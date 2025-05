ETV Bharat / spiritual

వృషభ సంక్రమణం రోజేం చేయాలి? కొత్త పనులు స్టార్ట్ చేస్తే అంత మంచిదా? - VRISHABHA SANKRANTI SIGNIFICANCE

Vrishabha Sankranti ( Getty Images )

Published : May 14, 2025 at 2:19 PM IST | Updated : May 14, 2025 at 2:47 PM IST

Vrishabha Sankranti Significance : జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం మొత్తం 12 రాశులు ఉన్నాయి. నవగ్రహాలలో ప్రధాన గ్రహమైన సూర్యుడు ఒక్కో నెలలో ఒక్కో రాశిలో ప్రవేశిస్తాడు. సూర్యుడు ఏ రాశిలో సంచరిస్తే ఆ రాశి సంక్రమణంగా వ్యవహరిస్తారు. సూర్యుడు మేషరాశి నుంచి వృషభ రాశి లోకి ప్రవేశించడాన్ని వృషభ సంక్రమణం అంటారు. ఈ సందర్భంగా వృషభ సంక్రమణం ఎప్పుడు జరుగనుంది? ఆ రోజు పాటించాల్సిన పరిహారాలేంటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం. సంక్రమణం అంటే?

సూర్యుడు ఒక రాశి నుంచి ఇంకో రాశిలోకి ప్రవేశించడాన్నే సంక్రమణం అంటారు. దీనినే సంక్రాంతి అనికూడా అంటారు. వృషభ సంక్రమణం అంటే?

వృషభ సంక్రమణం అంటే వృషభ రాశిలోకి సూర్యుడు ప్రవేశించే సమయం. హిందూ సంప్రదాయంలో వృషభ సంక్రమణానికి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. దీన్ని వృషభ సంక్రాంతి అని కూడా అంటారు. ఇది సాధారణంగా వైశాఖ మాసంలో వస్తుంది. వృషభ సంక్రమణం ఎప్పుడు?

మే 15 గురువారం రోజు సూర్యుడు మేషరాశి నుంచి వృషభ రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. ఈ రోజు తెల్లవారుఝాము 3:49 నిమిషాలకు వృషభ సంక్రమణ నిమిషాలకు జరుగనుంది. తెల్లవారుఝాము 3:50 నుంచి 5:46 వరకు వృషభ సంక్రమణ స్నానదానజపాలకు శుభ సమయం. వృషభ సంక్రమణం ప్రాముఖ్యం

హిందూ పురాణాల ప్రకారం, వృషభ సంక్రాంతి రోజున పవిత్రమైన నదుల్లో స్నానం చేసి, సూర్యునికి అర్ఘ్యం సమర్పించడం, సూర్యాష్టకం, ఆదిత్య హృదయం పారాయణలు చేయడం వంటివి శుభప్రదంగా భావిస్తారు.

వృషభ సంక్రాంతి పూజా విధానం

వృషభ సంక్రాంతి రోజున సూర్యోదయం కంటే ముందే నిద్ర లేవాలి. పవిత్రమైన నదిలో పుణ్య స్నానం ఆచరించాలి. నదీస్నానం చేసే అవకాశం లేని వారు స్నానం చేసే నీటిలో పుణ్య నదులను ఆవాహన చేసుకొని స్నానం చేయాలి. ఒక రాగిపాత్రలో నీరు తీసుకోని అందులో ఎర్రని పువ్వులు, అక్షింతలు వేసి సూర్యభగవానుడికి అర్ధ్యం సమర్పించాలి. 12 సార్లు సూర్యనమస్కారాలు చేయాలి. సూర్యునికి ఎదురుగా కూర్చుని ఆదిత్య హృదయం పారాయణ చేయాలి. అనంతరం ఆవు నెయ్యితో దీపారాధన చేసి ఇష్ట దైవాన్ని ప్రార్థించాలి. ఈ పవిత్రమైన రోజున హవనం, హోమం నిర్వహించడం వలన ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాలు చేకూరుతాయని విశ్వాసం. ముఖ్యంగా కొత్త పనులు ప్రారంభించడానికి వృషభ సంక్రాంతి అత్యంత పవిత్రమైనదని విశ్వాసం. వృషభ సంక్రమణం రోజు ఈ పరిహారాలు తప్పకుండా పాటించాలి వృషభ సంక్రమణం సందర్భంగా నవగ్రహాలకు పూజలు చేయించుకోవడం మంచిది.

బ్రాహ్మణులకు అన్నదానం, వస్త్రదానం చేయాలి. ముఖ్యంగా ఈ రోజు గోధుమలు దానం చేయడం మంచిది.

గోమాతకు గోధుమ పిండితో చేసిన చపాతీలు ఆహారంగా సమర్పించాలి.

అలాగే ఈ రోజు పితృదేవతలకు తర్పణాలు వదలడం వలన పితృ దోషాలు తొలగిపోతాయని విశ్వాసం. వైశాఖ మాసంలో వచ్చే ఈ వృషభ సంక్రమణం రోజున వేసవి తాపాన్ని తగ్గించే జలదానం, పెరుగు, మజ్జిగ, గొడుగు, చెప్పులు, పానకం, చందనం, విసనకర్రలు వంటివి సద్బ్రాహ్మణులకు దానం చేయడం వలన విష్ణులోకం ప్రాప్తిస్తుందని వైశాఖ పురాణం చెబుతోంది. రానున్న వృషభ సంక్రమణం రోజున శాస్త్రంలో చెప్పిన విధివిధానాలు ఆచరించి సకల శుభాలు పొందుదాం. శుభం భూయాత్! ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

