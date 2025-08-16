Chinni Krishnaiah Birth Story : శ్రావణ బహుళ అష్టమి రోజును శ్రీ కృష్ణాష్టమి పర్వదినంగా జరుపుకొంటాం. అసలు కృష్ణాష్టమి వస్తోందంటే చాలు దేశవ్యాప్తంగా సందడి నెలకొంటుంది. ఈ ఏడాది ఆగస్టు 16వ తేదీ శనివారం కృష్ణాష్టమి సందర్భంగా చిన్ని కృష్ణుని జన్మ రహస్యం గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
దేవకీ వసుదేవుల కారాగారవాసం
బమ్మెర పోతన రచించిన భాగవతం ప్రకారం కంసుని చెల్లెలు దేవకి. కంసునికి తన చెల్లెలంటే ఎంతో ప్రేమ. దేవకిని వసుదేవునికి ఇచ్చి వివాహం జరిపించి వారిని అత్తవారింటికి సాగనంపే సమయంలో ఆకాశవాణి దేవకీ అష్టమ గర్భంలో పుట్టే సంతానం కారణంగా కంసుడు మరణిస్తాడని చెబుతుంది. దాంతో ఆగ్రహానికి గురైన కంసుడు దేవకీ వసుదేవులను చెరసాలలో బంధిస్తాడు.
పుట్టిన బిడ్డలను పుట్టినట్లే చంపిన కంసుడు!
కేవలం అష్టమ గర్భంలో పుట్టే కుమారుని వల్లనే ప్రమాదమని తెలిసి కూడా కంసుడు క్రూరంగా దేవకీ వసుదేవులకు పుట్టిన బిడ్డలను పుట్టినట్లు చంపుతూ ఉండేవాడు.
అష్టమ గర్భంలో పరమాత్మ
కంసుని అకృత్యాలకు ఏడు మంది సంతానాన్ని పోగొట్టుకున్న దేవకి మళ్లీ గర్భం ధరిస్తుంది. ఇది అష్టమ గర్భం కాబట్టి కంసుడు చెరసాల వద్ద పటిష్టమైన భద్రత ఏర్పాటు చేస్తాడు. నెలలు నిండిన దేవకి శ్రావణ మాసం బహుళ అష్టమి నాడు రోహిణి నక్షత్ర శుభ లగ్నంలో, సరిగ్గా అర్ధరాత్రి సమయంలో శ్రీకృష్ణునికి జన్మనిస్తుంది. ఈ బిడ్డను ఎలాగైనా రక్షించాలనుకుంటారు దేవకీ వసుదేవులు. అందుకు సకల దేవతలు సహకరిస్తారు.
శ్రీమన్నారాయణుని ఆదేశాలు
శ్రావణ బహుళ అష్టమి రోజు అర్ధరాత్రి సమయంలో చెరసాలలో జన్మించిన బాలుడు సాక్షాత్తూ ఆ శ్రీమన్నారాయణుడే! అందుకే తనను ఎలా కాపాడాలన్నది వసుదేవునికి నారాయణుడే వివరిస్తాడు. విష్ణు మాయతో వసుదేవుని సంకెళ్లు విడిపోతాయి. చెరసాల తలుపులు వాటంతటవే తెరుచుకుంటాయి. సైనికులు స్పృహ తప్పి పడిపోతారు.
రేపల్లెకు పయనమైన వసుదేవుడు
వసుదేవుడు బాల కృష్ణుడిని బుట్టలో పెట్టుకుని రేపల్లెకు బయలుదేరుతాడు. ఆ అర్ధరాత్రి వేళ కుంభవృష్టి కురుస్తుండగా చిన్ని కృష్ణునికి ఆది శేషుడు పడగ విప్పి గొడుగు పడతాడు. అమిత వేగంతో ప్రవహిస్తున్న యమునా నది రెండుగా చీలి వసుదేవునికి మార్గం ఇవ్వగా, వసుదేవుడు యమునా నది దాటుకుంటూ వెళ్లి రేపల్లె చేరుకుంటాడు.
యశోద తనయుడిగా చిన్ని కృష్ణుడు
రేపల్లెలో యాదవ రాజైన నందుని భార్య యశోద అదే సమయంలో ఆడ పిల్లకు జన్మనిస్తుంది. అది గమనించిన వసుదేవుడు కన్నయ్యను యశోద పక్కన పడుకోబెట్టి, ఆడపిల్లను తన చేతుల్లోకి తీసుకుని అక్కడి నుంచి తిరిగి కారాగారానికి బయలుదేరి వెళ్తాడు. వసుదేవుడు కారాగారంలోకి రాగానే తిరిగి అతనికి సంకెళ్లు వాటికవే పడతాయి. భటులు మేల్కొంటారు. పసిబిడ్డ ఏడుపులు విని భటులు కంసునికి సమాచారం అందిస్తారు.
యోగమాయ చెప్పిన కఠోరసత్యం
భటుల నుంచి సమాచారం అందుకున్న కంసుడు 'ఆకాశవాణి చెప్పిన ప్రకారం మగబిడ్డ వల్లనే కదా నీకు ప్రాణాపాయం పుట్టింది ఆడపిల్ల కాబట్టి విడిచి పెట్టమని' దేవకి ఎంత ప్రార్ధించినా వినకుండా ఆ పసి గుడ్డును చంపడానికి ప్రయత్నించగా ఆ పసిగుడ్డు యోగ మాయగా మారి కంసుడికి దొరక్కుండా గాలిలోకి ఎగిరి 'నిన్ను చంపేవాడు ఇప్పటికే పుట్టాడు రేపల్లెలో పెరుగుతున్నాడు' అని చెప్పి మాయమవుతుంది.
గోకులంలో కోలాహలం
మరోవైపు రేపల్లెలో నందుడి ఇంట మగ బిడ్డ జన్మించడంతో రేపల్లెలో పెద్ద ఉత్సవం జరుగుతుంది. గోకులంలో అష్టమి రోజు కన్నయ్య పుట్టాడని అందరూ సంబరాలు జరుపుకుంటారు. అందుకే కృష్ణాష్టమి గోకులాష్టమిగా ప్రసిద్ధికెక్కింది. గోకులాష్టమి రోజు ఊరూ వాడా కన్నయ్య జన్మదిన సంబరాలు అంబరాన్నంటుతాయి.
ఫలశృతి
శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి రోజు కన్నయ్య జన్మ రహస్యం గురించి విన్నా చదివినా ఎంతో పుణ్యం. సంతానం లేని వారు ఈ కథను వింటే సంవత్సరం తిరిగే లోపు పండంటి బిడ్డను ఎత్తుకుంటారు.
జై శ్రీకృష్ణ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.