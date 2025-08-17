Simha Sankranti Significance : జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం మనకు మొత్తం 12 రాశులు ఉన్నాయి. సూర్యుడు ప్రతి మాసం ఒక్కో రాశిలోకి సంచరిస్తూ ఉంటాడు. సూర్యుడు ఏ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తే ఆ రాశి సంక్రమణంగా భావిస్తారు. ఆగష్టు 17 వ తేదీ ఆదివారం సూర్యుడు కర్కాటక రాశి నుంచి సింహరాశిలోకి ప్రవేశిస్తున్న సందర్భంగా సింహ సంక్రమణం ఏర్పడనుంది. ఈ సందర్భంగా సింహ సంక్రమణం విశిష్టతను, ఈ సంక్రమణం రోజు ఆచరించాల్సిన పుణ్యకార్యాలు గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
సంక్రమణం అంటే!
సూర్యుని రాశి మార్పు సందర్భంగా జరిగే సంక్రమణాన్నే సంక్రాంతి అంటారు. సూర్యుడు ప్రతి నెలా తన రాశిని మారుస్తాడు. హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం ఈ సంక్రమణాన్ని ప్రకృతిని ఆరాధించే పండుగలా జరుపుకుంటారు. సూర్యుడు ఏ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తే ఆ రాశి పేరుతో సంక్రమణం ఉంటుంది.
సింహ సంక్రమణం ఎప్పుడు?
ఆగస్టు 17 వ తేదీ సాయంత్రం 4:42 నిమిషాలకు సూర్యుడు కర్కాటక రాశి నుంచి సింహ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తుండంతో సింహ సంక్రమణం ఏర్పడనుంది. ఈ సందర్భంగా పుణ్యస్నానాలు ఆచరించడానికి ఆదివారం సాయంత్రం 4:42 నుంచి 6:58 గంటల వరకు శుభ సమయం అని పంచాంగకర్తలు సూచిస్తున్నారు. సింహ సంక్రమణ పుణ్యకాలం సందర్భంగా పాటించవలసిన ఆచారాలు, చేయాల్సిన దానాలు గురించి తెలుసుకుందాం.
నదీస్నానం
సూర్యుడు సింహ రాశిలోకి ప్రవేశించే సందర్భంలో ఏర్పడే సింహ సంక్రమణ సమయంలో, పవిత్ర నదులలో లేదా పవిత్ర జలాల్లో స్నానం చేయడం ఎంతో పుణ్యం. నదీస్నానం శరీరాన్ని, మనస్సును శుద్ధి చేసి ఆధ్యాత్మిక కార్యకలాపాలకు మనల్ని సిద్ధం చేస్తుందని ఋషులు, మునులు చెబుతారు.
సింహ సంక్రమణం - ఆదివారం - అధిక ఫలం
ఈ ఏడాది సింహ సంక్రమణం ఆదివారం రావడం మరింత విశేషమని పండితులు చెబుతున్నారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం సింహ రాశికి అధిపతి సూర్యుడు. అలాగే ఆదివారానికి అధిదేవత కూడా సూర్య భగవానుడే! అందుకే ఈ రోజు చేసే సూర్య ఆరాధన విశేష ఫలితాన్నిస్తుందని పండితులు చెబుతున్నారు.
సూర్యుని ఇలా పూజిద్దాం!
ఆగస్టు 17 ఆదివారం సూర్య సంక్రమణం సందర్భంగా సూర్యోదయానికి ముందే నదీస్నానం కానీ సముద్ర స్నానం కానీ చేయాలి. వీలుకాని వారు ఇంట్లోనే స్నానం చేసే నీటిలో పవిత్ర నదీజలాలను ఆవాహన చేసుకుని స్నానం చేయవచ్చు. అనంతరం ఒక రాగిపాత్రలో నీరు తీసుకుని అందులో కుంకుమ కలిపిన అక్షింతలు, ఎర్రని పువ్వులు వేసి సూర్యునికి అర్ఘ్యం ఇవ్వాలి. అనంతరం సూర్య నమస్కారాలు చేసి, ఆదిత్య హృదయం పారాయణ చేయాలి.
సింహ సంక్రాంతి ప్రాముఖ్యత - దైవారాధన
సంక్రమణ సమయంలో చేసే దైవారాధనకు విశిష్టమైన ఫలితం ఉంటుందని శాస్త్రం చెబుతోంది. ముఖ్యంగా సింహ సంక్రమణ సమయంలో సూర్య భగవానుని, విష్ణువును ప్రధానంగా పూజిస్తారు. అలాగే ఈ రోజు దుర్గాదేవి ఆరాధన చేస్తే కార్యజయం, శత్రుజయం ఉంటాయని పెద్దలు చెబుతారు. సంక్రమణ సమయంలో తులసి దళాలతో విష్ణువును పూజించడం, గంగాజలంతో శివుని అభిషేకించడం కూడా ఎంతో మంచిది. సంక్రమణ సమయంలో చేసే చిన్నపాటి పూజకు కూడా విశేషమైన ఫలితం ఉంటుందని భవిష్య పురాణంలో వివరించారు.
దానధర్మాలు
హిందూ ధర్మశాస్త్రం దానధర్మాలకు పెద్ద పీట వేసింది. ముఖ్యంగా సింహ సంక్రమణ పుణ్యకాలం సమయంలో బ్రాహ్మణులకు అన్నదానం, వస్త్రదానం, గోదానం, జలదానం, సాలగ్రామ దానం చేయడం వలన విశేషమైన ఫలితాలు ఉంటాయని శాస్త్రం చెబుతోంది.
సింహ సంక్రాంతి ఎక్కడ జరుపుకుంటారు?
సింహ సంక్రాంతి ప్రధానంగా భారత దేశంలోని దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో జరుపుకుంటారు. ఉత్తరాఖండ్లోని కుమౌన్ ప్రాంతంలో ప్రజలు కూడా ఈ రోజును ఘనంగా జరుపుకుంటారు. ఈ సందర్భంగా నదీస్నానాలు, దైవారాధనలు, దానధర్మాలు విశేషంగా చేస్తారు. అలాగే ఉత్తరభారతంలో సింహ సంక్రాంతి రోజు కొత్త వ్యాపారాలు మొదలు పెట్టడం శుభకరంగా భావిస్తారు. రానున్న సింహ సంక్రమణం రోజు మనం కూడా నదీస్నానం, దైవారాధన, దానధర్మాలు చేద్దాం మన జీవితంలోకి నూతన కాంతులను ఆహ్వానిద్దాం.
శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.