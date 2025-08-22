ETV Bharat / spiritual

Vyuhalaxshmi Significance : తిరుమలలో వెలసిన కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం వేంకటేశ్వరస్వామిని శ్రీనివాసుడని కూడా అంటారు. 'శ్రీ' అంటే లక్ష్మీదేవి 'నివాసుడు' అంటే నివసించే వాడు. అంటే లక్ష్మీదేవి శ్రీనివాసుని వక్షస్థలంలో నివసించి ఉంటుందని అర్ధం. శ్రీనివాసుని వక్షస్థలంలో నివసించే లక్ష్మీదేవి విశిష్టతను గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

శ్రీవారి వక్షస్థలంలో వ్యూహలక్ష్మి
తిరుమలలోని ఆనంద నిలయంగా ప్రసిద్ధి చెందిన గర్భాలయంలో శ్రీవారి మూలవిరాట్టు వక్షస్థలంలో మహాలక్ష్మి యొక్క ప్రతిమ ప్రతిష్టించి ఉంటుంది. శ్రీవారి వక్షస్థలంలో ఉండే మహాలక్ష్మిని వ్యూహలక్ష్మి అని కూడా అంటారు. ఈ వ్యూహలక్ష్మి సాధారణ లక్ష్మీదేవి విగ్రహం కన్నా ప్రత్యేకమైనది.

వ్యూహలక్ష్మి
వ్యూహలక్ష్మి అనే పదానికి అర్ధం 'వ్యూహం' అంటే ఒక ప్రత్యేకమైన అమరిక అని, 'లక్ష్మి' అంటే మహాలక్ష్మి. ఈ రెండింటి కలయికనే వ్యూహలక్ష్మి. తంత్రశాస్త్రం ప్రకారం, ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన ఆధ్యాత్మిక శక్తిని సూచిస్తుంది. శ్రీవారు వైకుంఠనాథుడు అని నిర్ధారించడానికి భగవత్ రామానుజుల వారు ఈ ప్రతిమను ఏర్పాటు చేశారని పురాణాలు చెబుతాయి. ఈ ప్రతిమ ఉండటం వల్లనే స్వామివారికి శ్రీనివాసుడు అనే పేరు వచ్చింది.

త్రిభుజా
సాధారణంగా చతుర్భుజాలతో కనిపించే మహాలక్ష్మి, శ్రీవారి వక్షస్థలంలో మాత్రం మూడు భుజాలతోనే దర్శనమిస్తారు. అందుకే ఆమెను త్రిభుజా అని పిలుస్తారు. ఈ మూడు భుజాలు ఒక ప్రత్యేకమైన ఆధ్యాత్మిక శక్తిని సూచిస్తాయి.

వ్యూహలక్ష్మికి పూజలు కూడా ప్రత్యేకమే!
శ్రీవారి వక్షస్థలంలో కొలువై ఉండే వ్యూహలక్ష్మికి జరిగే పూజా కార్యక్రమాలు చాలా విశిష్టమైనవి. అవేమిటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

శుక్రవార అభిషేకం
భగవత్ రామానుజుల వారి ఆదేశం ప్రకారం, ప్రతి శుక్రవారం శ్రీనివాసునికి అభిషేకం జరుగుతుంది. వేంకటేశ్వరస్వామికి జరిగే ఈ అభిషేకం చూడాలంటే పూర్వజన్మ సుకృతం ఉండాలని పెద్దలు అంటారు. శ్రీవారికి జరిగే అభిషేకంలో భాగంగా వ్యూహలక్ష్మికి పసుపుతో అభిషేకం చేస్తారు. ఇది సంపద, శ్రేయస్సు, పవిత్రతకు ప్రతీక.

