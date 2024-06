వాస్తు: మీ ఇంట్లో కరివేపాకు చెట్టు ఈ దిశలోనే ఉందా? - లేదంటే, ఆర్థిక నష్టాలు తప్పవు! - Vastu Tips For Curry Leaves Plants

Where To Plant Curry Leaves Tree as Per Vastu : ఈరోజుల్లో ఎక్కువ మంది ఇళ్లల్లో రకరకాల మొక్కలు పెంచేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా వంటింటి అవసరాలకు ఉపయోగపడుతుందని, ఆరోగ్య ప్రయోజనాల దృష్ట్యా.. చాలా మంది ఇంటి పెరట్లో ఎక్కడ ఖాళీ ప్లేస్ ఉంటే అక్కడ కరివేపాకు మొక్కలు నాటుతుంటారు. అయితే కరివేపాకు(Curry Leaves) చెట్టును.. వాస్తుప్రకారం సరైన దిశలో నాటుకోవడం చాలా అవసరమని చెబుతున్నారు వాస్తుశాస్త్ర నిపుణులు. లేదంటే.. దాని కారణంగా ఇంట్లో నెగటివ్ ఎనర్జీ చేరి ఆర్థిక సమస్యలు తలెత్తే ఛాన్స్ ఉంటుందంటున్నారు. అంతేకాదు.. ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యుల మధ్య కలహాలకు దారితీస్తుందంటున్నారు వాస్తు పండితులు. ఇంతకీ, వాస్తు ప్రకారం.. కరివేపాకు చెట్టును ఏ దిశలో పెంచుకోవాలి? ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

ఇంట్లో కరివేపాకు మొక్క నాటుకోవడానికి.. ఇంటికి పడమర దిశ అనువైనదిగా వాస్తుశాస్త్ర నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే.. ఈ దిశను చంద్రుడి దిశగా చెబుతుంటారు. కాబట్టి, ఆ దిశ కరివేపాకు చెట్టు పెంచుకోవడానికి సరైన ప్రదేశమని చెబుతున్నారు.

వాస్తుప్రకారం.. పడమర దిశలో కరివేపాకు మొక్క పెంచుకోవడం వలన శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయంటున్నారు వాస్తు పండితులు. ముఖ్యంగా ఇంట్లో నెగటివ్ ఎనర్జీ తొలగిపోయి పాజిటివ్ ఎనర్జీ పెరుగుతుందని చెబుతున్నారు

అలాగే.. ఆ ఇంట్లో సుఖ సంతోషాలు నెలకొంటాయని, లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహంతో సిరి సంపదలు కలుగుతాయని అంటున్నారు. అయితే, సరైన దిశలో నాటడం మాత్రమే కాదు దాని సంరక్షణకు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు.

