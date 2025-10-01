సరిగ్గా ఆ 47 నిమిషాలే! - "అక్టోబర్ 2న విజయ ముహూర్తం ఇదే
- వాళ్లందరికీ విజయం దక్కుతుంది - జమ్మి పూజలో ఈ మంత్రం పఠిస్తే చాలు!
Published : October 1, 2025 at 11:42 AM IST
Vijaya Dasami muhurtham : రేపే విజయదశమి. నవ రాత్రి ఉత్సవాలు ముగియడంతో దసరా పండగ సెలబ్రేట్ చేసుకునేందుకు అందరూ సిద్ధమవుతున్నారు. అయితే ఈ రోజున దుర్గాదేవి ఆశీస్సుల కోసం భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు. జమ్మి చెట్టుకు సైతం పూజ చేస్తారు. దీంతోపాటుగా కొత్త పనులు చేపట్టాలనుకునేవారు విజయాన్ని కాంక్షిస్తూ ఈ రోజునే ఆరంభిస్తారు.
అయితే, విజయదశమి రోజు మొత్తం మంచిదే అయినప్పటికీ, అందులో ప్రత్యేకమైన విజయ ముహూర్తం ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. దాన్ని విజయ ముహూర్తంగా పిలుస్తారట. రాహుకాలం, దుర్ముహూర్తాలతో సంబంధం లేకుండా.. ఆ ప్రత్యేక ముహూర్తంలో ఎవరు ఏ పనిచేసినా విజయం సిద్ధిస్తుందని చెబుతున్నారు. ఈ ముహూర్తం గురించి పరమ శివుడు పార్వతీ దేవికి చెప్పాడని భవిష్య పురాణంలో ఉంది. మరి, ఇంతకీ ఈ ఏడాది దసరా రోజున ఆ ముహూర్తం ఎప్పుడు వచ్చింది? ఎంత సేపు ఉంటుంది? వంటి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఆ ముహూర్త సమయం ఇదే :
2025లో అక్టోబర్ 2న విజయ ముహూర్తం మధ్యాహ్నం 2 గంటల 09 నిమిషాలకు ఆరంభమవుతుందని జ్యోతిష్యుడు మాచిరాజు చెబుతున్నారు. అప్పటి నుంచి 2 గంటల 56 నిమిషాల వరకు ఈ విజయముహూర్తం ఉంటుందట. ఈ 47 నిమిషాల కాలం అందుబాటులో ఉండే ఈ ముహూర్తం ఎంతో బలమైనదని చెబుతున్నారు. ఎంతో శక్తివంతమైన ఈ ముహూర్త బలం ఏడాదిపాటు కొనసాగుతుందని, ఈ సమయంలో ఏ వ్యాపారం ప్రారంభించినా, ఏ పని మొదలు పెట్టిన అద్భుతమైన విజయం దక్కుతుందని అంటున్నారు.
ఈ ముహూర్తంలో ఉద్యోగంలో చేరితే అత్యున్నత స్థాయికి ఎదుగుతారట. విదేశీ యానం చేస్తే ఎంతో మంచిదని, అక్కడ విజయం సాధిస్తారని చెబుతున్నారు. ఈ విదంగా జీవితానికి సంబంధించిన ఏ పని చేసినా కూడా గెలుపు దక్కుతుందని చెబుతున్నారు.
మహర్నవమి రోజు 'మహిషాసుర మర్దినిగా' జగన్మాత- ఈ విధంగా పూజిస్తే పాపాలు తొలగిపోతాయ్!
జమ్మి చెట్టును ఇలా పూజించాలి :
- దసరా రోజున జమ్మి చెట్టును పూజించే విధానాన్ని కూడా ఆయన వివరించారు.
- జమ్మి చెట్టును అపరాజితా దేవి స్వరూపంగా పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
- దసరా వేళ అక్టోబర్ 2న సాయంత్రం కుటుంబ సభ్యులంతా జమ్మి చెట్టు దగ్గర పూజ చేయాలి
- జమ్మి దగ్గర 3 తమల పాకులు పెట్టి, వాటిపై 3 పసుపు ముద్దలను ఉంచాలి
- ఆ పసుపు ముద్దలకు పై భాగంలో ఎడమ, కుడి భాగంలో కుంకుమ పెట్టాలి
- ఆ పసుపు ముద్దలు అమ్మవారి ప్రతిరూపాలుగా భావించాలి
- ఇందులో మధ్యలో ఉన్న పసుపు ముద్దను అపరాజితా దేవి (రాజరాజేశ్వరి దేవీ)గా భావించాలి. కుడివైపున ఉన్న పసుపు ముద్దను అమ్మవారి అనుచరురాలు విజయా దేవిగా, ఎడమ వైపున ఉన్న పసుపు ముద్దను అమ్మవారి మరో అనుచరురాలు జయా దేవిగా భావించాలట.
- ఇలా భావిస్తూ ఆ 3 పసుపు ముద్దల పైన పసుపు కలిపిన అక్షింతలు వేస్తూ.. మూడు మంత్రాలు జపించాలి.
- అందులో మొదటి మంత్రంగా ఓం అపరాజితా దేవి నమ:, రెండో మంత్రంగా ఓం విజయాదేవి నమ:, మూడో మంత్రంగా ఓం జయా దేవి నమ: అని చదువుతూ పూజించాలని మాచిరాజు సూచిస్తున్నారు.
- ఇలా చేయడం వల్ల ఏడాది కాలం పాటు అపరాజితా దేవి అనుగ్రహం మీ పైన ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు.
ఆ రాశివారికి వ్యాపారంలో లాభాలు- ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేస్తే మంచిది!