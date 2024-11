ETV Bharat / spiritual

కార్తిక శనివారం "వేంకటేశ్వర శంఖుచక్రదీపం" వెలిగిస్తే చాలు - కలి దోషాలు, పీడలు, బాధలన్నీ ఇట్టే తొలగిపోతాయట!

How to Light Shanku Chakra Deepam in Karthika Masam : ప్రస్తుతం మాసాలన్నింటిలోకెల్లా పరమపావనమైన కార్తిక మాసం నడుస్తోంది. ఈ మాసంలో స్నానం, దీపం, దానం, అభిషేకం, ఉపవాసం వంటివి విశేషమైన ఫలితాన్ని ఇస్తాయి. ఈ క్రమంలోనే దాదాపు అందరూ ఎక్కువగా దీపారాధన, ప్రత్యేకమైన పూజలు చేస్తుంటారు. ఇక ఈ మాసంలో వచ్చే ఒక్కో వారానికి ఒక్కో ప్రత్యేకత ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవమైన వేంకటేశ్వరస్వామి అనుగ్రహం పొంది కలి బాధలు, పీడలు, దోషాలన్ని తొలగిపోవాలంటే.. వేంకటేశ్వర శంఖుచక్ర దీపాన్ని వెలిగించాలంటున్నారు ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్. మరి, ఈ దీపాన్ని ఎలా వెలిగించాలి? ఏ రోజు వెలిగిస్తే విశేషమైన ఫలితాలు కలుగుతాయో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

కార్తిక మాసం.. దీపారాధనకు విశిష్టమైనది. అందులో భాగంగా పరమ పవిత్రంగా భావించే ఈ మాసంలో కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవంగా భావించే వేంకటేశ్వరస్వామి అనుగ్రహం పొంది.. కలి బాధలన్నీ పోవాలంటే వేంకటేశ్వర శంఖుచక్రదీపం వెలిగించాలంటున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్. ఈ మాసంలో ఇంట్లో ఏ రోజైనా సరే లేదంటే ప్రత్యేకంగా శనివారం ఈ దీపాన్ని వెలిగిస్తే ఇంకా విశేషమైన ఫలితాలు ఉంటాయంటున్నారు. ముఖ్యంగా వేంకటేశ్వర స్వామి సంపూర్ణమైన అనుగ్రహం లభించి కలి బాధలు, పీడలు, దోషాలన్నీ తొలగిపోతాయంటున్నారు.

ఈ దీపాన్ని ఎలా వెలిగించాలంటే?