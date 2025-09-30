సూర్య చంద్రులు శ్రీనివాసుడి నేత్రాలుగా ఎందుకు పిలుస్తారు?
వాహనంలో ఊరేగే స్వామివారిని దర్శిస్తే ఇతోధిక భోగభాగ్యాలు, సత్సంతాన సంపదలు, ఆయురారోగ్యాలు సిద్ధిస్తాయని శాస్త్రవచనం!
Published : September 30, 2025 at 1:40 PM IST
Surya Chandra Prabha Vahana Seva Significance : కలియుగ వైకుంఠం తిరుమలలో శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. రెండు రోజుల క్రితం గరుడ సేవలో ఆబాలగోపాలాన్ని అలరించిన శ్రీనివాసుడు సూర్యప్రభ, చంద్రప్రభ వాహనాల్లో తిరుమాడ వీధుల్లో విహరించనున్నాడు. ఈ సందర్భంగా శ్రీనివాసుడు విహరించే సూర్యప్రభ, చంద్రప్రభ వాహనసేవల విశిష్టతను ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
బ్రహ్మాండ నాయకుని బ్రహ్మోత్సవం
తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రతియేటా ధ్వజారోహణంతో ప్రారంభమై, చివరిరోజు అంటే తొమ్మిదో రోజు చక్రస్నానం, ధ్వజావరోహణంతో పరిసమాప్తం అవుతాయి. అత్యంత వైభవంగా, శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించే తొమ్మిది రోజుల తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు వీక్షించడానికి లక్షలాదిమంది ప్రజలతో పాటు ముక్కోటి దేవతలు కూడా తిరుమలకు విచ్చేస్తారని వేంకటాచల మహత్యంలో వివరించి ఉంది. బ్రహ్మోత్సవాల్లో గరుడ వాహనసేవకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది. ఆ తరువాత అంతటి ప్రాధాన్యత సూర్యప్రభ, చంద్రప్రభ వాహనసేవలకు ఉంటుంది.
సూర్యప్రభ వాహన సేవ విశిష్టత
శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాల్లో ఏడో రోజు సెప్టెంబర్ 30 వ తేదీ మంగళవారం ఉదయం సూర్యప్రభ వాహనంపై మలయప్ప స్వామి తిరుమాడ వీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులను దర్శనమివ్వనున్నాడు. స్వామివారి వాహనసేవలో వాహనం ముందు గజరాజులు రాజసంతో నడుస్తుండగా, భక్తజన బృందాలు భజనలు, కోలాటాలు, జీయ్యంగార్ల ఘోష్టితో స్వామివారిని కీర్తిస్తుండగా, మంగళవాయిద్యాల నడుమ శ్రీవారు సూర్యప్రభ వాహనంలో ఊరేగుతాడు.
ఆరోగ్యదాత! అభయప్రదాత!
సనాతన హైందవ సంప్రదాయంలో సూర్యారాధనకు విశేష ప్రాధాన్యత ఉంది. ప్రత్యక్ష దైవమైన సూర్య నారాయణుని ఆదిమధ్యాంత రహితుడిగా పేర్కొంటారు. సూర్యారాధన వల్ల ఆరోగ్యం సిద్ధిస్తుందని పురాణాలు పేర్కొంటున్నాయి. సూర్యుడు సకలరోగ నివారకుడు, ఆరోగ్యకారకుడు, ప్రకృతికి చైతన్యప్రదాత. ఔషధీపతి అయిన చంద్రుడు కూడా సూర్యతేజం వల్లనే ప్రకాశిస్తూ వృద్ధి పొందుతున్నారు. ఈ ఉత్సవంలో శ్రీవారి చుట్టూ ఉన్న సూర్యప్రభ సకల జీవుల చైతన్యప్రభ, సూర్యమండల మధ్యవర్తి శ్రీమన్నారాయణుడే. అందుకే సూర్యుని సూర్యనారాయణుడు అని కొలుస్తున్నాం.
సూర్యప్రభ వాహన దర్శన ఫలం
సూర్యప్రభ వాహనంలో ఊరేగే స్వామివారిని దర్శిస్తే ఇతోధిక భోగభాగ్యాలు, సత్సంతాన సంపదలు, ఆయురారోగ్యాలు సిద్ధిస్తాయని శాస్త్రవచనం. అలాగే సూర్యప్రభ వాహనంపై ఉండే దేవదేవుని ప్రత్యక్షంగా దర్శించిన భక్తకోటికి రాజ్యాంగపరమైన అధికారాలు సిద్ధిస్తాయని శాస్త్రవచనం.
చంద్రప్రభ వాహనం
శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో ఏడోరోజు సెప్టెంబర్ 30 వ తేదీ మంగళవారం సాయంత్రం శ్రీనివాసుడు చల్లని వెన్నెల్లో చంద్రప్రభ వాహనంపై నవనీత కృష్ణుని అలంకారంలో తిరుమాడ వీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తులకు దర్శనమివ్వనున్నాడు.
ఓషధుల రారాజు
చంద్రుడు శివునికి శిరోభూషణమైతే ఇక్కడ శ్రీవారికి వాహనంగా ఉండడం విశేషం. చంద్రోదయం కాగానే కలువలు వికసిస్తాయి. సాగరుడు ఉప్పొంగుతాడు. అలాగే ఓషధులు కూడా చంద్రుని కిరణాలతో ప్రకాశవంతమవుతాయి. చంద్రప్రభ వాహనంపై స్వామిని చూడగానే భక్తుల మనసు ఉప్పొంగుతుంది. భక్తుల కళ్లు కలువల్లా వికసిస్తాయి. భక్తుల హృదయాలలో భక్తిరసం ఉప్పొంగుతుంది. ఈ దర్శనం ఆధ్యాత్మిక అనుభూతుని అందిస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక, ఆదిభౌతిక, ఆది దైవికమనే మూడు తాపాలను చంద్రప్రభ వాహనసేవ నివారిస్తుంది.
మనోరంజనం
జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం చంద్రుడు మనఃకారకుడు. ఔషధాలను తేజోవంతం చేసే శక్తి కలవాడు. అందుకే చంద్రప్రభ వాహనంపై ఊరేగుతున్న స్వామివారిని దర్శించుకుంటే మానసిక ప్రశాంతత కలుగుతుంది. సమస్త ఔషధీ తత్వంతో రోగ నాశనం జరుగుతుంది. అంతేకాదు చంద్రప్రభ వాహనంపై ఊరేగే స్వామి దర్శనంతో సకల పాపాలు తొలగి, సమస్త సంపదలు సమకూరుతాయని భక్తుల విశ్వాసం.
సూర్యచంద్రులే నేత్రాలుగా!
బ్రహ్మోత్సవాల్లో ఏడోరోజు శ్రీనివాసుడు ఉదయం సూర్యప్రభ వాహనంపై, రాత్రి చంద్రప్రభ వాహనంపై తిరుమాడ వీధుల్లో ఊరేగడం ద్వారా సూర్యచంద్రులు శ్రీవారికి రెండు నేత్రాల వంటి వారని నిరూపించడమే ఈ వాహనసేవల పరమార్ధమని శాస్త్రవచనం. శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా జరిగే సూర్యప్రభ, చంద్రప్రభ వాహనసేవలు ప్రత్యక్షంగా వీక్షించలేకపోయినా ప్రసార మాధ్యమాల ద్వారా ప్రసారమయ్యే ప్రత్యక్ష ప్రసారాల్లో వీక్షించి ధన్యులమవుదాం!
ఓం నమో వేంకటేశాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.