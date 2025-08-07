Varalakshmi Vratam Poja Vdhanam : శ్రావణమాసం వచ్చిందంటే చాలు మహిళల హడావుడి అంతా ఇంతా కాదు. పూజలు, నోములు, వ్రతాలతో ఈ మాసమంతా ఎక్కడ చూసినా కళకళలాడుతూ, కోలాహలంగా ఉంటుంది. శ్రావణ మాసంలో మంగళవారాలు, శుక్రవారాలు అమ్మవారి ఆరాధనకు విశిష్టమైనవి. ప్రత్యేకంగా శ్రావణమాసంలో పౌర్ణమికి ముందు వచ్చే శుక్రవారం నాడు చేసే వరలక్ష్మీ వ్రతానికి సనాతన హిందూ ధర్మంలో ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. మరి ఈ వరలక్ష్మీ వ్రతం శాస్త్రోక్తంగా ఎలా చేసుకోవాలో ఈ కథనంలో చూద్దాం.
వరలక్ష్మీ వ్రతం ఎప్పుడు
ఈ ఏడాది ఆగస్టు 8వ తేదీ వరలక్ష్మీ వ్రతం జరుపుకోబోతున్నాం. సాధారణంగా ప్రతి శుక్రవారం ఉదయం 10:30 నిమిషాల నుంచి 12 గంటల వరకు రాహుకాలం ఉంటుంది కాబట్టి పూజను ఉదయం 10:30 లోపు కానీ , 12 గంటల తర్వాత కానీ చేసుకోవాలి. ఈ రోజు వరలక్ష్మీదేవిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తే అమ్మవారి అనుగ్రహంతో సిరి సంపదలు కలుగుతాయని జీవితంలో డబ్బులకు లోటు ఉండదని విశ్వాసం.
వరలక్ష్మీ వ్రతం పూజా విధానం
వరలక్ష్మీ వ్రతం చేసే గృహిణులు సూర్యోదయానికి ముందుగా నిద్రలేచి ఇంటిని శుభ్రం చేసుకోవాలి. లక్ష్మీదేవికి ఆహ్వానం పలుకుతూ ఇంటి ముంగిలిలో అందమైన రంగవల్లులు తీర్చిదిద్దాలి. ఇంటి గుమ్మాన్ని మామిడి తోరణాలతో, పూలమాలలతో అలంకరించుకోవాలి. అభ్యంగన స్నానం చేసి శుచియై పట్టు వస్త్రాలు ధరించాలి.
పూజా సామాగ్రి
పసుపు, కుంకుమ, గంధం, పన్నీరు, అగరుబత్తులు, దీపారాధన కుందులు, ఆవునెయ్యి, ఒత్తులు, కర్పూరం, అక్షింతలు, పూలు, అరటి పండ్లు, అరటి పిలకలు, కొబ్బరికాయలు, తమలపాకులు, వక్కలు, తోరాలు కట్టుకోడానికి నూలు దారం, కలశానికి వెండి/ఇత్తడి/రాగి చెంబు, అమ్మవారికి నూతన వస్త్రాలు, ఆభరణాలు, అమ్మవారి రూపు, అమ్మవారిని ప్రతిష్ఠించడానికి పీట వంటి సామగ్రిని ముందుగానే సిద్ధం చేసుకోవాలి.
పూజా విధానం
ముందుగా పూజామందిరంలో మండపాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. అరటిపిలకలతో, పుష్ప మాలికలతో, మామిడి కొమ్మలతో మండపాన్ని అలంకరించుకోవాలి. సమంత్ర పూర్వకంగా అమ్మవారిని ప్రతిష్ఠించుకోవాలి. అనంతరం కలశంలో గంగాజలం, పూలు, అక్షింతలు వేసి మామిడి ఆకులతో అలంకరించి పైన కొబ్బరికాయను ఉంచి, దానిపై ఎరుపు రంగు జాకెట్ ముక్కను ఉంచి కలశం సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఈ కలశాన్ని మన శక్తికి తగినట్లుగా రకరకాల ఆభరణాలతో అలంకరించుకోవచ్చు. కలశం సిద్ధం చేసుకున్న తర్వాత కలశానికి ముందు వైపుగా అమ్మవారి చిత్ర పటాన్ని కానీ, విగ్రహాన్ని కానీ ఉంచుకోవాలి.
నైవేద్యం సిద్ధం చేయడం ప్రధానం
ముందుగా అమ్మవారి మహా నైవేద్యానికి కావలసిన పదార్ధాలను తయారు చేసి సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి. వరలక్ష్మి వ్రతం రోజు అమ్మవారికి మహానైవేద్యం సమర్పిస్తే మంచిది. అమ్మవారికి ప్రీతికరమైన పిండివంటలు, పులిహోర, గారెలు, బూరెలు వంటి పదార్ధాలు నైవేద్యం కోసం పూజ ప్రారంభించే ముందే సిద్ధం చేసుకున్న తర్వాతనే పూజ ప్రారంభించుకోవాలి.
