తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాల్లో 'చక్రస్నానం'- ఒక్కసారి దర్శిస్తే మోక్షం ఖాయం!

తిరుమల చక్రస్నానం రహస్యాలు, విశేషాలు మీ కోసం!

Tirumala Chakrasnanam
Tirumala Chakrasnanam (Tirupati Devastanam)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 2, 2025 at 5:21 AM IST

Tirumala Chakrasnanam : భూలోక వైకుంఠం తిరుమలలో జరుగుతున్న శ్రీనివాసుని బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా బ్రహ్మోత్సవాల్లో చివరి రోజు అక్టోబర్ 2, గురువారం ఉదయం 6 గంటల నుంచి 9 గంటల వరకు శ్రీవారి వరాహ పుష్కరిణిలో పరమ పవిత్రమైన చక్రస్నానం జరుగనుంది. ఈ సందర్భంగా చక్రస్నానం విశిష్టత ఏమిటి? అసలు చక్రస్నానం పుష్కరిణిలోనే ఎందుకు నిర్వహిస్తారు? అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

బ్రహ్మోత్సవాల ముగింపు
ఎనిమిది రోజుల పాటు శ్రీనివాసుడు వివిధ వాహన సేవలలో ఊరేగుతూ భక్తులను అనుగ్రహించిన బ్రహ్మాండమైన ఉత్సవాలు తొమ్మిదో రోజు ఉదయం పవిత్ర పుష్కరిణిలో స్వామి వారి సుదర్శన చక్రస్నానంతో పరిసమాప్తం అవుతాయి. ఈ క్రతువుని అవబృధ స్నానం అంటారు. అంటే ఏదైనా యజ్ఞం పరిసమాప్తి అయినప్పుడు యజ్ఞ మంత్రాలతో పునీతమైన కలశాలలోని పవిత్ర జలాలతో యజ్ఞకర్తలకు చేయించే మంగళ స్నానం. శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు అనబడే ఒక పవిత్ర యజ్ఞానికి ముగింపు పలికే ఈ చక్రస్నానం కూడా అవబృధ స్నానం వంటిదని శాస్త్ర వచనం.

చక్రమా - హరి చక్రమా?
హిందూ పురాణాల ప్రకారం, శ్రీహరిని విశ్వానికి రక్షకుడిగా పిలుస్తారు. శ్రీమహా విష్ణువుకు నాలుగు చేతులలో కుడి చేతిలో పై భాగంలో పద్మం, మరో చేతిలో గద, ఎగువ ఎడమ చేతిలో శంఖం, మరో చేతిలో సుదర్శన చక్రం ఉంటుంది. ఈ చక్రానికి విష్ణుమూర్తి ఎనిమిదో అవతారమైన గోపాలునికి అవినాభావ సంబంధం ఉంది. ఈ సందర్భంగా విష్ణువు చేతికి అత్యంత శక్తివంతమైన సుదర్శన చక్రం ఎలా వచ్చింది? విష్ణుమూర్తికి ఈ చక్రాన్ని ఎవరు ఇచ్చారు? అనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

శివారాధన కోసం కాశీకి వెళ్లిన విష్ణుమూర్తి
వేదవ్యాసుడు రచించిన వామన పురాణం ప్రకారం, కార్తీక మాసం శుక్ల చతుర్దశి రోజు శ్రీ మహా విష్ణువు శివయ్యను పూజించేందుకు కాశీకి వెళ్లాడు. అక్కడ మణికర్ణికా ఘాట్‌లో స్నానం చేసిన తర్వాత, వెయ్యి బంగారు తామర పువ్వులతో శివుడిని పూజిస్తానని మొక్కుకున్నాడు.

విష్ణుభక్తికి శివయ్య పరీక్ష
శివపూజకు వేయి తామరపూలు సిద్ధం చేసుకొని, సంప్రోక్షణ తర్వాత విష్ణువు పూజను ప్రారంభించే వేళ శివయ్య విష్ణువు భక్తిని పరీక్షించ దలచి వేయి తామర పూవులలో ఒక తామర పువ్వును తగ్గించాడు.

కమలాక్షుని కన్నే తామరగా
ఆ సమయంలో విష్ణువు తాను మొక్కుకున్నట్టు వెయ్యి తామర పువ్వులను సమర్పిద్దాం అని చూస్తే ఒక పువ్వు తక్కువ అవుతుంది. అప్పుడు విష్ణువు తామర పువ్వును పోలి ఉన్న తన కళ్ళను తామర పువ్వు స్థానంలో సమర్పించాలని నిర్ణయించుకుంటాడు. తన కళ్లను శివయ్యకు సమర్పించడానికి సిద్దపడే లోపు, శివుడు విష్ణుమూర్తి ముందు ప్రత్యక్షమై, 'ఓ శ్రీహరి! విశ్వంలో నీలాంటి భక్తుడు లేడు! నీ భక్తికి మెచ్చాను' అని శివుడు శ్రీహరికి సుదర్శన చక్రాన్ని సమర్పించి, ఈ చక్రం రాక్షసులను నాశనం చేస్తుందని, మూడు లోకాల్లో ఇది సాటిలేని ఆయుధమని చెప్పాడు. విష్ణువుతో సమానంగా సుదర్శన చక్రం కూడా పూజలందుకుంటుందని, అలా పూజించిన వారికి వైకుంఠ లోక ప్రాప్తి లభిస్తుందని వరమిచ్చాడు. ఆనాటి నుంచి సుదర్శన చక్రం విష్ణుమూర్తితో సమానంగా పూజలందుకుంటోంది. వైష్ణవ సంప్రదాయం ప్రకారం విష్ణు భక్తులైన ఆళ్వారులలో సుదర్శన చక్రం కూడా చక్రత్తాళ్వార్ కూడా ఒకరుగా ప్రసిద్ధి చెందారు.

