ETV Bharat / spiritual

పెళ్లి, సంతానం కానివారు ఈ ఆలయాన్ని దర్శిస్తే మంచిది! ఎక్కడుందో తెలుసా? - SWAMIMALAI TEMPLE SIGNIFICANCE

వివాహం కానివారు, సంతానం లేని వారు ఈ ఆలయాన్ని దర్శిస్తే సకల గ్రహ దోషాల నుంచి ఉపశమనం పొందుతారు!

Swamimalai Temple Significance
Swamimalai Temple Significance (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 19, 2025 at 12:02 AM IST

4 Min Read

Swamimalai Temple Significance: సుబ్రహ్మణ్యస్వామికి షణ్ముఖుడని కూడా పేరుంది. సుబ్రహ్మణ్యుని ఆరు ముఖాలకు ప్రతీకగా ఆరు ప్రఖ్యాత సుబ్రహ్మణ్య క్షేత్రాలు వెలిసాయి. వీటిలో 5 క్షేత్రాలు తమిళనాడులో ఉంటే ఒక క్షేత్రం మాత్రం ఆంధ్రప్రదేశ్​లో ఉంది. స్కంద పురాణం ప్రకారం సుబ్రహ్మణ్య స్వామి షణ్ముఖ క్షేత్రాలు దర్శిస్తే సమస్త గ్రహ దోషాలు తొలగి పోతాయని విశ్వాసం. ఈ కథనంలో సుబ్రహ్మణ్యస్వామి షణ్ముఖ క్షేత్రాలలో అయిదో క్షేత్రంగా విరాజిల్లుతున్న స్వామిమలై క్షేత్ర విశేషాలు తెలుసుకుందాం.

స్వామిమలై ఎక్కడుంది?
సుబ్రహ్మణ్య స్వామి సాక్షాత్తూ పరమ శివునికి జ్ఞానబోధ చేసిన క్షేత్రంగా పేరొందిన స్వామిమలై తమిళనాడు కుంభకోణానికి సమీపంలో ఉంది. ఈ క్షేత్రం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి ఆరు ప్రఖ్యాత క్షేత్రములలో ఐదోది. ఇక్కడ సుబ్రహ్మణ్యుడు ప్రణవ రహస్యాన్ని తన తండ్రి పరమ శివుడికి బోధించాడని అంటారు. ఈ క్షేత్రంలో సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని స్వామినాథ స్వామి అని కొలుస్తారు. అమరకోశం ప్రకారం స్వామి అనే పేరు సుబ్రహ్మణ్యునికే వర్తిస్తుంది.

ఆలయ స్థల పురాణం
ఒకసారి భృగు మహర్షి మోక్షం కోరుతూ శివుని గురించి తపస్సు చేసుకుంటూ తన తపస్సుకు భంగం కలిగించే వారు బ్రహ్మ జ్ఞానం మరచిపోతారని ముందుగానే శాపాన్ని నిర్ధారించి తపస్సులో మునిగిపోతాడు. భృగుని తపస్సుకు సంతోషించిన శివుడు ప్రత్యక్షమైనప్పటికిని మహర్షి తపోధ్యానం నుంచి బయటకు రాడు. అప్పుడు శివుడు మహర్షిపై చేయి వేసి తట్టి తపస్సుకు భంగం కలిగిస్తాడు. తన తపస్సు ఫలించి శివుని దర్శనం కలిగినందుకు మహర్షి సంతోషించినా, తన శాపం వల్ల శివునికి ఇబ్బంది కలుగుతుందని విచారించి శివుడిని క్షమించమని వేడుకుంటాడు. అప్పుడు శివుడు మహర్షి శాపాన్ని సంతోషంగా అంగీకరించి, తన పుత్రుడు కుమారస్వామి ద్వారా తనకు శాప విమోచనం జరగనుందని చెప్తాడు. అలా ఆ శాపంతో శివుడు ప్రణవ మంత్రాన్ని మరచి పోతాడు.

