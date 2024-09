ETV Bharat / spiritual

"అదృష్టలక్ష్మి మీ తలుపు తట్టాలంటే - సోమవారం ఈ పనులు అస్సలు చేయకూడదట" - Monday Lucky Things

By ETV Bharat Features Team

Monday Dos and Donts As Per Astrology : కొంతమంది వారంలో ఈ రోజు.. ఈ పనులు స్టార్ట్ చేస్తే అంతా మంచి జరుగుతుందని భావిస్తుంటారు. అందులో ముఖ్యంగా చాలా మంది సోమవారాన్ని సెంటిమెంట్​గా ఫీలవుతుంటారు. అలాంటివారికోసమే ఈ స్టోరీ. ఎందుకంటే.. మిమ్మల్ని అదృష్టం వరించి జీవితంలో ఉన్నత స్థానానికి ఎదగాలంటే సోమవారం కొన్ని పనులు చేయకూడదంటున్నారు ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్. అలాగే.. సోమవారం ప్రత్యేకంగా కొన్ని పనులు స్టార్ట్ చేస్తే అద్భుతమైన ఫలితాలు పొందవచ్చంటున్నారు.

ఈ పనులు చేయకూడదట!

జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం.. సోమవారం అదృష్టం కలిసిరావాలంటే ఎవరూ నలుపు, బ్లూ కలర్ దుస్తువులు ధరించకూడదు. ఆ రోజు ఈ రంగు దుస్తులు ధరిస్తే మీకు అదృష్టం తగ్గిపోతుందట. అదేవిధంగా.. పుస్తకాలు, పెన్నులు వంటివి కొనుగోలు చేయకూడదు.

అలాగే.. పత్తి కొనకూడదు. అంతేకాదు.. దీపారాధన కోసం పత్తితో చేసుకునే వత్తులు ఈ రోజు చేసుకోకూడదట. అందుకు బదులుగా బుధవారం చేసుకోవడం మంచిదంటున్నారు.

బెండకాయలు, ఆవాలు, పనసకాయ, నల్ల నువ్వులు, మసాలు దినుసులు వంటివి ఆ రోజు తీసుకునే ఆహారంలో ఉండకూడదట. ఈ తప్పులు వీలైనంత వరకు చేయకుండా చూసుకోవాలంటున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్.

సోమవారం చేయాల్సిన పనులు :