Weekly Horoscope From 10th August To 16th August 2025 : ఆగస్టు 10వ తేదీ నుంచి ఆగస్టు 16వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
మేషం (Aries) : మేషరాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి, ఉద్యోగ, వ్యాపారాలలో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపారులు తొందరపాటు నిర్ణయాలతో నష్టపోయే ప్రమాదముంది. భాగస్వాముల అభిప్రాయాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం మంచిది. పెద్దమొత్తంలో పెట్టుబడులు పెట్టే ముందు అనుభవజ్ఞుల సలహాలు తీసుకోండి. ఉద్యోగులకు పనిప్రదేశంలో గౌరవ మర్యాదలు ఉంటాయి. స్థానచలనం సూచన ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. మొహమాటంతో ఖర్చులు పెరగవచ్చు. తెలివిగా వ్యవహరించాలి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో చిన్న చిన్న తగాదాలు పెద్దవి కాకుండా చూసుకోండి. అపార్థాలకు తావు లేకుండా జాగ్రత్త పడండి. జీవిత భాగస్వామితో మనస్పర్థలు ఏర్పడకుండా జాగ్రత్త వహించండి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. విదేశాలలో విద్య, ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు చేసే వారికి అనువైన సమయం. మీ ఆశయాలు నెరవేరుతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృషభం (Taurus) : వృషభరాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి పరంగా కొన్ని సవాళ్లను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. ఉద్యోగులు తెలివిగా వ్యవహరిస్తే సమస్యలు, ఒత్తిడి తొలగిపోతాయి. స్వస్థానప్రాప్తి ఉంది. ప్రమోషన్కు కూడా అవకాశం ఉంది. వ్యాపారులు ఏదైనా పథకంలో డబ్బు పెట్టే ముందు జాగ్రత్తగా ఆచితూచి నడుచుకోవాలి. వ్యాపారంలో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. కీలక ఒప్పందాల విషయంలో జాప్యం చోటు చేసుకోవచ్చు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అపార్థాల కారణంగా సమస్యలు ఏర్పడవచ్చు. అవగాహనతో మెలిగితే అపార్ధాలు దూరమవుతాయి. కుటుంబంలో ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు ఏర్పడకుండా కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. వివాదాలు, కలహపూరిత సంభాషణలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. సరైన ప్రణాళికతో ఖర్చులు అదుపు చేయవచ్చు. విద్యార్థులు ఒత్తిడి లేకుండా చదివితే విజయావకాశాలు ఉంటాయి. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
మిథునం (Gemini) : మిథునరాశి వారికి ఈ వారం సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో అభివృద్ధికి సంబంధించి శుభవార్తలు వింటారు. ముఖ్యంగా ఉద్యోగులకు పదోన్నతులకు ఖచ్చితమైన అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగ మార్పు కోరుకునేవారు పెద్ద పెద్ద అవకాశాలు అందుకుంటారు. వ్యాపారులకు పెట్టుబడులు, లాభాల రూపంలో ధనప్రవాహం ఉంటుంది. వ్యాపార భాగస్వాములతో సత్సంబంధాలు నెలకొంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఒక శుభవార్త మీ సంతోషాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. ప్రేమ సంబంధాలలో ఆనందంగా నెలకొంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. విందు వినోదాలలో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభప్రదం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటకరాశి వారికి ఈ వారం సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు, సమస్యలు ఎదురవుతాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో విజయం సాధించాలంటే ఏకాగ్రతతో పనిచేయాలి. గ్రహసంచారం అనుకూలంగా లేదు. కాబట్టి ఇంటా బయటా అందరితో జాగ్రత్తగా నడుచుకోవాలి. ముఖ్యంగా ఉద్యోగులు ఉన్నతాధికారులతో వినయంగా మెలగాలి. ఒత్తిడికి లోను కాకుండా ప్రశాంతంగా పనిచేయాలి. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారు శ్రద్ధ పెంచాలి. సమిష్టి నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త పడాలి. ఆర్థిక లావాదేవీల నిర్వహణలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. కుటుంబంలో ఆనందకర సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఆరోగ్యం కొంత ఇబ్బంది పెడుతుంది. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
సింహం (Leo) : సింహరాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు ఉంటాయి. పదవీయోగం ఉంది. నూతన బాధ్యతకు స్వీకరిస్తారు. వ్యాపారులు కొత్త ప్రణాళికతో, వ్యూహాలతో ముందుకెళ్తే లాభాల పంట పండుతుంది. భూ, గృహ, వాహన యోగాలున్నాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాలను జాగ్రత్తగా నిర్వహించుకుంటే మంచిది. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. పెట్టుబడులు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. పోటీపరీక్షలకు సిద్ధమయ్యే విద్యార్థులు శుభవార్తలు అందుకుంటారు. ఆర్థికాభివృద్ధి కోసం చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు నెలకొంటాయి. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్యారాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. దూరప్రాంతాల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. రుణభారం తగ్గుతుంది. వ్యాపారులు నూతన పెట్టుబడులతో వ్యాపారాన్ని విస్తరిస్తారు. ఉద్యోగులకు పనిభారం తగ్గుతుంది. మానసిక ఒత్తిడులు తొలగుతాయి. కీలక వ్యవహారాలలో సొంత నిర్ణయాలతో ముందుకు సాగితే మంచిది. నూతన వస్త్ర, ఆభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. కుటుంబ సభ్యులతో పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శించుకుంటారు. సమాజంలో పలుకుబడి పెరుగుతుంది. వారం మధ్యలో కుటుంబ సభ్యులతో వివాదాలు ఉండవచ్చు. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకుంటే మంచిది. కుటుంబ సభ్యుల మాటకు విలువ ఇవ్వడం మంచిది. వృధా ఖర్చులు నివారిస్తే మంచిది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
