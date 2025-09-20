తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు!- సెప్టెంబర్ 23 నుంచి ప్రారంభం- పూర్తి షెడ్యూల్ ఇదే!
సాక్షాత్తూ బ్రహ్మదేవుడు ప్రారంభించిన బ్రహ్మోత్సవాలు గురించి మీకు తెలుసుకుందామా?
Published : September 20, 2025 at 5:01 AM IST
Salakatla Brahmotsavam In Tirumala: కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీనివాసుడు వెలసిన తిరుమల భూలోక వైకుంఠం. నిత్యకల్యాణం పచ్చతోరణంగా భాసిల్లే తిరుమల క్షేత్రంలో వెలసిన వైకుంఠనాథునికి నిత్యోత్సవం, పక్షోత్సవం, మాసోత్సవం, సంవత్సరోత్సవం అంటూ ఎన్నో ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. కానీ ఏడాదికి ఒకసారి జరిగే శ్రీవార్ల బ్రహ్మోత్సవాలు మాత్రం అపూర్వం! అనన్యసామాన్యం. ఈ సందర్భంగా శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు ఎప్పటి నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి? ఏ రోజు ఏ వాహన సేవ జరుగనుందో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
బ్రహ్మోత్సవం అంటే?
వ్యాస మహర్షి రచించిన స్కంద పురాణంలో వైష్ణవ ఖండంలోని 'శ్రీ వేంకటాచల మాహాత్మ్యం'లో వివరించిన ప్రకారం తొలుత వేంకటేశ్వరునికి సాక్షాత్తూ ఆ బ్రహ్మదేవుడు ప్రారంభించిన ఉత్సవాలు కాబట్టి ఈ ఉత్సవాలకు బ్రహ్మోత్సవాలని పేరు వచ్చినట్లుగా తెలుస్తోంది.
బ్రహ్మోత్సవాలు ఎప్పటి నుంచి?
ఈ ఏడాది శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు సెప్టెంబర్ 23 వ తేదీ, మంగళవారం నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల పూర్తి వివరాలు ఇపుడు చూద్దాం.
అంకురార్పణ
సెప్టెంబర్ 23 మంగళవారం, బ్రహ్మోత్సవాలకు నాందీ సూత్రంగా అంకురార్పణ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. అంకురార్పణ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ఆలయంలోని యాగశాలలో భూమాతకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి పుట్టమన్నులో నవధాన్యాలను నాటే కార్యక్రమం జరుగుతుంది. వైఖానస ఆగమంలో అంకురార్పణ ఘట్టానికి విశేష ప్రాధాన్యత ఉంది. విత్తనాలు మొలకెత్తడాన్ని అంకురార్పణ అంటారు. శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు విజయవంతం కావాలని సంకల్పించడంతో పాటు స్వామివారి ఆశీస్సులు పొందడమే ఈ అంకురార్పణ ఘట్టం ప్రధాన ఉద్దేశం.
విశ్వక్సేనుల ఉరేగింపు
అంకురార్పణ కార్యక్రమంలో భాగంగా శ్రీవారి తరపున ఆయన సేనాధిపతి అయిన శ్రీ విశ్వక్సేనుల వారు ఆలయ నాలుగు మాడ వీధుల్లో ఊరేగింపుగా వెళ్లి బ్రహ్మోత్సవాల ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షిస్తారు.
ధ్వజారోహణ
సెప్టెంబర్ 24 బుధవారం సాయంత్రం ధ్వజారోహణ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. శ్రీవారి ఆనంద నిలయంలోని వెండివాకిలి వద్ద ఉన్న ధ్వజ స్థంభం వద్ద జరిగే ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా గరుడ ధ్వజాన్ని ఎగురవేసి దేవతలకు శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలకు ఆహ్వానం పలికే కార్యక్రమం నిర్వహిస్తారు. సాయంత్రం 05:43 నుంచి 6.15 గంటల మధ్య మీన లగ్నంలో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తారు.
పెద్దశేష వాహనం
సెప్టెంబర్ 24 బుధవారం సాయంత్రం ధ్వజారోహణ కార్యక్రమం ముగిసిన తరువాత అదేరోజు రాత్రి 9 గంటలకు పెద్ద శేష వాహనంపై శ్రీవారు భక్తులకు దర్శనమిస్తారు.
చిన శేషవాహనం
సెప్టెంబర్ 25 గురువారం ఉదయం 8 గంటలకు చిన్న శేష వాహనంపై శ్రీవారు తిరుమాడ వీధులలో ఊరేగుతూ భక్తులను అనుగ్రహిస్తారు.
హంస వాహన సేవ
సెప్టెంబర్ 25 గురువారం మధ్యాహ్నం 1 నుంచి 3 గంటల వరకు ఉభయ దేవేరులతో కూడిన మలయప్పస్వామికి స్నపన తిరుమంజనం కార్యక్రమం జరుగుతుంది. అదే రోజు రాత్రి 7 గంటలకు హంస వాహనంపై తిరుమాడ వీధుల్లో ఊరేగుతూ శ్రీవారు భక్తులకు దర్శనమిస్తారు.