పరమశివునికీ ప్రణవ ఉపదేశం
సకల జ్ఞానాలకు నిలయమైన శంకరుడు తన కుమారుని వద్ద ప్రణవానికి అర్ధం గ్రహిచండం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది. ఒకానొక సమయంలో శివుడు కుమారస్వామితో "నీకు ప్రణవానికి అర్ధం తెలుసా!" అని అడిగితే అప్పుడు కుమారస్వామి తనకు తెలుసునని, కానీ అది విస్తరించాలంటే శివుడు తనను గురువుగా అంగీకరించాలని అంటాడు. అప్పుడు శివుడు కుమారస్వామిని గురువుగా అంగీకరించి తనకు ప్రణవ రహస్యాన్ని బోధించమని అడుగుతాడు. ఆ విధంగా శివుడు భృగు మహర్షి శాపంతో మరచి పోయిన బ్రహ్మ జ్ఞానాన్ని కుమారస్వామి ద్వారా పొందుతాడు.

స్వామినాధన్ అనే పేరు ఇందుకే!
స్వామిమలైలో సుబ్రహ్మణ్యస్వామిని స్వామినాథన్​గా కొలుచుకుంటారు. స్వామినాధన్ అంటే గురువు అని అర్ధం. శివునికి గురువుగా కుమారస్వామి ఇక్కడ ప్రణవాన్ని బోధించాడు కాబట్టి ఇక్కడ స్వామిని స్వామినాథన్ అని పిలుస్తారు.

ఆలయ విశేషాలు
స్వామిమలైలో సుబ్రహ్మణ్యుడు కొండపై వెలసి ఉంటాడు. ఆలయాన్ని చేరుకోడానికి 60 మెట్లు ఉంటాయి. ఈ అరవై మెట్లు తెలుగు పంచాంగంలోని 60 సంవత్సరాలకు ప్రతీకలని అంటారు.

పంచతీర్ధాలు
స్వామిమలైలో కుమార తరై, నేత్ర పుష్కరణి, శరవణ పోయికై, బ్రహ్మత్తన్ చెరువు, వజ్ర తీర్థం వంటి పంచ తీర్థాలు ఉన్నాయి. వీటిలో నేత్ర పుష్కరిణిలో సుమతి అనే భక్తుడు తాను చేసిన పాపాల కారణంగా పోయిన కళ్ళు, ఈ తీర్ధంలో స్నానం చేసి తిరిగి పొందినట్లుగా చెబుతారు.

మూడు గోపురాలు
ఈ ఆలయంలో మూడు గోపురాలు ఉన్నాయి. మూడు గోపురాలతో ఒకటి నేలమాళిగలో ఉంటే, ఒకటి కొండపైన మరొకటి కొండ కింద ఉంటాయి. కొండ పైన సుబ్రహ్మణ్యుని మందిరం ఉంటే, కొండ కింద పరమ శివుడు మీనాక్షి సమేత సుందరేశ్వరస్వామిగా వెలసి ఉండడం విశేషం. శివునికి సుబ్రహ్మణ్యుడు జ్ఞానబోధ చేసి గురువు అయ్యాడు కాబట్టి ఇక్కడ శివుని కంటే సుబ్రహ్మణ్యుడు ఉన్నత స్థానంలో వెలసి ఉన్నాడని ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా మనకు తెలుస్తోంది.

వినాయకుని వద్ద సంకల్పం
సుబ్రహ్మణ్య స్వామి మందిరానికి వెలుపల విఘ్నేశ్వర స్వామి వారి మందిరం ఉంటుంది. సుబ్రహ్మణ్యుని దర్శనానికి వెళ్లే భక్తులు ముందుగా వినాయకుని వద్ద సంకల్పం చెప్పుకుని వెళ్లాల్సి ఉంటుంది.

పూజోత్సవాలు
స్వామిమలై క్షేత్రంలో ప్రతిరోజూ ఉదయం 5 గంటల నుంచి స్వామివారికి అర్చన, అభిషేకాలు వంటి ఉపచారాలు ద్రావిడ సాంప్రదాయ రీతిలో జరుగుతాయి. ఇక ప్రతి మంగళవారం, గురువారం, ఆదివారం స్వామికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు, పూజలు జరుగుతాయి. ఆషాఢమాసంలో వచ్చే ఆడికృత్తిక, మార్గశిర మాసంలో వచ్చే సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి వంటి పర్వదినాల్లో ఇక్కడ కావడి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతాయి. ఈ సందర్భంగా అనేక ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలు స్వామి దర్శనానికి తరలి వస్తారు.

ఎలా చేరుకోవాలి?
తమిళనాడు కుంభకోణంకు 6 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న స్వామిమలై క్షేత్రానికి చేరుకోడానికి రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రాంతాల నుంచి బస్సు, రైలు సౌకర్యాలు ఉన్నాయి.

దర్శనఫలం
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం కుజదోషం, కాలసర్ప దోషం, నాగ దోషం కారణంగా వివాహం కానివారు, సంతానం లేని వారు స్వామిమలై ఆలయాన్ని ఒక్కసారి దర్శిస్తే సకల గ్రహ దోషాల నుంచి ఉపశమనం పొందుతారని విశ్వాసం. అంతేకాదు సుబ్రహ్మణ్యుడు తన తండ్రికే జ్ఞానబోధ చేసిన ఈ క్షేత్రాన్ని దర్శిస్తే జ్ఞానం, విద్య, ఐశ్వర్యం లభిస్తాయని కూడా నమ్మకం. మనం కూడా స్వామిమలై క్షేత్రాన్ని దర్శిద్దాం సకల శుభాలు పొందుదాం.
ఓం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామినే నమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

Swamimalai Temple Significance: సుబ్రహ్మణ్యస్వామికి షణ్ముఖుడని కూడా పేరుంది. సుబ్రహ్మణ్యుని ఆరు ముఖాలకు ప్రతీకగా ఆరు ప్రఖ్యాత సుబ్రహ్మణ్య క్షేత్రాలు వెలిసాయి. వీటిలో 5 క్షేత్రాలు తమిళనాడులో ఉంటే ఒక క్షేత్రం మాత్రం ఆంధ్రప్రదేశ్​లో ఉంది. స్కంద పురాణం ప్రకారం సుబ్రహ్మణ్య స్వామి షణ్ముఖ క్షేత్రాలు దర్శిస్తే సమస్త గ్రహ దోషాలు తొలగి పోతాయని విశ్వాసం. ఈ కథనంలో సుబ్రహ్మణ్యస్వామి షణ్ముఖ క్షేత్రాలలో అయిదో క్షేత్రంగా విరాజిల్లుతున్న స్వామిమలై క్షేత్ర విశేషాలు తెలుసుకుందాం.

స్వామిమలై ఎక్కడుంది?
సుబ్రహ్మణ్య స్వామి సాక్షాత్తూ పరమ శివునికి జ్ఞానబోధ చేసిన క్షేత్రంగా పేరొందిన స్వామిమలై తమిళనాడు కుంభకోణానికి సమీపంలో ఉంది. ఈ క్షేత్రం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి ఆరు ప్రఖ్యాత క్షేత్రములలో ఐదోది. ఇక్కడ సుబ్రహ్మణ్యుడు ప్రణవ రహస్యాన్ని తన తండ్రి పరమ శివుడికి బోధించాడని అంటారు. ఈ క్షేత్రంలో సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని స్వామినాథ స్వామి అని కొలుస్తారు. అమరకోశం ప్రకారం స్వామి అనే పేరు సుబ్రహ్మణ్యునికే వర్తిస్తుంది.

ఆలయ స్థల పురాణం
ఒకసారి భృగు మహర్షి మోక్షం కోరుతూ శివుని గురించి తపస్సు చేసుకుంటూ తన తపస్సుకు భంగం కలిగించే వారు బ్రహ్మ జ్ఞానం మరచిపోతారని ముందుగానే శాపాన్ని నిర్ధారించి తపస్సులో మునిగిపోతాడు. భృగుని తపస్సుకు సంతోషించిన శివుడు ప్రత్యక్షమైనప్పటికిని మహర్షి తపోధ్యానం నుంచి బయటకు రాడు. అప్పుడు శివుడు మహర్షిపై చేయి వేసి తట్టి తపస్సుకు భంగం కలిగిస్తాడు. తన తపస్సు ఫలించి శివుని దర్శనం కలిగినందుకు మహర్షి సంతోషించినా, తన శాపం వల్ల శివునికి ఇబ్బంది కలుగుతుందని విచారించి శివుడిని క్షమించమని వేడుకుంటాడు. అప్పుడు శివుడు మహర్షి శాపాన్ని సంతోషంగా అంగీకరించి, తన పుత్రుడు కుమారస్వామి ద్వారా తనకు శాప విమోచనం జరగనుందని చెప్తాడు. అలా ఆ శాపంతో శివుడు ప్రణవ మంత్రాన్ని మరచి పోతాడు.

పరమశివునికీ ప్రణవ ఉపదేశం
సకల జ్ఞానాలకు నిలయమైన శంకరుడు తన కుమారుని వద్ద ప్రణవానికి అర్ధం గ్రహిచండం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది. ఒకానొక సమయంలో శివుడు కుమారస్వామితో "నీకు ప్రణవానికి అర్ధం తెలుసా!" అని అడిగితే అప్పుడు కుమారస్వామి తనకు తెలుసునని, కానీ అది విస్తరించాలంటే శివుడు తనను గురువుగా అంగీకరించాలని అంటాడు. అప్పుడు శివుడు కుమారస్వామిని గురువుగా అంగీకరించి తనకు ప్రణవ రహస్యాన్ని బోధించమని అడుగుతాడు. ఆ విధంగా శివుడు భృగు మహర్షి శాపంతో మరచి పోయిన బ్రహ్మ జ్ఞానాన్ని కుమారస్వామి ద్వారా పొందుతాడు.

స్వామినాధన్ అనే పేరు ఇందుకే!
స్వామిమలైలో సుబ్రహ్మణ్యస్వామిని స్వామినాథన్​గా కొలుచుకుంటారు. స్వామినాధన్ అంటే గురువు అని అర్ధం. శివునికి గురువుగా కుమారస్వామి ఇక్కడ ప్రణవాన్ని బోధించాడు కాబట్టి ఇక్కడ స్వామిని స్వామినాథన్ అని పిలుస్తారు.

ఆలయ విశేషాలు
స్వామిమలైలో సుబ్రహ్మణ్యుడు కొండపై వెలసి ఉంటాడు. ఆలయాన్ని చేరుకోడానికి 60 మెట్లు ఉంటాయి. ఈ అరవై మెట్లు తెలుగు పంచాంగంలోని 60 సంవత్సరాలకు ప్రతీకలని అంటారు.

పంచతీర్ధాలు
స్వామిమలైలో కుమార తరై, నేత్ర పుష్కరణి, శరవణ పోయికై, బ్రహ్మత్తన్ చెరువు, వజ్ర తీర్థం వంటి పంచ తీర్థాలు ఉన్నాయి. వీటిలో నేత్ర పుష్కరిణిలో సుమతి అనే భక్తుడు తాను చేసిన పాపాల కారణంగా పోయిన కళ్ళు, ఈ తీర్ధంలో స్నానం చేసి తిరిగి పొందినట్లుగా చెబుతారు.

