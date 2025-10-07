బ్రహ్మ వరంతో రామాయణం రాసిన బోయవాడు- ఈ కథ మీకు తెలుసా?
వాల్మీకి జన్మదినం సందర్భంగా ప్రత్యేక కథనం!- బోయవానిగా ఉన్న వాల్మీకీ రామాయణం రచించడానికి అసలు కారణం ఏంటో తెలుసుకుందామా!
Published : October 7, 2025 at 4:01 AM IST
Valmiki Jayanti 2025 Special Story: పవిత్ర భారతదేశంలో ఎందరో మహర్షులు అవతరించి బ్రహ్మనిష్ఠా గరిష్టులై లోకోపకారకములైన ఎన్నెన్నో ఘనకార్యాలు నిర్వర్తించారు. యుగయుగాల భారతీయ సంస్కృతినీ, విజ్ఞానమును విశ్వానికి చాటిన ధర్మస్వరూపులు, త్రికాలజ్ఞులైన మన మహర్షులు గుర్తించిన విషయాలెన్నో మన పురాణితిహాసాల్లో కనిపిస్తాయి. వారు స్వయంగా ధర్మాన్ని ఆచరించి లోకానికి ఆదర్శప్రాయులైనారు. అనేక ధర్మశాస్త్రాలు రచించి ప్రపంచానికి ఉపకరించారు. అక్టోబర్ 7 వాల్మీకి మహర్షి జన్మదినం సందర్భంగా శ్రీ రామాయణం కావ్యకర్త వాల్మీకి మహర్షి గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
బోయవాని చరిత్ర
వాల్మీకి పూర్వాశ్రమంలో రత్నాకరుడనే బోయవాడు. ఇతను అరణ్యాల్లో దారికాచి బాటసారులను దోచుకుంటూ తన భార్యాబిడ్డలను పోషించుకుంటుండేవాడు. ఒకనాడు ఆ మార్గంలో నారద మహర్షి వెళుతుండగా బోయవాడు అతనిని కూడా దోచుకోబోయాడు. అప్పుడు నారద మహర్షి అతనితో 'నేను మహర్షిని! నా వద్ద విలువైనవి ఏమి ఉండవు, అయినా నువ్వు ఇలా దారికాచి బాటసారులను దోచుకుంటూ పాపం చేయడం తప్పుకదా!" అంటాడు. అప్పుడు బోయవాడు 'నా భార్యాబిడ్డలను పోషించడం నా ధర్మం! అందుకే ఇలా చేస్తున్నాను' అంటాడు. అప్పుడు నారద మహర్షి బోయవానితో ' ఏ భార్య బిడ్డల కోసం నువ్వు దొంగగా జీవిస్తున్నావో వారు నీ పాపంలో భాగం పంచుకుంటారేమో కనుక్కుని రా!' అంటాడు.
బోయవానిని ఆశ్చర్యపరచిన భార్య పిల్లల నిర్ణయం!
బోయవాడు వేగంగా ఇంటికి వెళ్లి తన భార్య పిల్లలతో 'మిమ్మల్ని పోషించడానికి నేను ఇలా దొంగతనాలు చేస్తున్నాను. ఇందువల్ల నాకు సంక్రమించిన పాపంలో మీరు భాగం పంచుకుంటారా!' అని అడుగుతాడు. బోయవాని మాటలకు అతని భార్య "నన్ను పోషించడం నీ బాధ్యత! నీ పాపాలు పంచుకోవాల్సిన అవసరం నాకు లేదని" అంటుంది. అదే మాదిరి అతని పిల్లలు కూడా "మమ్మల్ని కన్నందుకు పోషించడం కూడా నీ బాధ్యత! కానీ నీ పాపంలో మాత్రం మాకు ఎలాంటి భాగం లేదని" అంటారు.
నారదుని మంత్రోపదేశం
భార్యాబిడ్డల మాటలకు ఆశ్చర్యపోయిన బోయవాడు వెంటనే అరణ్యానికి తిరిగి వచ్చి నారద మహర్షితో జరిగింది చెబుతాడు. అప్పుడు నారద మహర్షి 'చూసావుగా! నీ పాపాన్ని నువ్వే అనుభవించాలి, అందుకే ఇకనుంచైనా ఈ పాపపు పనులు మానేసి నేను చెప్పిన తారక మంత్రాన్ని పఠించి మోక్షాన్ని పొందు! అని చెప్పి బోయవానికి 'రామ' తారక మంత్రాన్ని ఉపదేశించాడు.
వాల్మీకిగా మారిన బోయవాడు!