గణపతి పూజ
ముందుగా అమ్మవారి సమక్షంలో ఆవు నేతితో దీపారాధన చేసుకోవాలి. అనంతరం తమలపాకులో పసుపుతో గణపతిని తయారు చేసి షోడశోపచారాలతో పూజించాలి. అరటి పండ్లు, బెల్లం వినాయకుని నైవేద్యంగా సమర్పించాలి.
కలశ పూజ
సిద్ధం చేసుకున్న కలశంలోకి సమస్త నదీ జలాలను ఆవాహన చేస్తూ కలశపూజ చేయాలి. అనంతరం కలశంలో జలాన్ని పూజాద్రవ్యాలపైన చల్లుకోవాలి.
వరలక్ష్మికి షోడశోపచారాలు
అనంతరం శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవి మంత్రపూర్వకంగా ఆవాహన చేసి, షోడశోపచార పూజలు చేయాలి.
తోరాలు సిద్ధం
నూలు దారానికి పసుపు పూసి పువ్వులతో అమర్చి తయారు చేసిన తోరాలను అమ్మవారి ముందు ఉంచి అక్షింతలతో పూజించాలి.
అష్టోత్తర పూజ
అనంతరం కలువ, గులాబీ పువ్వులు అక్షింతలు వేస్తూ శ్రీలక్ష్మీదేవి అష్టోత్తర శత నామాలు చదువుకోవాలి. అనంతరం కొబ్బరికాయ కొట్టి నమస్కరించుకోవాలి. అమ్మవారికి పులిహోర, గారెలు, బూరెలు, పరమాన్నం, వడపప్పు, పానకం, శనగలు, చలిమిడి వంటి సాంప్రదాయ ప్రసాదాలను నివేదించాలి. కర్పూర నీరాజనం ఇచ్చి మంగళ హారతులు ఇవ్వాలి. తరువాత అమ్మవారిని తొలి ముత్తైదువగా భావించి చీర, జాకెట్టు, తోరం, పసుపు కుంకుమలతో వాయనం ఇవ్వాలి.
వాయనం ఎలా ఇవ్వాలి?
నోములు, వ్రతాలూ చేసుకునేటప్పుడు ఇచ్చే వాయనం చాలా పవిత్రమైనది, ఎంతో విశిష్టమైనది. వాయనంలో ప్రధానంగా నూతన వస్త్రం (చీర లేదా జాకెట్టు ముక్క), పసుపు, కుంకుమ, గాజులు, 5 తమలపాకులు, రెండు వక్కలు, పువ్వు, రెండు పళ్లు, ఒక పిడికెడు నానబెట్టిన శనగలు, చలిమిడి వీటితో పాటు శక్తికొద్దీ దక్షిణ ఇవన్నీ తప్పనిసరిగా ఉండాలి.
ఇస్తినమ్మ వాయనం!
వ్రతాలూ నోములలో వాయనం ఇచ్చేటప్పుడు వాయనం ఇస్తున్న వారు 'ఇస్తినమ్మ వాయనం' అంటే, వాయనం పుచ్చుకున్నవారు 'పుచ్చుకుంటినమ్మ వాయనం' అంటారు. నా వాయనం స్వీకరించేది ఎవరు అని ఇచ్చేవారు ప్రశ్నిస్తే? 'నేనే మంగళ గౌరీ పార్వతి దేవి' అని వాయనం పుచ్చుకున్నవారు అంటారు. ఇందులోని అంతరార్ధం ఏమిటంటే మన ఇంటికి తాంబూలం తీసుకోడానికి వచ్చింది సాక్షాత్తూ అమ్మవారి స్వరూపమైన పార్వతిగానో, వరలక్ష్మీదేవిగానో భావించాలని సూచించడం.
వ్రత కథ
పూజ పూర్తయ్యాక భక్తిశ్రద్ధలతో తోరాలను కట్టుకొని వ్రత కథను చదువుకుని అక్షింతలు వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ముత్తైదువులకు యధాశక్తి తాంబూలాలు, వాయనాలు ఇవ్వాలి. పెద్ద ముత్తైదువులకు నమస్కరించి ఆశీర్వాదం తీసుకోవాలి.
వరలక్ష్మీ వ్రత ఫలం
శ్రావణ శుక్రవారం వరలక్ష్మీ వ్రతం చేయడం మహిళలకు అత్యంత శుభప్రదం. ఎవరైతే శాస్త్రోక్తంగా వరలక్ష్మీదేవి వ్రతాన్ని ప్రతి ఏడాది ఆచరిస్తారో ఆ ఇంట సిరి సంపదలకు లోటుండదు. భక్తిశ్రద్ధలతో వరలక్ష్మీ వ్రతాన్ని ఆచరించినవారు అమ్మవారి ఆశీస్సులతో సుఖ సంతోషాలతో జీవిస్తారని విశ్వాసం. ఎవరికైనా శ్రావణమాసం రెండో శుక్రవారం వరలక్ష్మీ వ్రతం చేసుకోవడానికి వీలుకాకపోతే శ్రావణ మాసంలోని ఏ శుక్రవారంలోనైనా వరలక్ష్మీ వ్రతం చేసుకోవచ్చు.
ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవ్యై నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