సింహ వాహనం
సెప్టెంబర్ 26 శుక్రవారం ఉదయం 8 గంటలకు శ్రీవారు సింహ వాహనాన్ని అధిరోహించి తిరుమాడ వీధుల్లో భక్తులకు దర్శనమిస్తారు.
ముత్యపు పందిరి వాహన సేవ
సెప్టెంబర్ 26 శుక్రవారం రాత్రి 7 గంటలకు ముత్యపు పందిరి వాహనంపై శ్రీవారు ఉభయదేవేరులతో శోభాయమానంగా తిరుమాడ వీధుల్లో విహరిస్తారు.
కల్పవృక్షం వాహనం
సెప్టెంబర్ 27 శనివారం ఉదయం 8 గంటలకు శ్రీవారు కల్పవృక్షం వాహనంపై తిరుమాడ వీధులలో విహరిస్తారు.
సర్వ భూపాల వాహనసేవ
సెప్టెంబర్ 27 శనివారం రాత్రి 7 గంటలకు శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా సర్వ భూపాల వాహనసేవ జరుగనుంది.
మోహినీ అవతారం
సెప్టెంబర్ 28 ఆదివారం ఉదయం ఉదయం 8 గంటలకు అమృత కలశాన్ని ధరించి మోహిని అవతారంలో శ్రీవారు భక్తులను అనుగ్రహిస్తారు.
గరుడ సేవ
సెప్టెంబర్ 28 ఆదివారం సాయంత్రం 6:30 నుంచి శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో అత్యంత ముఖ్యమైన గరుడ వాహన సేవ జరుగనుంది. పురాణాల ప్రకారం శ్రీవారి గరుడ సేవను వీక్షించడానికి ముక్కోటి దేవతలు తిరుమలకు తరలి వస్తారని విశ్వాసం.
హనుమంత వాహనం
సెప్టెంబర్ 29 సోమవారం ఉదయం 8 గంటలకు స్వామిభక్తికి ప్రతీక అయిన హనుమంత వాహనంపై తిరుమాడ వీధుల్లో ఊరేగుతూ శ్రీవారు భక్తులను అనుగ్రహిస్తారు. ఇదేరోజు సాయంత్రం 4 గంటలకు శ్రీవారు స్వర్ణ రథంపై భక్తులకు దర్శనమిస్తారు.
గజవాహన సేవ
సెప్టెంబర్ 29 సోమవారం రాత్రి 7 గంటలకు శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా గజవాహన సేవ ఉంటుంది.
సూర్యప్రభ వాహనం
సెప్టెంబర్ 30 మంగళవారం ఉదయం 8 గంటలకు సూర్యప్రభ వాహనంపై తిరుమాడ వీధుల్లో ఊరేగుతూ శ్రీవారు భక్తులకు దర్శనమిస్తారు.
చంద్రప్రభ వాహనం
సెప్టెంబర్ 30 మంగళవారం రాత్రి 7 గంటలకు చంద్రప్రభ వాహనంపై తిరుమాడ వీధుల్లో ఊరేగుతూ శ్రీవారు భక్తులకు దర్శనమిస్తారు.
రథోత్సవం
అక్టోబర్ 1 వ తేదీ బుధవారం ఉదయం 7 గంటలకు శ్రీవారి రథోత్సవం కన్నుల పండుగగా జరుగుతుంది.
అశ్వ వాహనం
అక్టోబర్ 1 వ తేదీ బుధవారం రాత్రి 7 గంటలకు శ్రీనివాసుడు కల్కి అవతారంలో అశ్వ వాహనంపై ఊరేగుతూ భక్తులను అనుగ్రహిస్తారు.
చక్రస్నానం
అక్టోబర్ 2 వ తేదీ గురువారం ఉదయం శ్రీవారి పుష్కరిణిలో 6 నుంచి 9 వరకు పవితమైన చక్రస్నానం నిర్వహిస్తారు.
బ్రహ్మోత్సవాల ముగింపు
అక్టోబర్ 2 వ తేదీ గురువారం రాత్రి 8:30 నుంచి 10 గంటల వరకు ధ్వజావరోహణం కార్యక్రమంతో శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు ముగుస్తాయి.
ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రాచీనమైన, మహిమాన్వితమైన ఆలయంగా పేరొందిన తిరుమల బాలాజీ ఆలయంలో శ్రీనివాసుడు స్వయంభువుగా వెలిశాడు. ప్రతిరోజూ లక్షలాది మంది దర్శించుకునే ఆలయం ఒక్క తిరుమల వెంకన్న ఆలయమంటే అది అతిశయోక్తి కాదు. క్షణ కాలమైన స్వామిని చూడగలిగితే చాలని ఎంతో వ్యయప్రయాసలకు ఓర్చి జనం స్వామి దర్శనానికి వస్తుంటారు. బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో ఈ సంఖ్య రెట్టింపవుతుంది. మనం కూడా బ్రహ్మాండ నాయకుని బ్రహ్మోత్సవాలకు తరలి వెళ్దాం! శ్రీనివాసుని అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం!
ఓం నమో వేంకటేశాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.