తుల (Libra) : తులారాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులు అవలీలగా పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థిక వ్యవహారాలు సంతృప్తికరంగా సాగుతాయి. దీర్ఘకాలిక రుణాలు నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. వృత్తి ఉద్యోగాలలో సమస్యల నుంచి తెలివిగా బయటపడతారు. పదోన్నతులు అందుకుంటారు. స్థిరాస్తి కొనుగోలు ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. సంతానం పురోగతి సంతృప్తి కలిగిస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. వ్యాపారాలు మునుపటి కంటే లాభసాటిగా సాగుతాయి. వారం చివరిలో దూర ప్రయాణాలు ఉండవచ్చు. బంధు మిత్రులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. కోపంను అదుపులో ఉంచుకోండి. ఒక ఘటన విచారం కలిగిస్తుంది. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త పడండి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలుంటాయి. గణపతి ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చికరాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగాలలో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగులు పదోన్నతులు, జీతం పెరుగుదల వంటి శుభ ఫలితాలు అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో నూతన పెట్టుబడులు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. రుణభారం తగ్గుతుంది. పాత బకాయిలు వసూలవుతాయి. స్థిరాస్తి రంగం వారికి ఈ వారం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సమస్యలు రాకుండా జాగ్రత్త పడండి. కుటుంబంలో కలహాలు రాకుండా కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆర్థిక స్థిరత్వం సాధిస్తారు. ఖర్చులు పెరిగే సూచన ఉంది. విద్యార్థులు తమ చదువులపై దృష్టి పెట్టాలి. అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తవచ్చు. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు కెరీర్ పరంగా మంచి అవకాశాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగంలో కొన్ని ఆటంకాలు ఎదురయ్యే అవకాశముంది. పట్టుదలతో వ్యవహరిస్తే ఆటంకాలను అధిగమించవచ్చు. వ్యాపారులు వ్యాపారంలో అభివృద్ధిని చూస్తారు. అయితే కీలక పెట్టుబడులు వాయిదా వేసుకోవడం మంచిది. ఆర్థిక నిర్వహణ విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. విద్యార్థులు అడ్డంకులను అధిగమించి విజయానికి చేరువవుతారు. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉండవచ్చు. వారం ఆరంభంలో ప్రయాణానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ధ్యానం శుభప్రదం.
మకరం (Capricorn) : మకరరాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగాలలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు చేటు చేస్తాయి. వ్యాపారంలో, అతి విశ్వాసం ఇబ్బందులకు దారితీయవచ్చు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండండి. సొంత నిర్ణయాల కంటే సమిష్టి నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. ఉద్యోగంలో మార్పు కోసం ప్రయత్నించే వారు నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. అధిక ఖర్చులు ఆర్థిక సమస్యలకు దారితీయవచ్చు. విద్యార్థులు స్థిరమైన బుద్ధితో విజయాన్ని సాధిస్తారు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఆరోగ్యం కొంత ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. శివపంచాక్షరీ మంత్రజపం మేలు చేస్తుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ వారం ఫలవంతంగా ఉంటుంది. మనోబలంతో ప్రారంభించిన పనుల్లో విజయాలు సాధిస్తారు. ఇంటా బయటా మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారులు వ్యాపార విస్తరణ నిమిత్తం చేసే ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆర్థికంగా, ఆదాయం పెరుగుతుంది. పలు మార్గాల ద్వారా ధనలాభాలు ఉంటాయి. ఒక కీలక వ్యవహారంలో పురోగతి ఉంటుంది. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. కుటంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. విద్యార్థులు చదువులో రాణిస్తారు. నిరుద్యోగులకు మెరుగైన ఉద్యోగావకాశాలు లభిస్తాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీనరాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు తమ తమ రంగాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగులు పని ప్రదేశంలో సహనంతో ఉండడం అవసరం. నిజాయితీగా పనిచేయడం ద్వారా గుర్తింపు పొందుతారు. వ్యాపారంలో నష్టాలు రాకుండా ముందుచూపుతో నడుచుకోవాలి. భాగస్వామ్య ఒప్పందాలు మేలు చేస్తాయి. ప్రేమ వ్యవహారాలు కలిసి వస్తాయి. జీవిత భాగస్వామితో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. కుటుంబంలో చిన్న చిన్న గొడవలున్నా సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరిస్తే సర్దుకుంటాయి. ఆదాయం సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.