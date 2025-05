ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశుల వారికి ఈ వారంలో పెళ్లి కుదిరే ఛాన్స్- గణపతి ప్రార్థన మేలు! - WEEKLY HOROSCOPE

Published : May 11, 2025 at 12:02 AM IST

Weekly Horoscope From 11th May To 17th May 2025 : మే 11వ తేదీ నుంచి మే 17వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

మేషం (Aries) : మేషరాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగస్థులు కెరీర్​లో పురోగతి, ఆర్థిక వృద్ధిని అందుకుంటారు. వ్యాపారస్తులు వ్యాపార విస్తరణ కోసం చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. నూతన ఒప్పందాలు అనుకూలిస్తాయి. వ్యాపారంలో ఆశించిన లాభాలు అందుకుంటారు. షేర్ మార్కెట్లు, స్థిరాస్తి రంగాలలో పెట్టుబడులు పెట్టే ముందు అనుభవజ్ఞుల సలహాలు తీసుకుంటే మంచిది. లేకుంటే ధననష్టం ఉండవచ్చు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో మూడో వ్యక్తి ప్రమేయం లేకుండా చూసుకోండి. వారం చివరలో వృత్తి ఉద్యోగాలలో ఒత్తిడి ఉండవచ్చు. ఇతరుల సహకారంతో ఒత్తిడిని అధిగమిస్తారు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆదాయం ఆశించినట్లే ఉంటుంది కానీ కొన్ని ఊహించని ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ముఖ్యంగా కుటుంబ సభ్యుల అనారోగ్య నిమిత్తం అధిక ధనవ్యయం ఉండవచ్చు. ముందుచూపుతో వ్యవహరిస్తే మంచిది. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి వ్యాపారాలలో కొన్ని ఒడిదుడుకులు ఉండవచ్చు. ఆశించిన లాభాలు రాకపోవడం వల్ల కొంత అసంతృప్తి కలిగినా ఓర్పుతో ముందుకు సాగాలి. ఉద్యోగులు తమ ప్రస్తుత ఉద్యోగంలోనే కొనసాగడం ఉత్తమం. ఉద్యోగ మార్పుకు ఇది సరైన సమయం కాదు. ఒక వ్యవహారంలో డబ్బు నష్టపోయే ప్రమాదముంది కాబట్టి అప్రమత్తంగా ఉండండి. వ్యక్తిగతంగా, వృత్తి పరంగా మానసిక ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో, అపార్థాలు దూరాన్ని పెంచే అవకాశముంది కాబట్టి సమాచార లోపం లేకుండా చూసుకోండి. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. విద్యార్థులు చదువుపై ఏకాగ్రత పెట్టడం అవసరం. ఆరోగ్యం పై శ్రద్ధ పెట్టాలి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

మిథునం (Gemini) :మిథునరాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉండవచ్చు. ముఖ్యంగా ఆరోగ్య పరంగా కొన్ని సవాళ్లు ఎదురవుతాయి. దీర్ఘకాలిక అనారోగ్యం సమస్యలు కలిగించవచ్చు. వైద్య చికిత్స కోసం డబ్బు విపరీతంగా ఖర్చవుతుంది. వ్యాపార నిపుణులు కొత్త పరిచయాలు, ఒప్పందాల ద్వారా మంచి అవకాశాలు అందుకుంటారు. కెరీర్ లో పురోగతి కోరుకునే వారికి, ఉద్యోగంలో మార్పు కోరుకునే వారికి ఈ వారం ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ప్రేమ జీవితంలో అపార్థాలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. సహనంతో ఉంటే అన్నీ సర్దుకుంటాయి. జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం దృఢపడుతుంది. స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడులకు అనుకూల సమయం. విద్యార్థులు క్రమశిక్షణ, ఏకాగ్రతతో విజయం సాధించగలరు. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠించడం వలన శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.