స్వర్ణలక్ష్మి, శ్రీవత్సం కూడా వ్యూహలక్ష్మినే
శ్రీవారికి వక్ష స్థలంలోఉండే వ్యూహలక్ష్మిని స్వర్ణలక్ష్మిగా కూడా పూజిస్తారు. వ్యూహలక్ష్మి పవిత్రమైన మాంగల్యంతో దర్శనమిస్తారు కాబట్టి ఆమెను శ్రీవత్సమని కూడా పిలుస్తారు. శ్రీవత్సమనేది విష్ణువు వక్షస్థలంపై ఉండే పుట్టుమచ్చ. ఇది సాక్షాత్తు లక్ష్మీదేవికి ప్రతీక.

జన, ధన ఆకర్షణ
శ్రీవారి వక్షస్థలంలో ఈ వ్యూహలక్ష్మి ఉండటం వల్లనే స్వామివారికి ఇంత విశేషమైన జన, ధన ఆకర్షణ ఉంటుందని భక్తుల విశ్వాసం. లక్ష్మీదేవి యొక్క నివాసం అయినందున, శ్రీవారి దర్శనం చేసినంత మాత్రాన్నే భక్తులకు అష్టైశ్వర్యాలు, సౌభాగ్యాలు లభిస్తాయి.

రామానుజుల వారి పాత్ర
భగవత్ రామానుజుల వారు తిరుమల ఆలయ సంప్రదాయాలలో చాలా గొప్ప పాత్ర పోషించారు. రామానుజులు స్వామివారికి శంఖు, చక్రాలను ఏర్పాటు చేయడం, వ్యూహలక్ష్మిని ప్రతిష్ఠించడం, జియ్యంగార్ వ్యవస్థను, తొలి జీయర్ మఠాన్ని స్థాపించడం వంటి కీలకమైన పనులు ఎన్నో చేసారు. తిరుమల శ్రీవారి ఆలయానికి ఆయన చేసిన సేవలు ఎనలేనివి. ఈనాటికి శ్రీవారికి చేసే నిత్య కైంకర్యాలన్నీ రామానుజలు వారు ఏర్పాటు చేసినవే అని అంటారు.

భక్తులకు వ్యూహలక్ష్మి ప్రసాదం
తిరుమల శ్రీవారి వక్షస్థలంలో ఉన్న వ్యూహలక్ష్మి ఎప్పుడూ పసుపుతో కప్పబడి ఉంటుంది. ప్రతి శుక్రవారం అభిషేకం తరువాత పాత పసుపు తొలగించి కొత్త పసుపును ఉంచుతారు. శ్రీవారి అభిషేకం కానీ లేదా కొన్ని అమూల్యమైన ప్రత్యేక సేవలలో కానీ పాల్గొన్న భక్తులకు ఈ వ్యూహలక్ష్మి పసుపు నుంచి కొంత ప్రసాదంగా ఇస్తారు. ఈ పసుపు ప్రసాదంగా పొందిన వారు ధన్యులు. వారి ఇంట ఎన్నడూ ధనానికి లోటుండదు.

సౌభాగ్య ప్రదాత వ్యూహలక్ష్మి
ఈ విధంగా, శ్రీవారి వక్షస్థలంలో ఉన్న వ్యూహలక్ష్మి కేవలం ఒక ప్రతిమ మాత్రమే కాదు, అది తిరుమల ఆలయం యొక్క ఆధ్యాత్మిక, చారిత్రక, భగవద్ రామానుజుల వారు ఏర్పాటు చేసిన తాంత్రిక ప్రాముఖ్యతను సూచిస్తుంది. వ్యూహలక్ష్మిదర్శనం భక్తులకు సకల సౌభాగ్యాలను ఇస్తుందని నమ్మకం.అందుకే తిరుమల శ్రీవారి దర్శనం చేసేటప్పుడు స్వామి వారి వక్షస్థలానికి కూడా నమస్కరించుకోవాలి అప్పుడు శ్రీనివాసునితో పాటు సిరుల తల్లి అనుగ్రహం కూడా మన మీద ఉంటుంది. శ్రీనివాస గోవిందా! శ్రీ వేంకటేశా గోవిందా!!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

