Khairatabad Maha Ganapathi : భాగ్యనగరంలో వినాయక చవితి పండుగ అత్యంత కోలాహలంగా జరుగుతుంది. వినాయక చవితి సందర్భంగా వాడవాడల్లో గణనాథులు వెలుస్తారు. అయితే వీటన్నింటిలోకి ఖైరతాబాద్ వినాయకుడు ప్రతి ఏడాది ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాడు. ఈ సందర్భంగా ఈ ఏడాది ఖైరాతాబాద్ వినాయకుడు ఏ రూపంలో పూజలందుకుంటున్నాడు? ఈ గణేశుని స్వరూపం ఏమిటి అనే ఆసక్తికర విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
69 అడుగుల శ్రీ విశ్వశాంతి మహాశక్తి గణపతి
ఖైరతాబాద్ గణపతి ఈ ఏడాది 69 అడుగుల ఎత్తున 'శ్రీ విశ్వశాంతి మహాశక్తి గణపతి'గా దర్శనమిస్తున్నాడు. ఏటికేడాది ఎత్తును పెంచుకుంటూ వెళ్తున్న హైదరాబాద్ నగరంలోని ఖైరతాబాద్ గణేషుడి ఖ్యాతి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. దశాబ్దాలుగా వినాయక చవితి వేడుకలకు కేంద్ర బిందువుగా నిలుస్తూ, భక్తులను అసంఖ్యాకంగా ఆకర్షిస్తున్న ఈ మహాగణపతి 1954లో ఒక అడుగుతో మొదలై ఏటా పెరుగుతూ వస్తోంది. ఖైరతాబాద్ గణపతి చాలా ఘనమైన చరిత్ర ఉంది. ఆ చరిత్ర గురించి తెలుసుకుందాం.
ఖైరతాబాద్ గణేష్ చరిత్ర
ఖైరతాబాద్ గణేష్ చరిత్ర దాదాపు ఏడు దశాబ్దాలకు పైగా విస్తరించి ఉంది. 1954లో కేవలం ఒక అడుగుతో ప్రారంభమైన ఈ విగ్రహ ప్రతిష్ఠాపన, అప్పటినుంచి ఏటా ఒక్కో అడుగు పెంచుకుంటూ వస్తూ, క్రమంగా అతి పెద్ద విగ్రహంగా రూపాంతరం చెందింది.
విగ్రహ స్వరూపంలో వైవిధ్యం
1954లో ఖైరతాబాదు కౌన్సిలరుగా ఉన్న సింగరి శంకరయ్య ఈ గణేశ్ ఉత్సవాలను నిర్వహించడం ప్రారంభించాడు. 1954లో ఒక అడుగు ఎత్తు విగ్రహంతో మొదలుపెట్టిన ఉత్సవాలు 60ఏళ్లు వరకు ఒక్కో అడుగు పెంచుతూ 2014 నుండి ఒక్కో అడుగు తగ్గిస్తూ వస్తున్నారు. విగ్రహం ఎత్తు తగ్గినా రూపకల్పనలో ప్రతి సంవత్సరం వైవిధ్యతను చాటుతున్నారు. 1960లో ఖైరతాబాద్ వినాయకుని ఏనుగుపై ఊరేగిస్తూ హుస్సేన్ సాగర్కు తీసుకెళ్లి నిమజ్జనం చేశారు. తొలినాళ్లలో పరిమిత సంఖ్యలో భక్తులు వచ్చేవారు. కానీ క్రమంగా విగ్రహ ఎత్తు పెరుగుతున్న కొద్దీ దాని ఖ్యాతి దేశవ్యాప్తంగా విస్తరించింది. ఈ ఏడాది 69 అడుగుల శ్రీ విశ్వశాంతి మహాశక్తి గణపతిగా కొలువుతీరాడు.
విగ్రహ స్వరూపం
శ్రీ విశ్వశాంతి మహాశక్తి గణపతి విగ్రహం మూడు తలలతో, నిల్చున్న భంగిమలో భక్తులకు దర్శనమిస్తోంది. విగ్రహం తలపై పడగవిప్పిన ఐదు సర్పాలు, మొత్తం ఎనిమిది చేతులు ఉంటాయి. కుడివైపు చేతుల్లో ఆయుధం, సుదర్శన చక్రం, రుద్రాక్షమాల, అభయహస్తం ఉండగా, ఎడమవైపు చేతుల్లో పద్మం, శంఖం, లడ్డూ ఉంటాయి.
ఇతర దేవీ దేవతల విగ్రహాలు
శ్రీ విశ్వశాంతి మహాశక్తి గణపతి విగ్రహానికి దిగువన కుడివైపు పూరీ జగన్నాథ స్వామి, ఎడమవైపు శ్రీ లలితా త్రిపురసుందరి విగ్రహాలను కూడా దర్శించుకోవచ్చు. అలాగే వినాయకుడి మండపానికి కుడివైపున ఉన్న మండపంలో దాదాపు 25 అడుగుల ఎత్తులో శ్రీలక్ష్మీ సమేత హయగ్రీవ స్వామి, ఎడమవైపు ఉన్న మండపంలో శ్రీ గజ్జలమ్మ కొలువుతీరి ఉన్నారు. ఈ విగ్రహ రూపకల్పన విశ్వశాంతిని, శక్తిని ప్రసాదించే విధంగా ఉందని, ఈ గణపతిని దర్శిస్తే శాంతి, శక్తి కలుగుతాయని విశ్వాసం.
లక్ష రుద్రాక్ష హారం
గణేష్ నవరాత్రుల సందర్భంగా దాదాపు తొమ్మిది రోజుల పాటు ఖైరతాబాద్ మహా గణపతి దగ్గర తొమ్మిది రకాల హోమాలు చేయనున్నారు. అదేవిధంగా కాశీ నుంచి ప్రత్యేకంగా తెప్పించిన లక్ష రుద్రాక్షలతో తయారైన హారాన్ని గణపతికి అలంకరించనున్నారు.
భాగ్యనగరానికి భాగ్యం
ఖైరతాబాదు గణేష్ ఉత్సవాలలో రాష్ట్రంలోని ఇతర ప్రాంతాల నుంచే కాకుండా భారతదేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా వేలాదిమంది భక్తులు వచ్చి గణేశుని భారీ విగ్రహాన్ని దర్శించి ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని పొందుతారు. ప్రతి ఏడాది లక్షలాది మంది భక్తులు సందర్శించుకునే ఖైరతాబాద్ గణపతి విగ్రహం మన భాగ్యనగరంలో కొలువుతీరి ఉండడం మన భాగ్యం.
వినాయక చవితి నవరాత్రుల్లో మనం కూడా ఖైరతాబాద్ గణపతిని దర్శించుకుందాం. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.