నారద మహర్షితో తారక మంత్రోపదేశం పొందిన బోయవాడు ఆనాటి నుంచి రామ తారక మంత్రాన్ని అకుంఠిత దీక్షతో జపం చేయసాగాడు. అలా ఎన్నో ఏళ్ళు గడిచాయి. నారద మహర్షి లోకకల్యాణం కోసం భూలోక సంచారం చేస్తూ తిరిగి అదే మార్గంలో వెళుతుండగా అతనికి 'రామ' తారక మంత్రం ఎక్కడినుంచో వినపడసాగింది. అక్కడంతా వెతికిన తర్వాత అతనికి తాను మంత్రోపదేశం చేసిన బోయవాడు తారక మంత్రాన్ని జపం చేస్తూ కనిపించాడు. కొన్నేళ్లుగా అతను అలాగే తపస్సు చేస్తూ ఉన్నందున ఆ బోయవానిపై వల్మీకములు అంటే పుట్టలు ఏర్పడ్డాయి. నారదుడు అతన్ని పైకి లేపి అభినందించాడు. అలా వాల్మీకం నుంచి బయట పడ్డాడు కాబట్టి నారదుడు ఆ బోయవానికి వాల్మీకి అని నామకరణం చేసి రామాయణ మహాకావ్యం రచించే పనిని అప్పజెప్పాడు.
బ్రహ్మ ప్రత్యక్షం
మరొక కథనం ప్రకారం నారదుని మంత్రోపదేశంతో ముని వృత్తిని చేపట్టిన వాల్మీకి తపస్సు చేసుకుంటూ జీవిస్తుండేవాడు. ఒకనాడు క్రౌంచపక్షుల జంటలో మగ పక్షిని ఒక బోయవాడు తన బాణంతో కొట్టి చంపగా, ఆడ పక్షి ఆ మగ పక్షి చుట్టూ తిరుగుతూ దుఃఖిస్తుంది. అది చూసిన మహర్షి మనసు చలించి అసంకల్పితంగా అతని నోటి వెంట ఒక శ్లోకం వస్తుంది. అప్పుడు బ్రహ్మ దేవుడు వాల్మీకి ముందు ప్రత్యక్షమై అనుకోకుండా నువ్వు చెప్పిన ఈ శ్లోకమే రామాయణానికి మూలం అవుతుందని చెప్తాడు.
బోయవానికి బ్రహ్మదేవుని వరం
బ్రహ్మదేవుడు వాల్మీకి ఆశ్రమానికి వచ్చి అతనితో "నాయనా! నువ్వు రామాయణం రాయడానికి సంకల్పించి కూర్చోగానే శ్రీరాముడు, లక్ష్మణుడు, సీత, రావణాసురుడు, హనుమంతుడు తదితర రామాయణ పాత్రలన్నీ మాట్లాడుకునే మాటలు, వారి మనసులో మాట్లాడుకునే మాటలు కూడా నీకు స్పష్టంగా తెలుస్తాయి. ఇందులో ఒక్క మాట కూడా అబద్ధం కానీ, కల్పితం కానీ ఉండదు. కాబట్టి నీవు వెంటనే రామాయణ మహాకావ్యం రచనకు శ్రీకారం చుట్టు! నీకు శుభం కలుగుగాక! ఈ రామాయణ మహాకావ్యం రచనతో నీకు విశ్వవిఖ్యాతి కలుగుగాక!" అని వరం ఇచ్చి వెళ్ళిపోయాడు.
రామాయణ మహా కావ్య రచన
వాల్మీకి మహర్షి రామాయణం రాయడానికి ధ్యానం చేసి కూర్చోగానే బ్రహ్మ ఇచ్చిన వరం మేరకు రామాయణంలోని పాత్రలు, మాట్లాడుకునే విషయాలతో సహా కళ్ళకు కట్టినట్లుగా కనిపించేది. ఆ విధంగా వాల్మీకి రామాయణాన్ని రచించడం ప్రారంభించి మొత్తం 24 వేల శ్లోకాలతో 6 కాండలు, ఉత్తరకాండతో సహా రామాయణ మహాకావ్యాన్ని రచించి లోకానికి అందించాడు. వాల్మీకి మహర్షి రచించిన రామాయణ మహాకావ్యం నేడు లోకాలకు ఆదర్శప్రాయమైంది. రామాయణం అదికావ్యంగా పూజ్యనీయమైంది. ఇంతటి గొప్ప కావ్యాన్ని మానవాళికి అందించి చిరస్మరణీయుడైన వాల్మీకి మహర్షి జయంతి సందర్భంగా ఆ మహనీయుని స్మరించుకోవడం మన ధర్మం. జైశ్రీరామ్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.