శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో 'అంకురార్పణ' అంటే ఏమిటి? ఎందుకు చేస్తారు?

చంద్రోదయం తరువాతే ఎందుకు అంకురార్పణ చేస్తారు? దీని వెనుక దాగి ఉన్న రహస్యం ఏమిటి?

Tirupati Brahmotsavams
Tirupati Brahmotsavams
Published : September 23, 2025 at 5:00 AM IST

Tirupati Brahmotsavams : కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీనివాసుని బ్రహ్మోత్సవాలు నేటి నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. బ్రహ్మోత్సవాలు మొదలయ్యే ముందు శ్రీవారి ఆలయంలో బ్రహ్మోత్సవాలకు నాంది పలికే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తారు. ఈ నాందీ కార్యక్రమాన్ని అంకురార్పణ అంటారు. ఇదే రోజు తిరువీధులలో సేనాధిపతి ఉత్సవం కూడా నిర్వహిస్తారు. ఈ సందర్భంగా అసలు అంకురార్పణ అంటే ఏమిటి? ఈ ఉత్సవాన్ని ఎందుకు చేస్తారు? అనే ఆసక్తికర విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

అంకురార్పణ
అంకురం అంటే మొలక అని అర్థం. ఏదైనా శుభ కార్యక్రమం ప్రారంభించే ముందు అంకురార్పణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం ఆనవాయితీ. అదే విధంగా శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు మొదలు పెట్టే ముందు కూడా ఈ అంకురార్పణ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఈ నెల 23 నుంచి అంకురార్పణ కార్యక్రమంతో బ్రహ్మోత్సవాలకు శ్రీకారం చుట్టనున్న నేపథ్యంలో అసలు అంకురార్పణ కార్యక్రమం ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం.

వైఖానస పద్ధతిలో అంకురార్పణ
శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలకు 23వ తేదీ మంగళవారం సాయంత్రం శాస్త్రోక్తంగా అంకురార్పణ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంగా ముందుగా భూమిపూజ జరుగుతుంది. అంకురార్పణ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ఆల‌యంలోని యాగశాలలో భూమాత‌కు ప్రత్యేక పూజ‌లు నిర్వహించి పుట్టమన్నులో న‌వ‌ధాన్యాలను నాటే కార్యక్రమం జరుగుతుంది. వైఖానస ఆగమోక్తంగా అంకురార్పణ ఘట్టం నిర్వహించనున్నారు.

అంకురార్పణ ఎందుకు చేస్తారు?
వైఖానస ఆగమంలో అంకురార్పణ ఘట్టానికి విశేష ప్రాధాన్యత ఉంది. విత్తనాలు మొలకెత్తడాన్ని అంకురార్పణ అంటారు. శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు విజయవంతం కావాలని సంకల్పించడంతో పాటు స్వామివారి ఆశీస్సులు పొందడమే ఈ అంకురార్పణ ఘట్టం ప్రధాన ఉద్దేశం.

సకల దేవతలకు ఆహ్వానం
అంకురార్పణ కార్యక్రమం జరగడానికి ముందు, మధ్యాహ్నం వేళ విత్తనాలను కొత్త పాత్రలో నీటిలో నానబెడతారు. అంకురార్పణ నిర్వహించే ప్రదేశాన్ని ఆవు పేడతో అలంకరిస్తారు. ఇక్కడ బ్రహ్మ పీఠాన్ని ఏర్పాటు చేస్తారు. ఆ తరువాత అగ్నిహోత్రం ద్వారా బ్రహ్మ, గరుడ, శేష, సుదర్శన, వక్రతుండ, సోమ, శంత, ఇంద్ర, ఈశాన, జయ అనే దేవతలను ఆహ్వానిస్తారు.

మట్టి కుండల్లో శ్రేష్టమైన విత్తనాలు
అంకురార్పణ కార్యక్రమంలో భాగంగా పాలికలు అనే మట్టి కుండల్లో పలు పవిత్ర విత్తనాలు నాటుతారు. ఈ విత్తనాలు బాగా మొలకెత్తడం వల్ల ఉత్సవాలు కూడా గొప్పగా జరుగుతాయని విశ్వాసం. శ్రీనివాసుని ఆలయ ప్రాంగణంలో ఉన్న యాగశాలలో ఈ మొత్తం కార్యక్రమం నిర్వహిస్తారు. అత్రి మహర్షి తన 'సముర్తార్చన అధికరణ' అనే గ్రంథంలో అంకురార్పణ క్రమాన్ని విపులంగా వివరించారు.

చంద్రోదయం వేళ!
అంకురార్పణలో ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే సూర్యుడు అస్తమించిన తరువాతే అంకురార్పణ నిర్వహిస్తారు. జ్యోతిష శాస్త్రం ప్రకారం చంద్రుడిని 'సస్యకారక' అంటారు. అంటే పంటలు పండించే వాడని అర్థం. ఈ కారణంగా పగటివేళ కాకుండా సాయంత్రం వేళ మంచి ముహూర్తంలో ఈ అంకురార్పణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తారు.

అంతా శాస్త్రోక్తంగా!
అంకురార్పణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించే అర్చకులు ముందుగా భూమాతను ప్రార్థిస్తూ పాలికలను మట్టితో నింపి, చంద్రుడిని ప్రార్థిస్తూ అందులో విత్తనాలు చల్లి నీరు పోస్తారు. ఈ పాలికలకు నూతన వస్త్రాన్ని అలంకరించి పుణ్యాహవచనం నిర్వహిస్తారు. అనంతరం సోమరాజ మంత్రం, వరుణ మంత్రం, విష్ణు సూక్తం పఠిస్తారు. ప్రతిరోజూ ఈ పాలికల్లో కొద్దిగా నీరు పోస్తారు. ఈ మొత్తం కార్యక్రమం వేద మంత్రోచ్ఛారణ, మంగళ వాయిద్యాల నడుమ సాగుతుంది. అంకురార్పణ కార్యక్రమం ద్వారా శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలకు సకల దేవతలకు ఆహ్వానం పంపుతూ బ్రహ్మోత్సవాలకు శ్రీకారం చుడతారు.

తిరువీధులలో సేనాధిపతి విష్వక్సేనుల పర్యవేక్షణ
అంకురార్పణ కార్యక్రమంలో భాగంగా శ్రీవారి త‌ర‌పున ఆయన సేనాధిపతి శ్రీ విష్వక్సేనుల వారు ఆలయ నాలుగు మాడ వీధుల్లో ఊరేగింపుగా వెళ్లి బ్రహ్మోత్సవాల ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షిస్తారు. ఇక ఈ రోజు నుంచి శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం అయినట్లే! శ్రీవారి ఆలయంలో నిర్వహించే ఈ అంకురార్పణ కార్యక్రమం కనులార వీక్షించిన వారికి అఖండ ఐశ్వర్యం ప్రాప్తిస్తుందని విశ్వాసం. ప్రసార మాధ్యమాల ద్వారా కూడా ప్రత్యక్ష ప్రసారం కానున్న ఈ అంకురార్పణ కార్యక్రమాన్ని మనం కూడా వీక్షిద్దాం. తరిద్దాం. - ఓం నమో వేంకటేశాయ!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంత వరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

