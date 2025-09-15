ETV Bharat / spiritual

కంటి సమస్యలతో బాధపడుతున్నారా? ఈ ఆలయానికి వెళ్తే అంతా సెట్!

వల్లీశ్వరర్ క్షేత్రాన్ని దర్శిస్తే సకల సౌభాగ్యాలు!

Lord shiva
Lord shiva (Getty images)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 15, 2025 at 3:15 AM IST

3 Min Read
Velleeswarar Temple Chennai : పరమ శివునికి వైద్యనాధుడనే మరో పేరు కూడా ఉంది. అంటే శివుని పూజిస్తే ఎలాంటి అనారోగ్యాలైనా తొలగిపోతాయి కాబట్టి శివునికి ఈ పేరు వచ్చిందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. తమిళనాడు రాష్ట్ర రాజధాని చెన్నై నగరంలోని అతి ప్రాచీన శివాలయంలోని శివుని దర్శిస్తే భయంకరమైన నేత్రవ్యాధులు కూడా దూరమవుతాయని అంటారు. ఇంతకూ ఈ ఆలయం ఎక్కడుంది? ఆలయ విశేషాలేమిటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

వల్లీశ్వరర్ ఆలయం ఎక్కడుంది?
తమిళనాడు రాష్ట్ర రాజధాని చెన్నై నగరంలోని మైలాపుర్​లో వెలసిన అతి ప్రాచీన శివాలయం వల్లీశ్వరర్ ఆలయం. ఈ క్షేత్రంలో శివుడు వల్లీశ్వరర్​గా పూజలందుకుంటున్నాడు. ఐదు అంతస్థుల గోపురంలో అలరారే ఈ క్షేత్రంలో వెలసిన వల్లీశ్వరర్ కంటి చూపును కాపాడే వైద్యుడిగా పూజలందుకోవడం విశేషం.

ఆలయ స్థల పురాణం
గొప్ప దానశీలి అయిన బలి చక్రవర్తి కథ అందరికీ తెలిసిందే! శ్రీ మహావిష్ణువు వామనావతారంలో బలి చక్రవర్తిని మూడు అడుగుల నేలను దానంగా అడిగి ముల్లోకాలను ఆక్రమించిన విషయం వామన పురాణంలో వివరించి ఉంది. బలి చక్రవర్తి వామనావతారంలో ఉన్న విష్ణుమూర్తికి మూడు అడుగుల నేలను దానంగా ఇవ్వడానికి సిద్ధపడినప్పుడు రాక్షస గురువైన శుక్రాచార్యుడు వచ్చింది విష్ణుమూర్తి అనీ, దానం ఇవ్వద్దని వారించాడంట! కానీ మాట తప్పని బలి చక్రవర్తి దానం ఇవ్వడానికే సిద్ధపడ్డాడు. అప్పుడు శుక్రుడు చిన్న కీటకంగా మారి, బలి చక్రవర్తి దానం చేసేటప్పుడు నీటిని ధారగాపోసే కమండలంలో దూరి నీరు బయటకు రాకుండా అడ్డుకున్నాడంట! అప్పుడు వామనావతారంలో ఉన్న విష్ణుమూర్తి దర్భతో కమండలం రంధ్రాన్ని పొడవడంతో ఆ దెబ్బకు శుక్రాచార్యుని కన్ను పోతుంది.

పోగొట్టుకున్న చూపును పొందిన శుక్రాచార్యుడు
ఆ తరువాత శుక్రాచార్యుడు ఈ ప్రాంతానికి వచ్చి వల్లీశ్వరర్​ను పూజించడంతో పోయిన కంటిచూపు తిరిగి వచ్చిందంట! ఆనాటి నుంచి వల్లీశ్వరుడు కంటి చూపును ప్రసాదించే ధన్వంతరిగా పూజలు అందుకుంటున్నాడు. ఇందుకు నిదర్శనంగా గర్భాలయంలో శివుని పూజిస్తున్న శుక్రాచార్యుని కూడా భక్తులు దర్శించుకోవచ్చు. ఈ ఆలయంలో శివుని పూజిస్తే శుక్రగ్రహ దోషాలు కూడా తొలగిపోయి ఐశ్వర్యవంతులవుతారని ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.

ఇతర ఉపాలయాలు
గర్భాలయంలో వల్లీశ్వరర్​తో పాటు సిద్ధి బుద్ధి సమేత వినాయకుని, కామాక్షిదేవిని, సప్తమాతృకలను, దుర్గాదేవిని, ఇతర దేవీదేవతలను కూడా దర్శించుకోవచ్చు.

దర్శన ఫలం
మైలాపూర్​లో వెలసిన వల్లీశ్వరర్​ను దర్శించుకుంటే కోరిన కోర్కెలు తీరడంతో పాటు కంటి చూపునకు సంబంధించిన సమస్యలు కూడా తొలగిపోతాయని భక్తుల విశ్వాసం. ఆశ్చర్యమేమిటంటే ఈ విషయాన్నీ భక్తులతో పాటు వైద్యులు కూడా విశ్వసిస్తారు. ఈ ప్రాంతంలోని నేత్ర వైద్యులు, అనేక నేత్ర సమస్యలతో తమ వద్దకు వచ్చిన వారికి చికిత్స అందించిన తరువాత కంటి చూపు మెరుగవడం కోసం వల్లీశ్వరర్​ను దర్శించుకోమని సూచిస్తారంట!

వాలిచే పూజలు అందుకున్న వల్లీశ్వరర్
త్రేతాయుగంలో అతి ప్రాచీనమైన ఈ శివాలయాన్ని వానర రాజైన వాలి కూడా దర్శించి, పూజలు జరిపి స్వామి అనుగ్రహాన్ని పొందినట్లు స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.

ఎలా చేరుకోవాలి
దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాల నుంచి చెన్నై నగరానికి చేరుకోవడానికి రైలు, బస్సు, విమాన సౌకర్యాలున్నాయి. చెన్నై నగరం నడిబొడ్డున మైలాపుర్ ఉంది కాబట్టి ఈ ఆలయానికి సులభంగా చేరుకోవచ్చు. మనం కూడా వల్లీశ్వరర్ క్షేత్రాన్ని దర్శించి పరమశివుని అనుగ్రహంతో నేత్ర బాధలు పోగొట్టుకోవడంతో పాటు సకల సౌభాగ్యాలు పొందుదాం.
ఓం నమః శివాయ!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

TAGGED:

