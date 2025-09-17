ETV Bharat / spiritual

కన్యారాశిలో సూర్యుడు- వారి దశ ఛేంజ్​- మీ రాశి ఉందేమో చెక్ చేసుకోండి!

సూర్య సంచారంతో నాలుగు రాశులకు మారనున్న దశ!

Sun In Kanya Rashi 2025
Sun In Kanya Rashi 2025 (Getty images)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 17, 2025 at 2:32 AM IST

3 Min Read
Sun In Kanya Rashi 2025 : నవగ్రహాలకు అధిపతి సూర్యుడు ప్రతి నెల ఒక రాశి నుంచి ఇంకో రాశిలోకి మారుతుంటాడు. ప్రస్తుతం సింహ రాశిలో ఉన్న సూర్యుడు ఈ నెల 17 వ తేదీ, బుధవారం నుంచి కన్యారాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. ఈ సూర్య సంచారంతో కొన్ని రాశుల దశ తిరగనుంది. ఆ రాశులేమిటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం నవగ్రహాల్లో శక్తివంతమైన గ్రహం సూర్య గ్రహం. సెప్టెంబర్ 17న సూర్య భగవానుడు కన్యా రాశిలోకి ప్రవేశించి, అక్టోబర్ 16 వరకు ఆ రాశిలోనే ఉండనున్నాడు. సూర్యుడు కన్యా రాశిలోకి ప్రవేశించడాన్ని కన్యా సంక్రమణం అంటారు. ఈ సూర్య సంచారం వలన నాలుగు రాశుల వారికి జీవితంలో గొప్ప యోగం పట్టనుంది. పట్టిందల్లా బంగారం కానుంది.

మేషరాశి:
సూర్యుడు కన్యారాశిలోకి ప్రవేశించడంతో కన్యా సంక్రమణం ఏర్పడుతుంది. ఈ ప్రభావం మేషరాశి వారికి ఎన్నో శుభ ప్రయోజనాలను తీసుకు వస్తోంది. వ్యక్తిగత జీవితంలో అనేక శుభ పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటాయి. అవివాహితులకు వివాహం నిశ్చయమవుతుంది. వ్యాపారులకు లాభాల పంట పండుతుంది. ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు, కోరుకున్న చోటికి బదిలీ వంటి ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. ఆర్థికంగా విశేషమైన శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. రుణాలు తీరుతాయి. ఆర్థిక నిల్వలు పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో శుభ కార్యాలు జరుగుతాయి. ఈ రాశి వారు ప్రతిరోజూ ఆదిత్య హృదయం పారాయణ చేయడం వలన మరిన్ని శుభ ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఈ నెల 21 వ తేదీ రానున్న మహాలయ అమావాస్య రోజు పితృదేవతలకు తర్పణాలు వదలడం వంటివి చేయడం వలన వంశాభివృద్ధి కలుగుతుంది.

మిథున రాశి :
కన్యారాశిలో సూర్య సంచారం మిథున రాశి వారికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఇంటా బయటా మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. పదవీయోగం, ఆకస్మిక ధనలాభాలు కూడా ఉంటాయి. ఉద్యోగులు ఎంతో కాలంగా ఎదురు చూస్తున్న ప్రమోషన్లు అందుకుంటారు. వ్యాపారులకు భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు లాభసాటిగా ఉంటాయి. గతంలో కంటే ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. వైవాహిక జీవితంలో సమస్యలు తొలగిపోతాయి. జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. కుటుంబ శ్రేయస్సు, కార్యజయం ఉంటాయి. ఈ రాశి వారు ప్రతిరోజూ సూర్య నమస్కారాలు చేయడం వలన మంచి అభ్యున్నతి ఉంటుంది. ఈ నెల 21 వ తేదీ రానున్న మహాలయ అమావాస్య రోజు బ్రాహ్మణులకు అన్నదాన, వస్త్ర దానం చేయడం వలన పితృ దోషాలు తొలగిపోతాయి.

తులారాశి
కన్యారాశిలో సూర్య సంచారంతో తులారాశి వారికి అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశివారికి ఆర్థిక స్థిరత్వం ఏర్పడుతుంది. ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఖర్చులు తగ్గుతాయి. స్థిరాస్తులు కొనుగోలు చేసే అవకాశం కూడా ఉంది. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఇప్పటికే ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వారికి పదోన్నతులు ఉంటాయి. విదేశీయానం సూచన కూడా ఉంది. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు నెలకొంటాయి. మరిన్ని శుభ ఫలితాల కోసం ఈ రాశి వారు ప్రతిరోజూ సూర్యునికి అర్ఘ్యం ఇవ్వడం మంచిది. ఈ నెల 21 వ తేదీ రానున్న మహాలయ అమావాస్య రోజు నువ్వులు దానం చేయడం వలన పితృదేవతల అనుగ్రహం లభిస్తుంది.

వృశ్చిక రాశి
కన్యారాశిలో సూర్య సంచారం వృశ్చిక రాశి వారికి శుభ యోగాలను ఇస్తుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ఇప్పటివరకు ఉన్న ఆటంకాలు తొలగిపోతాయి. గ్రహాల అనుకూలత వల్ల వీరు పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. ఉద్యోగులు గత కొంత కాలంగా వాయిదా పడుతున్న పదోన్నతులు అందుకుంటారు. వ్యాపారులు విశేషమైన లాభాలు అందుకుంటారు . భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు కలిసి వస్తాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. బంధు మిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఈ రాశి వారు ప్రతి రోజు సూర్యాష్టకం పఠించడం మంచిది. ఈ నెల 21 వ తేదీ రానున్న మహాలయ అమావాస్య రోజు పితృ దేవతల ప్రీతి కోసం అన్నదానం చేయడం, గోవుకు గ్రాసం అందించడం చేయడం వల్ల శుభ యోగాలుంటాయి. ఇక్కడ ఇవ్వబడిన ఫలితాలన్నీ సామూహికంగా క్రోడీకరించి తెలిపినవి మాత్రమే! ఖచ్చితమైన ఫలితాల కోసం వ్యక్తిగత జాతకాన్ని అనుసరించడం మంచిది. శుభం భూయాత్

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

