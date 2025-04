ETV Bharat / spiritual

రేపే "వరూథిని ఏకాదశి" - ఈ దానాలు చేస్తే మిమ్మల్ని కష్టపెడుతున్న సమస్యలన్నీ తీరిపోతాయి! - VARUTHINI EKADASHI 2025 PUJA VIDHI

How to Do Pooja on Varuthini Ekadashi : హిందూ సంప్రదాయంలో ఏకాదశిని చాలా పవిత్రమైన తిథిగా భావిస్తారు. అయితే, ప్రతి నెలా శుక్ల పక్షంలో ఓ ఏకాదశి, కృష్ణ పక్షంలో మరో ఏకాదశి వస్తుంది. ఇలా వచ్చే ఏకాదశుల్లో కొన్నింటికి చాలా ప్రత్యేకత ఉంటుంది. అలాంటి వాటిల్లో ఒకటి "వరూథిని ఏకాదశి". ఇది ఏటా చైత్ర మాసంలోని కృష్ణ పక్షంలో వచ్చే ఏకాదశి నాడు వస్తుంది. అయితే, ఈ సంవత్సరం ఏప్రిల్ 24న గురువారం "వరూథిని ఏకాదశి" వచ్చింది.

ఈ పవిత్రమైన రోజున విష్ణువు వామనావతారాన్ని ఆరాధిస్తారు. శ్రీ మహావిష్ణువు అనుగ్రహం పొందేందుకు ఈరోజు అత్యంత పవిత్రమైనదిగా పరిగణిస్తారు. అంతేకాదు, ఉపవాసం ఉండడం, దానధర్మాలు చేయడం వల్ల గొప్ప ఫలితాలు లభిస్తాయని నమ్ముతారు. ఇంతకీ, వరూథిని ఏకాదశి రోజు మహావిష్ణువుని ఎలా పూజించాలి? ఎలాంటి దానధార్మాలు చేయాలి? ఏవిధమైన విధివిధానాలు పాటించాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కొన్ని ముఖ్యమైన విధివిధానాలు వరూథిని ఏకాదశి రోజు పాటిస్తే సంవత్సరం మొత్తం అదృష్టం బాగా కలిసిరావడంతోపాటు అష్టైశ్వర్యాలు, భోగ భాగ్యాలు సిద్ధింపచేసుకోవచ్చని ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్ వివరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా వరూథిని ఏకాదశి రోజుఎవరైనా సరే "ఏకాదశి వ్రతం" చేస్తే 10వేల సంవత్సరాల పాటు తపస్సు చేసిన ఫలితం కలుగుతుందని భవిష్యోత్తర పురాణం తెలియజేస్తుందని చెబుతున్నారు.

ఏకాదశి వత్రం అంటే ఏమిటి?

ఏకాదశి వ్రతం అంటే ఏమిటంటే, రోజు వారీ పూజలతోపాటు రోజంతా ఆహారం తీసుకోకుండా పాలు, పండ్లు మాత్రమే స్వీకరిస్తూ ఉపవాసం ఉండాలి. మరుసటి రోజు ఎవరికైనా భోజనం పెట్టి ఆ తర్వాత ఆహారం స్వీకరిస్తే దాన్ని ఏకాదశి వ్రతం అంటారు. అయితే, ఇలా రోజంతా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. పగలు పాలు, పండ్లు స్వీకరిస్తూ రాత్రి పూట గోధుమ రవ్వతో చేసిన పదార్థాలు తినవచ్చు. దీన్ని హరినక్తం అంటారు. అలా ఉన్నా కూడా ఏకాదశి వ్రతం చేసిన ఫలితం కలుగుతుందంటున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు.