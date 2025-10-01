అశ్వ వాహనంపై కల్కి అవతారంలో శ్రీనివాసుడు- రథోత్సవాన్ని తిలకిస్తే మోక్షం!
తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాల్లో ఎనిమిదో రోజు - అశ్వ వాహన వాహనంపై రూపధారి వేంకటేశ్వరుడు
Published : October 1, 2025 at 4:00 AM IST
Tirumala Aswa Vahanam Significance : తిరుమల శ్రీవారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా సాగుతున్నాయి. బ్రహ్మోత్సవాలలో ఎనిమిదవ రోజు అక్టోబర్ 1, బుధవారం ఉదయం శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్ప స్వామి మహారథంపై కొలువుదీరి తిరుమాడ వీధులలో ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శనం ఇవ్వనున్నారు. ఇదే రోజు సాయంత్రం శ్రీనివాసుడు కల్కి అవతారంలో అశ్వవాహనంపై విహరించనున్నాడు. ఈ సందర్భంగా శ్రీవారి రథోత్సవం, అశ్వ వాహనసేవ విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
రథోత్సవ దర్శనంతో మోక్షం
అనాది కాలం నుంచి రాజులకు రథసంచారం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. వ్యాస మహర్షి రచించిన భారతాది గ్రంథాలలో వివరించిన ప్రకారం యుద్ధాలలో కూడా విరివిగా రథసంచారం జరిగినట్లుగా తెలుస్తోంది. తిరుమల మాడ వీధులలో శ్రీహరి గరుడధ్వజుడై నాలుగు గుర్రాలతో కూడిన రథంపై విహరిస్తాడు. ఇక ప్రసిద్ధ దేవాలయాలలో ఉత్సవ వేళలో దేవుని ఉత్సవమూర్తిని రథంపై ఉంచి ఊరేగించే ఆచారం అనాదిగా కొనసాగుతోంది.
రథోత్సవం చూస్తే జన్మరాహిత్యం!
తిరుమలలో బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో జరిగే ఈ రథోత్సవం అన్ని విధాలా ప్రసిద్ధమైంది. ''రథస్థం కేశవం దృష్ట్వా పునర్జన్మనవిద్యతే'' అన్న ఆర్ష వాక్కులు రథోత్సవం మోక్షప్రదాయకమని వివరిస్తున్నాయి. ఈ ఆర్ష వాక్కులకు అర్థం ఏమిటంటే బ్రహ్మోత్సవాలలో శ్రీవారి రధోత్సవం కళ్లారా చూస్తే జన్మరాహిత్యం కలుగుతుందని విశ్వాసం. అంటే మళ్ళీ పుట్టడం, మళ్ళీ చావడం వంటి జన్మాంతర పాపాల నుంచి విముక్తి కలుగుతుందని శాస్త్ర వచనం. అందుకే శ్రీనివాసుని రధోత్సవానికి అంతటి విశిష్టత!
మనం కూడా శ్రీవారి రధోత్సవాన్ని చూడటానికి తిరుమల వెళ్దాం! జన్మరాహిత్యాన్ని పొందుదాం.
ముగియనున్న శ్రీవారి వాహన సేవలు
బ్రహ్మోత్సవాలలో వాహన సేవలు కూడా ఈ రోజుతోనే ముగుస్తాయి. ఈ సందర్భంగా ఇదే రోజు సాయంత్రం శ్రీనివాసుడు అశ్వ వాహనంపై కల్కి అవతారంలో తిరుమాడ వీధులలో ఊరేగుతూ భక్తులను అనుగ్రహిస్తాడు. బ్రహ్మోత్సవాలలో ఎనిమిదో రోజు రాత్రి శ్రీవారు అశ్వ వాహన సేవలో దుష్ట శిక్షకునిగా కల్కి అవతారంలో దర్శనమివ్వనున్నారు. ఈ సందర్భంగా అశ్వవాహన సేవ విశిష్టత, కల్కి అవతార విశిష్టతను తెలుసుకుందాం.
అశ్వవాహనంపై కల్కి రూపధారి వేంకటేశ్వరుడు
తిరుమలలో అంగరంగ వైభవంగా సాగుతోన్న శ్రీనివాసుని వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు చివరి దశకు చేరుకున్నాయి. బ్రహ్మోత్సవాలలో ఎనిమిదో రోజు అంటే అక్టోబర్ 1, బుధవారం రాత్రి జరిగే అశ్వవాహన సేవలో కల్కి అవతారంలో స్వామి వారు భక్తులకు దర్శనమిస్తారు. ఈ వాహనంపై స్వామి వారు క్షత్రియ లక్షణాలు కలిగిన తలపాగా, దూసిన కరవాలంతో, విశేష తిరు ఆభరణాలతో అలంకారమై మాడవీధుల్లో ఊరేగుతారు.
అశ్వవాహనంపై ధర్మయుద్ధ సందేశంతో శ్రీనివాసుడు
ధర్మసంస్థాపనార్ధాయ సంభవామి యుగే! యుగే! అని భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్పినట్లుగా ధర్మం గాడి తప్పి అధర్మం పెచ్చు మీరినప్పుడు దుష్టశిక్షణ శిష్టరక్షణ చేసి ధర్మాన్ని పునః ప్రతిష్ట చేసే క్రమంలో భగవానుడు ప్రతి యుగంలో ఒక్కో అవతారాన్ని స్వీకరిస్తాడు. అలాగే కలియుగాంతంలో దుష్టశిక్షణ శిష్టరక్షణ చేసేందుకు వైకుంఠనాధుడు కల్కి అవతారాన్ని స్వీకరిస్తాడు. శ్రీనివాసుని కల్కి మూర్తి రూపం అనన్యసామాన్యం, అపురూపం. అశ్వవాహనంపై తిరుమాడ వీధులలో ఊరేగే కల్కి అవతారంలో స్వామిని దర్శించుకోవడం వల్ల దుర్గుణాలు పోయి సద్గుణాలు ప్రాప్తిస్తాయని ఆగమ పండితులు చెబుతున్నారు. అలాగే ప్రజలలో దుష్టత్వం నశించి సుగుణత్వం వృద్ధి చెందుతుందని విశ్వాసం.
ఈనాటితో శ్రీవారి వార్షిక సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలలో వాహన సేవలు సమాప్తం అవుతాయి. విజయదశమి రోజు ఉదయం శ్రీవారి పుష్కరిణిలో చక్రస్నానం, అనంతరం సాయంత్రం జరిగే ధ్వజావరోహణ కార్యక్రమాలతో బ్రహ్మోత్సవాలు ముగుస్తాయి.
ఆ శ్రీనివాసుని కరుణాకటాక్ష వీక్షణాలు మనందరిపై పరిపూర్ణంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ.
ఓం నమో వేంకటేశాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం