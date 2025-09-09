ఉండ్రాళ్ల తద్ది- అమ్మాయిలు ఈ వ్రతం చేస్తే మంచి భర్త రావడం ఖాయం!
బృహత్యుమా వ్రతం విశిష్టత- పూజ విధానం వివరాలు మీ కోసం!
Published : September 9, 2025 at 3:00 PM IST
Undralla Thaddi Vratham : హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం ఉత్తరాయణం కన్నా దక్షిణాయన పుణ్యకాలం భగవంతుని ఆరాధనకు శ్రేష్టమైనది. ఈ సమయంలోనే స్త్రీలకు సంబంధించిన అనేక వ్రతాలు, నోములు, పూజలు వస్తాయి. అంతేకాదు ముఖ్యమైన పండుగలన్నీ కూడా దక్షిణాయన పుణ్యకాలంలోనే వస్తాయి. భాద్రపద మాసం బహుళ తదియ రోజు స్త్రీలు విశేషంగా చేసుకునే బృహత్యుమా వ్రతం గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
పరమేశ్వరుడు పార్వతికి చెప్పిన నోము!!
బృహత్యుమా వ్రతం గురించి సాక్షాత్తు శివుడే స్వయంగా పార్వతీదేవికి చెప్పాడని స్కంద పురాణం ద్వారా మనకు తెలుస్తోంది. బృహత్యుమా వ్రతానికి, ఉండ్రాళ్ళ తదియ అని, మోదక తృతీయ అనే మరో పేరు కూడా ఉంది.
బృహత్యుమా వ్రతం ఎప్పుడు?
భాద్రపద బహుళ తదియ రోజు బృహత్యుమా వ్రతం జరుపుకోవాలి. ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 10వ తేదీ బుధవారం భాద్రపద బహుళ తదియ కావున ఆ రోజునే ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించాలని పంచాంగ కర్తలు సూచిస్తున్నారు. ఈ రోజు సూర్యోదయం నుంచి మధ్యాహ్నం లోపు ఎప్పుడైనా పూజ చేసుకోవచ్చు.
ఉండ్రాళ్ళ తదియ పేరు ఎలా వచ్చింది?
తదియ రోజున చేసే నోము అందునా ప్రత్యేకంగా ఉండ్రాళ్ళ నివేదన కలిగిన నోము కావటంచే ఈ వ్రతానికి ఉండ్రాళ్ళ తదియ అని పేరు వచ్చింది. పూర్వం ఈ వ్రతం ఎవరు జరుపుకున్నారు? అసలు ఈ వ్రతం విశిష్ట ఏమిటో తెలుసుకుందాం.
రాజు - ఏడుగురు భార్యలు
పూర్వం ఓ రాజుగారికి ఏడుగురు భార్యలు ఉండేవారు. ఏడు మంది భార్యలున్నా ఆ రాజు గారికి మాత్రం ఓ వేశ్యయైన 'చిత్రాంగి'పై మక్కువ ఎక్కువగా ఉండేది. ఒకనాడు ఉండ్రాళ్ళ తదియ రోజు రాజు అగ్నిసాక్షిగా వివాహం చేసుకున్న రాణులు ఈ వ్రతాన్ని చేసుకుంటున్నారని తన సఖుల ద్వారా తెలుసుకున్న చిత్రాంగి, రాజును నిలదీసింది. "నీ రాణులందరు గౌరీదేవి పూజ చేసుకుంటున్నారు కదా! నేను ఒక వేశ్యనైన కారణంగా నన్ను నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నావు. నీ భార్యల మీద ఉన్న ప్రేమ నా మీద కూడా ఉంటే నేను కూడా ఉండ్రాళ్ళ తదియ నోము జరుపుకోవటానికి అవసరమైన సంభారాలను సమకూర్చమని" చిత్రాంగి రాజును అడిగింది. చిత్రాంగి చెప్పింది సబబుగానే ఉందని భావించిన రాజు చిత్రాంగి కూడా నోము నోచుకోడానికి అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేస్తాడు.