శ్రీవారి పుష్కరిణి విశిష్టత
వైకుంఠం నుంచి కలియుగ వైకుంఠం తిరుమల కొండ మీదకు వేంకటేశ్వరుడు దిగివచ్చే వేళ, స్వామి జలక్రీడల కోసం, వైకుంఠంలోని విరజా నది స్వామి కన్నా ముందే భువికి దిగి వచ్చి స్వామి పుష్కరిణిగా మారిందంట! స్వామి తన జలక్రీడల కోసం స్వయంగా తెప్పించుకున్న ఈ పుష్కరిణి సకల పాపహరిణిగా ప్రసిద్ధి చెందింది. శ్రీవారి దర్శనం కోసం తిరుమలకు వచ్చే భక్తులు ముందుగా శ్రీవారి ఆలయానికి ఉత్తరంగా ఉన్న ఈ పుష్కరిణిలో స్నానంచేసి, స్వామి దర్శనానికి వెళ్ళాలనే నియమం ఉంది.

సకల పాపహరిణి
తారకాసురుని వధించి బ్రహ్మ హత్యాదోషానికి గురైన సుబ్రహ్మణ్యస్వామి సైతం ఈ పుష్కరిణిలో స్నానంచేసి ఆ పాపాన్ని పోగొట్టుకున్నట్లు స్కంద పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. ముల్లోకాలలోని సకల తీర్థాలు స్వామి పుష్కరిణిలోనే కలిసి ఉంటాయని స్వయంగా వరాహస్వామి, భూదేవికి వివరించినట్లు వరాహ పురాణం చెబుతోంది. అందుకే స్వామి పుష్కరిణిలో పవిత్ర చక్రస్నానం తర్వాతనే బ్రహ్మోత్సవాలు ముగుస్తాయి.

స్నపన తిరుమంజనం
శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలలో చివరిరోజు శ్రీవారి పుష్కరిణిలో వైభవంగా చక్రస్నానం జరుగుతుంది. అంతకుముందు శ్రీవారు, ఉభయదేవేరులు, చక్రత్తాళ్వారుకు స్నపన తిరుమంజనం శాస్త్రో‌క్తంగా జరుగుతుంది. స్నపన తిరుమంజనంలో భాగంగా ముందుగా విష్వక్సేనారాధన, పుణ్యాహవచనం, ముఖ ప్రక్షాళన, ధూప దీప నైవేద్యం, ఛత్ర ఛామర వ్యంజన దర్పణాది నైవేద్యం, రాజోపచారం నిర్వహిస్తారు. అర్ఘ్యపాద నివేదనలో భాగంగా పాలు, పెరుగు, తేనె, కొబ్బరినీళ్లు, పసుపు, గంధంతో స్నపనం జరుగుతుంది. శంఖనిధి, పద్మనిధి, సహస్రధార, కుంభధారణలతో వైఖానస ఆగమయుక్తంగా జరిగే స్నపన తిరుమంజనం కళ్లారా చూసిన వారికి అనంత పుణ్యం.

చక్రస్నానం
భక్తుల గోవింద నామాలతో పవిత్ర మాడ వీధులన్నీ మారుమ్రోగుతుండగా అశేష జనవాహిని మధ్య శ్రీ సుదర్శన చక్రత్తాళ్వార్లకు శ్రీవారి పుష్కరిణిలో ఆగమ శాస్త్రోక్తంగా చక్రస్నానం నిర్వహిస్తారు. పరమ పవిత్రమైన ఈ చక్రస్నానం క్రతువు పూర్తయ్యాక లక్షలాదిమంది భక్తులు శ్రీవారి పుష్కరిణిలో స్నానం చేస్తారు.

ధ్వజావరోహణం
చక్రస్నానం ఘట్టం పూర్తయ్యాక అదే రోజు అంటే అక్టోబర్ 2, గురువారం విజయదశమి రోజు రాత్రి నిర్వహించే ధ్వజావరోహణంతో శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు ముగుస్తాయి.

ఐశ్వర్యప్రాప్తి - మోక్షం
బ్రహ్మోత్సవాలలో చివరి రోజు జరిగే చక్రస్నానం దర్శించినవారు ఇహలోకంలో అష్టైశ్వర్యాలు అనుభవించి అంత్యమున మోక్షం పొందుతారని శాస్త్రవచనం. చక్రస్నానం నాటి సాయంకాలం ధ్వజావరోహణం కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఇంతటితో బ్రహ్మోత్సవయజ్ఞం మంగళాంతం అవుతుంది. ఎవరైతే బ్రహ్మోత్సవాలలో పాలు పంచుకొంటారో వారు సమస్త పాపవిముక్తులై, ధనధాన్య సమృద్ధితో తులతూగుతారు. ఆ శ్రీనివాసుని అనుగ్రహంతో అప మృత్యు నాశనం, రాజ్యపదవుల వంటి సకల ఐహిక శ్రేయస్సులు పొందుతారు. మనం కూడా శ్రీవారి పుష్కరిణిలో చక్రస్నానం చేసి పునీతులమవుదాం. - ఓం నమో వేంకటేశాయ!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంత వరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

