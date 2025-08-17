Surya Sanchara Impact Of Zodiac: గ్రహాధిపతి సూర్యుడు ప్రతి నెల ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి మారుతుంటాడు. దీనినే సూర్య సంక్రమణం అంటారు. ప్రస్తుతం కర్కాటక రాశిలో ఉన్న సూర్యుడు ఈ నెల అంటే ఆగస్టు 17 న సింహ రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం సింహరాశి సూర్యునికి సొంత ఇల్లు. ఈ క్రమంలో సూర్యుని సింహ రాశి సంక్రమణ ప్రభావం ద్వాదశ రాశులపై ఎలా ఉండబోతోందో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
త్వరలో సూర్యుడు సింహ రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. దీనినే 'సింహ సంక్రమణం' లేదా 'సింహ సంక్రాతి' అంటారు. ఈ సూర్య సంచార ప్రభావం ద్వాదశ రాశులపై భిన్నంగా ఉంటుంది. అవేమిటో చూద్దాం.
సింహ సంక్రమణం ఎప్పుడు?
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ఆగస్టు 17 సాయంత్రం 4:42 నిమిషాలకు సూర్యుడు కర్కాటక రాశి నుంచి సింహరాశిలోకి ప్రవేశిస్తుండంతో 'సింహ సంక్రమణం' ఏర్పడనుంది. హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం ఆదివారానికి సూర్యుడు అధిదేవత. అలాగే సింహ రాశికి అధిపతి కూడా సూర్యుడే! సింహ సంక్రమణం ఆదివారం రావడం మరింత ప్రత్యేకమని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు అంటున్నారు.
మేషరాశి: సింహ సంక్రమణం మేష రాశి వారికి కలిసివస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశివారికి ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఉద్యోగంలో సానుకూల మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి. ఈ సమయం వీరికి శుభప్రదం. చేసే పనిలో శ్రద్ధ పెట్టడం, పెద్దలను గౌరవించడం వలన శుభ ఫలితాలు పొందవచ్చు. ప్రతిరోజూ సూర్య నమస్కారాలు చేయడం శ్రేయస్కరం.
వృషభ రాశి: సింహ సంక్రమణం వృషభ రాశి వారికి సామాన్య ఫలితాలనిస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశివారు ఆర్థిక విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఖర్చులు తగ్గించుకోవాలి. ఆర్థిక లావాదేవీలు నిర్వహించేటప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. కుటుంబంలో విభేదాలు ఏర్పడకుండా కోపాన్ని, మాటలను నియంత్రించుకోవాలి. అనారోగ్య సమస్యలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. ప్రతి నిత్యం సూర్యాష్టకం పఠించడం శ్రేయోదాయకం.
మిథునరాశి: సింహ సంక్రమణంతో మిథున రాశి వారికి సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారికి బంధు మిత్రులతో, ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సహచరులతో సమాచార నైపుణ్యాలు మెరుగ్గా ఉంటాయి. తోబుట్టువులతో సంబంధాలు బలపడతాయి. దూరప్రాంతాలకు ప్రయాణించే అవకాశాలు ఉండవచ్చు. మంచి ఆరోగ్యం కోసం ప్రతిరోజూ ఆదిత్య హృదయం పారాయణ విధిగా చేయాలి.
కర్కాటకరాశి: ఇప్పటి వరకు కర్కాటక రాశిలో ఉన్న సూర్యుడు కర్కాటకాన్ని వీడి సింహ రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. సింహ సంక్రమణం కర్కాటకరాశి వారికి మిశ్రమ ఫలితాలనిస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు ఆరోగ్య విషయంలో అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. చిన్న చిన్న ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. ఆర్థిక, ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ఫలితాల కోసం గట్టిగా కృషి చేయాలి. పెద్దల పట్ల గౌరవంతో ఉండాలి. ప్రతిరోజూ సూర్యునికి అర్ఘ్యం సమర్పించడం మంచిది.
సింహరాశి: సూర్యుడు తన సొంత రాశి అయిన సింహ రాశిలోకి ప్రవేశించడంతో ఏర్పడే సింహ సంక్రమణ సింహ రాశి వారికి శుభ ఫలితాలనిస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారికి విద్య, ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో శుభ ఫలితాలుంటాయి. ఆకస్మిక ధనలాభాలు, పదవీయోగం వంటి ప్రయోజనాలుంటాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ప్రతినిత్యం ఆదిత్య హృదయం పారాయణ చేయడం శుభప్రదం.
