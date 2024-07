వంట గదిలో ఈ పనులు చేస్తున్నారా? - అయితే, మీ ఇంటికి అష్టదరిద్రం పట్టుకుంటుంది! - Kitchen Vastu tips

Avoid These Things in Kitchen As Per Vastu : వంటిగది విషయంలో కొన్ని వాస్తు నియమాలను తప్పక పాటించాల్సిన అవసరముందంటున్నారు వాస్తు పండితులు. లేదంటే.. నెగటివ్ ఎనర్జీ ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తుందని.. ఫలితంగా కుటుంబ అభివృద్ధి దెబ్బతింటుందని, ఆర్థిక సమస్యలతోపాటు ఆరోగ్యపరంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొవాల్సి వస్తుందంటున్నారు. అవేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

పాడైపోయిన ఫుడ్ : పాడైన ఆహారం వంటింట్లో ఉంచుకోవడం మంచిదికాదట. దానివల్ల ఇంట్లోకి నెగటివ్ ఎనర్జీ చేరి వివిధ సమస్యలను సృష్టించే ఛాన్స్ ఉంటుందట. అలాగే పనికిరాని పదార్థాలు, వస్తువులు ఇంట్లో ఉంచుకోవద్దంటున్నారు. వీటి కారణంగా ఆ ఇంట్లో ఆర్థిక సంక్షోభం తలెత్తే అవకాశం ఉండవచ్చంటున్నారు వాస్తు పండితులు.

అవి ఖాళీగా ఉండొద్దు : ఇంట్లో చిరుధాన్యాలు, ఇతర వంట సామగ్రి స్టోర్ చేసుకునే డబ్బాలు, సీసాలు ఎప్పుడూ ఖాళీగా ఉండకుండా చూసుకోవాలట. ఎందుకంటే.. ఖాళీ డబ్బాలు ఇంట్లో లేమిని సూచిస్తుందంటున్నారు వాస్తు పండితులు. ఒకవేళ ఉంటే.. వాటిని ఈశాన్యం, తూర్పు లేదా ఉత్తర దిశలలో నిల్వ చేసుకోవడం మంచిదట.

ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు : వంటగదిలో పనిచేయని ఎలక్ట్రానిక్ కిచెన్ సామాగ్రి ఉండకుండా జాగ్రత్త పడాలంటున్నారు. వాడని వంటగది సామగ్రి వల్ల ఇంట్లోకి సంపద రాదట. కాబట్టి, అలాంటివి ఉంటే వెంటనే తొలగించి.. వీలైనంత సింపుల్​గా ఉంచుకోవడం మంచిదంటున్నారు.