ఉండ్రాళ్ళ తదియ నోము నోచుకున్న చిత్రాంగి
చిత్రాంగి భాద్రపద తదియ రోజు సూర్యోదయానికి ముందే నిద్ర మేల్కొని అభ్యంగన స్నానమాచరించి, సూర్యాస్తమయం వరకు ఏమీ తినకుండా, ఉపవాసం చేసి, చీకటి పడగానే గౌరీ దేవికి బియ్యం పిండితో ఉండ్రాళ్ళను చేసి, ఐదు ఉండ్రాళ్ళు గౌరీ దేవికి నైవేద్యంగా పెట్టి, మరో అయిదు ఉండ్రాళ్ళు ఒక ముత్తైదువుకు వాయనమిచ్చి, నోము ఆచరించి గౌరిదేవి అనుగ్రహాన్ని పొందింది.
చిత్రాంగికి సద్గతులు
చిత్రాంగి ఐదేళ్లపాటు నిర్విఘ్నంగా ఉండ్రాళ్ళ తదియ నోము నోచుకుని, ఉద్యాపన చేసిన ఫలితంగా ఒక వేశ్య అయినప్పటికిని ఆమె పుణ్య స్త్రీలు పొందే సద్గతిని పొందింది.
ఉండ్రాళ్ళ తదియ పూజా విధానం
ఉండ్రాళ్ళ తదియ వ్రతం చేసుకునే వారు సూర్యోదయానికి ముందుగానే నిద్ర లేచి అభ్యంగన స్నానం చేసి ఈ రోజు ఉండ్రాళ్ళ తదియ వ్రతం చేస్తానని, రోజంతా ఉపవాసం ఉంటానని గౌరీ దేవి సమక్షంలో దీక్ష తీసుకోవాలి. సూర్యాస్తమయం వరకు ఉపవాసం ఉండి, బియ్యం పిండితో ఉండ్రాళ్ళు తయారు చేసుకోవాలి. గౌరి దేవిని పూజా మందిరంలో ప్రతిష్ఠించి షోడశోపచారాలతో, భక్తి శ్రద్ధలతో పూజించి, ఐదు ఉండ్రాళ్ళు గౌరీదేవికి నివేదించాలి.
ముత్తయిదువులకు వాయనం
పూజ పూర్తయ్యాక చీర, రవికెలతో పాటు ఐదు ఉండ్రాళ్ళతోటి వాయనం, దక్షిణ తాంబూలాలు ఉంచి ఐదుగురు ముత్తైదువులకు వాయనం ఇవ్వాలి. ఈ ఉండ్రాళ్ళ తదియ నోము ఐదు సంవత్సరాలు ఆచరించిన తర్వాత నోముకు వచ్చిన వారందరికి పాదాలకు పసుపు-పారాణి రాసి నమస్కరించి, వారి ఆశీస్సులు పొంది, అక్షింతలు వేయించుకోవాలి.
ఉండ్రాళ్ళ తదియ వ్రత ఫలం
ఈ ఉండ్రాళ్ళ తదియ నోము ముఖ్యంగా పెళ్ళి కాని కన్యలు ఆచరించడం వలన విశేషమైన ఫలితాలు పొందుతారని, మంచి భర్త లభిస్తాడని శాస్త్రవచనం. అలాగే వివాహితులు ఈ నోమును ఆచరించడం వలన గౌరీదేవి అనుగ్రహంతో ఇహలోకంలో సకల సౌభాగ్యాలు పొంది, పరలోకంలో ఉత్తమగతులు పొందుతారని అంటారు. రానున్న ఉండ్రాళ్ళ తదియను మనం కూడా ఆచరిద్దాం. గౌరీదేవి అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం. - ఓం శ్రీ గౌరీ దేవ్యై నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంత వరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.