లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. విలాసాలు, ఆడంబరాలు కోసం పెట్టే ఖర్చులు నివారించండి. మొహమాటంతో ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ముఖ్యంగా వ్యాపారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆర్థిక నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ప్రతి అడుగు ఆచి తూచి వేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఉద్రిక్తతలు దూరాన్ని సృష్టించవచ్చు. వివాహిత జంటలు అవగాహన లోపంతో సమస్యలు ఎదుర్కొంటారు. ముఖ్యమైన పనులు ప్రయాణాలు వాయిదా వేస్తే మంచిది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి భుజంగ స్తోత్రం పఠిస్తే మేలు జరుగుతుంది.
కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ వారం ఫలవంతంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాది రంగాల్లో ప్రోత్సాహకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. మనోబలంతో ముందుకు సాగితే చేపట్టిన పనుల్లో విజయం సిద్ధిస్తుంది. ధనయోగం సూచన ఉంది. ఆర్థిక స్థిరత్వం సాధిస్తారు. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. స్థిరాస్తులు వృద్ధి చేస్తారు. వ్యాపారులు కీలక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండడం అవసరం. ప్రేమికుల మధ్య విభేదాలు తొలగిపోతాయి. కుటుంబ వాతావరణం అనుకూలంగా ఉంటుంది. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభప్రదం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. క్రమశిక్షణ, సమయపాలనతో చేపట్టిన పనుల్లో పురోగతి సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో హోదా పెరుగుతుంది. పదవీయోగం ఉంది. మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు, ప్రశంసలు అందుకుంటారు. వ్యాపారులకు ఆశించిన లాభాలు దక్కుతాయి. రాబడి పెరుగుతుంది. ఖర్చులు తగ్గుతాయి. నూతన ఒప్పందాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. పెట్టుబడుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆర్థిక పురోగతి సాధిస్తారు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సమాచార లోపంతో అపార్ధాలు ఏర్పడవచ్చు. కుటుంబ శ్రేయస్సును దృష్టిలో ఉంచుకుని నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. కుటుంబ సభ్యుల అనారోగ్యం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. తీర్థయాత్రలకు ప్రణాళికలు వేస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన మేలు చేస్తుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. చేపట్టిన పనుల్లో శ్రద్ధ పెంచాలి. అనవసర చర్చలు, వివాదాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. ఉద్యోగంలో బాధ్యతలు, శ్రమ పెరగవచ్చు. వ్యాపారంలో కొన్ని సవాళ్లు ఉండవచ్చు. తొందరపాటు నిర్ణయాలతో నష్టం కలగవచ్చు. ప్రతి అడుగు ఆచి తూచి వేయాల్సి ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. రుణభారం పెరగవచ్చు. వినోదం, విలాసాల కోసం ఎక్కువగా ఖర్చు చేసే అవకాశం ఉంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకోవచ్చు. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు ప్రణాళికలు వేస్తారు. నూతన వాహనయోగం ఉంది. ప్రమాదకర ప్రయాణాలు నివారించండి. అనారోగ్య సమస్యలను నిర్లక్ష్యం చేయడంతో ఆరోగ్యం క్షీణించవచ్చు. శనిధ్యానంతో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి వారం సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగులు ప్రమోషన్ కోసం చేసే ప్రయత్నాలకు విఘాతం కలగవచ్చు. ఆశించిన ఫలితాలు లభించడానికి ఆలస్యం అవుతుంది. వ్యాపారులకు ఈ వారం అనుకూలంగానే ఉంటుంది. పాత పెట్టుబడుల నుంచి ఆదాయం పొందుతారు. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆర్థిక సమస్యలు చికాకు పెడతాయి. సరైన ప్రణాళికతో ఆర్థిక ఇబ్బందులు అధిగమించవచ్చు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అవగాహన లోపంతో ఒత్తిడి పెరగవచ్చు, కాబట్టి ప్రశాంతంగా ఉండండి. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ఘర్షణలు ఏర్పడకుండా జాగ్రత్త వహించండి. విద్యార్థులు సరైన ప్రణాళికతో ఉంటే సులభంగా విజయం సాధించవచ్చు. దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. చేపట్టిన పనుల్లో విజయం సాధించాలంటే మనోబలం అవసరం. ఉద్యోగులు సహోద్యోగులతో, అధికారులతో శాంతంగా వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది. తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోరాదు. వ్యాపారంలో కృషికి తగిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఒక శుభవార్త ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. ఆర్థికంగా ఒత్తిడి పెరగకుండా ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోవడం అవసరం. ఇంటా బయటా అందరితో సమన్వయంతో నడుచుకుంటే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రేమికుల మధ్య అపార్ధాలు చోటు చేసుకోవచ్చు. కోపావేశాలు నియత్రించుకుంటే కుటుంబ కలహాలు ఉండవు. అనారోగ్య సమస్యలు కొంత ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ వారం శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో పురోగతి ఉంటుంది. ఆర్థిక పరమైన శుభవార్తలు వింటారు. ఊహించని ధనలాభాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. బంధు మిత్రులతో సరదాగా గడుపుతారు. ఒక శుభవార్త మీ ఆనందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. వ్యాపారులు ముందుచూపుతో సత్ఫలితాలు సాధిస్తారు. పెట్టుబడుల విషయంలో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు మేలు చేస్తాయి. నూతన గృహయోగం ఉంది. సమాజంలో గౌరవం, పరపతి పెరుగుతాయి. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోండి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సానుకూలత ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభప్రదం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ వారం ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగులు నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు, ప్రశంసలు లభిస్తాయి. ఆత్మవిశ్వాసంతో పనిచేసి వృత్తి ఉద్యోగాల్లో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. వ్యాపారులకు శుభయోగాలున్నాయి. కొత్త ప్రాజెక్ట్లు, భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు ప్రారంభించేందుకు అనువైన సమయం. ఆర్థిక వృద్ధి ఉంటుంది. రావలసిన బకాయిలు చేతికి అందుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో సంతోషకరమైన సమయాన్ని గడుపుతారు. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోవడం మంచిది. విద్యార్థులు చదువుపై మరింత శ్రద్ధ పెట్టడం అవసరం. ప్రయాణాలు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. గణపతి దర్శనం శుభప్రదం.