కన్యారాశి: సింహ సంక్రమణం కన్యా రాశి వారికి అనుకూలిస్తుంది. ఈ సమయంలో వీరికి వృత్తి పరమైన అవరోధాలు తొలగిపోతాయి. కుటుంబంలో సుఖ సంతోషాలు నెలకొంటాయి. శుభవార్తలు వింటారు. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించాలి. సూర్య నమస్కారాలు చేయడం మరవద్దు.
తులారాశి: సింహ సంక్రమణం తులా రాశి వారికి శుభ ఫలితాలనిస్తుంది. ఈ రాశికి చెందిన వారికి ఈ సమయం శుభప్రదంగా ఉంటుంది. విదేశీ యాత్రలు చేసే అవకాశముంది. చేపట్టిన వృత్తిలో కృషికి తగిన ప్రయోజనాలు లభించే అవకాశం ఉంది. మెరుగైన ఆర్థిక ప్రయోజనాలు పొందే సూచనలున్నాయి. పెద్దల పట్ల గౌరవాభిమానాలతో ఉంటే మంచిది. ప్రతిరోజూ సూర్యాష్టకం తప్పకుండా చదువుకుంటే శుభ ఫలితాలుంటాయి.
వృశ్చికరాశి: సింహ సంక్రమణం వేళ వృశ్చిక రాశి వారు అదృష్టవంతులు కానున్నారు. సమాజంలో మీ మాటకు గౌరవం, విలువ పెరుగుతాయి. భూ, గృహ ధనలాభాలు ఉంటాయి. కీలక వ్యవహారాలు బుద్ధిబలంతో చక్కబెడతారు. ప్రయాణాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. శుభవార్తలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
ధనుస్సురాశి: సింహ సంక్రమణం ధనుస్సు రాశి వారికి సామాన్య ఫలితాలను ఇవ్వనుంది. ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేక జాగ్రత్త వహించాలి. కోపం, ఆవేశం తగ్గించుకోవాలి. అకారణ కలహాలు ఏర్పడే అవకాశముంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలు ఉండవచ్చు. సహనం, శాంతం అవసరం. గోధుమలు దానం చేయడం, సూర్యాష్టకం పఠించడం వలన మెరుగైన ఫలితాలు పొందవచ్చు.
మకరరాశి: సింహ సంక్రమణం మకర రాశి వారికి శుభ ఫలితాలనిస్తుంది. ఆర్థికంగా, ఆరోగ్య పరంగా ఎలాంటి సమస్యలు ఉండవు. కుటుంబ వ్యవహారాలు సాఫీగా సాగిపోతాయి. బంధు మిత్రులలో గౌరవం పెరుగుతుంది. శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. దూర ప్రయాణాలు చేసే అవకాశముంది. ప్రతి రోజు సూర్యునికి అర్ఘ్యం సమర్పిస్తే మంచిది.
కుంభరాశి: సింహ సంక్రమణ వేళ కుంభ రాశి వారికి గొప్ప ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఆశించిన ధనలాభాలు అందుకుంటారు. ఆర్థిక స్థిరత్వం సాధిస్తారు. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధి ఉంటుంది. శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. గోమాతకు గోధుమ పిండి రొట్టెలు తినిపిస్తే శుభ ఫలితాలుంటాయి.
మీనరాశి: సింహ సంక్రమణం మీన రాశి వారికి అంత అనుకూలంగా లేదు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. నమ్మించి మోసం చేసే వారుంటారు కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆదాయం తగ్గడం, ఖర్చులు పెరగడం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యం కూడా ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. సూర్య నమస్కారాలు చేయడం, ఆదిత్య హృదయం పారాయణ చేయడం వలన ప్రతికూలతలు తొలగిపోతాయి.
సూర్యుడు ప్రతినెలా ఒక్కో రాశిలో ప్రవేశించినప్పుడు సాధారణంగా రాశిఫలితాలలో మార్పులు ఉంటాయి. అయితే ఈ ఫలితాలను ప్రామాణికంగా తీసుకుంటూనే, కృషి, దీక్ష, పట్టుదలతో చేపట్టిన పనుల్లో కార్యసిద్ధి కలుగుతుందని గుర్తించాలి.
శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.