మూడు గోపురాలు
ఈ ఆలయంలో మూడు గోపురాలు ఉన్నాయి. మూడు గోపురాలతో ఒకటి నేలమాళిగలో ఉంటే, ఒకటి కొండపైన మరొకటి కొండ కింద ఉంటాయి. కొండ పైన సుబ్రహ్మణ్యుని మందిరం ఉంటే, కొండ కింద పరమ శివుడు మీనాక్షి సమేత సుందరేశ్వరస్వామిగా వెలసి ఉండడం విశేషం. శివునికి సుబ్రహ్మణ్యుడు జ్ఞానబోధ చేసి గురువు అయ్యాడు కాబట్టి ఇక్కడ శివుని కంటే సుబ్రహ్మణ్యుడు ఉన్నత స్థానంలో వెలసి ఉన్నాడని ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా మనకు తెలుస్తోంది.

వినాయకుని వద్ద సంకల్పం
సుబ్రహ్మణ్య స్వామి మందిరానికి వెలుపల విఘ్నేశ్వర స్వామి వారి మందిరం ఉంటుంది. సుబ్రహ్మణ్యుని దర్శనానికి వెళ్లే భక్తులు ముందుగా వినాయకుని వద్ద సంకల్పం చెప్పుకుని వెళ్లాల్సి ఉంటుంది.

పూజోత్సవాలు
స్వామిమలై క్షేత్రంలో ప్రతిరోజూ ఉదయం 5 గంటల నుంచి స్వామివారికి అర్చన, అభిషేకాలు వంటి ఉపచారాలు ద్రావిడ సాంప్రదాయ రీతిలో జరుగుతాయి. ఇక ప్రతి మంగళవారం, గురువారం, ఆదివారం స్వామికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు, పూజలు జరుగుతాయి. ఆషాఢమాసంలో వచ్చే ఆడికృత్తిక, మార్గశిర మాసంలో వచ్చే సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి వంటి పర్వదినాల్లో ఇక్కడ కావడి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతాయి. ఈ సందర్భంగా అనేక ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలు స్వామి దర్శనానికి తరలి వస్తారు.

ఎలా చేరుకోవాలి?
తమిళనాడు కుంభకోణంకు 6 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న స్వామిమలై క్షేత్రానికి చేరుకోడానికి రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రాంతాల నుంచి బస్సు, రైలు సౌకర్యాలు ఉన్నాయి.

దర్శనఫలం
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం కుజదోషం, కాలసర్ప దోషం, నాగ దోషం కారణంగా వివాహం కానివారు, సంతానం లేని వారు స్వామిమలై ఆలయాన్ని ఒక్కసారి దర్శిస్తే సకల గ్రహ దోషాల నుంచి ఉపశమనం పొందుతారని విశ్వాసం. అంతేకాదు సుబ్రహ్మణ్యుడు తన తండ్రికే జ్ఞానబోధ చేసిన ఈ క్షేత్రాన్ని దర్శిస్తే జ్ఞానం, విద్య, ఐశ్వర్యం లభిస్తాయని కూడా నమ్మకం. మనం కూడా స్వామిమలై క్షేత్రాన్ని దర్శిద్దాం సకల శుభాలు పొందుదాం.
ఓం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామినే నమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

For All Latest Updates

TAGGED:

SWAMIMALAI TEMPLE HISTORYSWAMIMALAI TEMPLE DISTANCEWHICH LOCATED SWAMIMALAI TEMPLESWAMIMALAI TEMPLE KATHASWAMIMALAI TEMPLE SIGNIFICANCE

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఊదలతో "మసాలా కిచిడీ" - బ్రేక్​ఫాస్ట్​, డిన్నర్​కు పర్ఫెక్ట్​ - టేస్ట్​ సూపర్​!

రోజుకు రూ.1.50తో రూ.10 లక్షల ఇన్సూరెన్స్​ - తపాలా శాఖ ప్రమాద బీమా పాలసీలు

ఆధార్​ మాదిరిగా భూములకు 'భూధార్' - ప్రతి కమతానికీ ప్రత్యేక సంఖ్య​

రెండో రోజు కలెక్షన్స్– 'కూలీ' కంటే రూ.3కోట్లు ఎక్కువ వసూలు చేసిన 'వార్ 2'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.